Ylioppilaskunta lakkauttaa Otaniemen opiskelijoiden Trinet-verkon

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on päättänyt lakkauttaa legendaarisessakin maineessa olevan, opiskelijoiden omistaman Trinet-verkon.

Trinet-verkko on jo vuonna 1986 perustettu nettiyhteys, joka kytki Otaniemen opiskelija-asunnot internettiin. Yhteys oli jo alkuvaiheessa hämmentävän nopea, 100 Mbps ja sen nopeutui vuosien mittaan nykyiseen 1000/1000 Mbps nopeuteen.

Verkon palvelukuvauksen mukaan jokainen Trinet-verkon käyttäjä on yhdistetty verkkoon gigabitin nettiyhteydellä ja koko verkko itsessään yhdistyy 200 gigabitin yhteydellä runkoverkkoon.

Mutta nyt verkko ajetaan alas, viimeistään vuoden 2026 kesään mennessä. Tilalle tulee monivuotisella sopimuksella DNA:n kiinteä 200/200 Mbps nettiyhteys, jonka käyttäjät voivat halutessaan lisämaksusta nopeuttaa 2000/2000 Mbps nopeuteen.

AYY perustelee päätöstä sillä, että Varke (Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus) sekä lainsäädäntö vaativat AYY:ta tarkastelemaan sen tuottamia palveluita ja niiden kustannuksia säännöllisesti.



AYY:n hiljattain tekemän arvion mukaan Trinetin ylläpito maksaa sille enemmän kuin mitä ulkopuoliselta toimijalta ostetut verkkopalvelut maksaisivat. Joten AYY päätyi tämän pohjalta nyt tehtyyn ratkaisuun.

Trinetissä kaikki Otaniemen asukkaat maksavat nykyisellään vuokrassaan täydestä gigabitin nettiyhteydestä, käyttivät he sitä tai eivät. Jatkossa vuokraan sisältyy siis AYY:lle edullisempi 200/200 Mbps yhteys ja nopeampaa kaistaa kaipaavat opiskelijat voivat ostaa lisänopeutta omalla rahallaan.