Muistatko, kun valjastimme tietokoneemme etsimään alieneita? SETI@homen tulokset on nyt otettu tiedeyhteisön käyttöön

Yksi suurista ruohonjuuritason voimanponnistuksista nähtiin vuosituhannen taitteessa, kun miljoonat ihmiset antoivat hyvää hyvyyttään kotona pyörivät tietokoneensa tieteen palvelukseen.

Syntyi SETI-projekti eli Search for Extraterrestrial Intelligence - tai tarkemmin ottaen sen aliprojekti, SETI@home - jossa tavallisten ihmisten tietokoneet valjastettiin analysoimaan hajautetusti radioteleskoopin avaruudesta keräämää dataa, tavoitteena löytää vihjeitä älykkäästä elämästä ulkoavaruudessa.

Projektin alullepanija oli ryhmä tutkijoita Kalifornian Berkeleyn yliopistossa ja syy erikoiseen tutkimuksen hajauttamiseen oli puhtaasti teknologinen: dataa oli niin valtavan paljon, että siihen ei riittänyt mikään yksittäinen supertietokone.

Laskenta tapahtui niin, että halukkaat asensivat tietokoneelleen SETI@home -ohjelmiston, joka käytti käyttäjän tietokonetta radioteleskoopin tietojen analysointiin silloin, kun tietokoneella ei tehty mitään muuta. Ohjelma latasi aina aika ajoin verkon yli lisää dataa analysoitavaksi ja lähetti puolestaan valmiit analyysit takaisin projektin keskuspalvelimelle.



SETI@home avattiin toukokuussa, 1999 ja se lakkautettiin maaliskuussa 2020, reilun 20 vuoden toiminnan jälkeen. Tuon jälkeen tutkijat kiittivät osallistujia ja kertoivat, että seuraavaksi kotikäyttäjien tietokoneillaan rouskuttama data otettaisiin tutkijoiden tarkempaan syyniin.

Nyt Phys.org kertoo, että vuosien jälkianalysoinnin jälkeen tutkijat ovat tunnistaneet tiedoista sata potentiaalisinta radiosignaalia, joihin tieteentekijät aikovat nyt keskittyä.

Jatkotutkimukset alkoivat jo kesällä 2025, jolloin Kiinassa sijaitseva FAST-radioteleskooppi valjastettiin näiden sadan lupaavimman löydön tarkempaan tutkintaan. FAST-teleskoopin keräämät tiedot SETI@homen löytämistä 100 potentiaalisesta kohteesta eivät ole vielä valmiita.

Tutkijat kertovat Phys.org:lle, että kahden vuosikymmenen ajan jatkunut projekti ei välttämättä tuottanut aivan toivotunkaltaisia tuloksia, mutta samalla tutkijat oppivat lisää siitä, miten avaruudesta kantautuvia radiosignaaleja pitää arvioida mahdollisen älykkään elämän havainnointiin jatkossa.

Projektin nykyiset vetäjät kertovat, että heidän mielestään SETI@home oli kokonaisuutena onnistuminen ja että siihen osallistuneet tavalliset tietokoneen käyttäjät olivat todellakin mukana tieteen tekemisessä. SETI@home -projektista julkaistiin viime vuonna kaksi tieteellistä julkaisua, joissa projektin elinkaarta ja siitä saatuja oppeja käydään tarkemmin läpi.

Samalla SETI@home oli tunnetuin hajautetun laskennan projekti, jonka perässä useita muitakin vastaavia projekteja on putkahdellut tiedeyhteisöä auttamaan. Tuoreempia esimerkkejä, jotka ovat edelleen aktiivisia, ovat mm. Rosetta@home, jossa autetaan proteiinitutkimusta josta toivotaan löydettävän mm. hoitokeinoja Alzheimerin tautiin sekä Folding@home, joka sekin tutkii proteiineja, pyrkien löytämään apua Alzheimerin ja Parkinsonin tautien hoidossa.