Panasonic lopettaa televisioidensa valmistuksen, brändi siirtyy kiinalaisille televisioille

Uutisoimme kuukausi sitten, miten japanilaisjätti Sony päätti lopettaa omien televisioidensa valmistuksen ja siirsi oman brändinsä televisiot kiinalaisyhtiön hallinnoiman yhteisyrityksen huoleksi.

Nyt Sony saa seuraa, sillä toinenkin japanilainen vuosikymmeniä kuluttajaelektroniikan parissa toiminut yhtiö, Panasonic, on lopettamassa omien televisioidensa valmistuksen.

Panasonic oli vuosituhannen alkupuolella maailman suurin plasmatelevisioiden valmistaja ja yhtiöllä oli plasmatelevisioiden viime hetkillä, vuonna 2010, hurja yli 40 prosentin markkinaosuus maailman plasmapaneeleiden tuotannosta.

Mutta kuten tiedetään, plasma hävisi lopulta teknologiakisan edullisemmille LCD-televisioille ja vuonna 2014 sekä Panasonic että Samsung päättivät lakkauttaa plasmatelevisioiden valmistuksen kokonaan. Korealaisjätti LG päätyi pian samaan lopputulokseen.



Siitä lähtien Panasonicin markkinaosuus televisioissa on laskenut vuosi vuodelta ja yhtiö on pitkälti kadonnut suurten massojen olohuoneista kokonaan. Yhdysvaltain tv-markkinoilta Panasonic vetäytyi kokonaan vuonna 2016 ja keskittyi sen jälkeen lähinnä Euroopan ja Japanin markkinoihin.

FlatpanelsHD kertoo uutisessaan, että Panasonicin uusi yhteistyökumppani on kiinalainen Skyworth, joka ottaa käytännössä koko Panasonicin televisiobisneksen itselleen.

Panasonic jatkaa siis olemassaoloaan TV-brändinä, mutta televisiot suunnittelee, valmistaa, myy ja jakelee kiinalainen Skyworth. Panasonic tuo yhteistyöhön brändinsä lisäksi "osaamisensa ja laadunvalvonnan", mutta kaikki muu jää Skyworthin hoidettavaksi.

Siirtymä tulee tapahtumaan hyvin nopeasti, sillä Panasonicin televisioiden valmistus siirtyy Skyworthille jo huhtikuun 2026 alusta alkaen.

Panasonic on luvannut tarjota tuotetukea ja korjauspalveluita kaikille nykyisille malleilleen sekä myös Skyworthin valmistamille Panasonic-brändätyille televisioille omien tukikanaviensa ja huoltopalveluidensa kautta jatkossakin.

Kun sekä Panasonic että Sony poistuvat TV-valmistajien joukosta, vaikka eivät toki brändeinä, alkaa japanilaisten TV-valmistajien taru olemaan taputeltu. Toshiba myi TV-valmistuksensa kiinalaiselle HiSenselle jo vuonna 2017 ja Sharp taas on nykyisin taiwanilaisen Foxconnin tytäryhtiö.