Instagram luopuu yksityisviestien salauksesta

Meta on ilmoittanut muutoksesta Instagramin yksityisviestien tietoturvaan: yhtiö lopettaa viestien päästä päähän -salaamisen (end-to-end encryption) yksityisviesteissä toukokuun 8. päivästä 2026 alkaen.

Päätös on herättänyt huomiota teknologia-alalla, sillä ominaisuus otettiin käyttöön sovelluksessa vasta vuoden 2023 aikana, ja Meta on viime vuosina korostanut viestipalveluidensa yksityisyyttä ja tietoturvaa etenkin WhatsAppissa.

Päästä päähän -salauksella tarkoitetaan viestinnän salaustekniikkaa, jossa vain viestin lähettäjä ja vastaanottaja voivat lukea tai kuunnella viestin sisällön. Tällöin edes palveluntarjoajalla, eli tässä tapauksessa Metalla, ei ole teknistä mahdollisuutta tarkastella viestien sisältöä. Päästä päähän -salaus on ollut keskeinen osa monien viestipalveluiden, kuten WhatsAppin ja Signalin, yksityisyyslupausta. Instagramissa päästä päähän -salaus on ollut erillinen valinta, joka on pitänyt käyttäjän aktivoida erikseen.



Metan mukaan päätöksen taustalla on salatun viestinnän ominaisuuden vähäinen käyttö. Yhtiön mukaan vain harvat käyttäjät ovat valinneet päästä päähän -salauksen yksityisviesteihinsä, joten ominaisuus poistetaan kokonaan tulevien kuukausien aikana. Käytännössä muutos tarkoittaa, että toukokuun 9. päivästä 2026 lähtien Instagramin yksityisviestit eivät enää ole samalla tavalla suojattuja kuin ennen edes niille käyttäjille, joilla vahvempi salaus on ollut käytössä.

Perustelu on sinänsä kyyninen, sillä yhtiö olisi voinut halutessaan kytkeä päästä päähän -salauksen automaattisesti päälle kaikille käyttäjille, eikä piilottaa sitä valikoiden taakse.

Spekulaatioiden mukaan Metan päätöksen taustalla onkin kaksi erillistä syytä: ensinnäkin salauksen poistaminen helpottaa yksityisviesteissä tapahtuvan häiriköinnin selvittelyä jälkikäteen. Ja toinen syy lienee raadollisempi: muutoksen myötä Meta pystyy syöttämään yksityisviestit omien tekoälymalliensa koulutusmateriaaliksi.

Vahvasti salattuun salaukseen suositeltu viestiväline on jatkossakin Signal.