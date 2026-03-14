NASA valmistautuu Artemis II -kuulentoon huhtikuun alussa - ensimmäinen miehitetty lento Kuun ympäri sitten 1970-luvun
Yhdysvaltain avaruushallinto NASA valmistautuu uuteen yritykseen lähettää Artemis II -lennon kohti Kuuta huhtikuun alussa. Artemis II tulee olemaan ensimmäinen miehitetty lento Kuun ympäri sitten 1970-luvun, ja NASAn mukaan lennon onnistuminen on ratkaisevaa avaruusjärjestön pitkän aikavälin tavoitteille.
Nelihenkinen astronauttiryhmä tekee noin 10 päivää kestävän matkan, jonka aikana Orion-avaruusalus kiertää Kuun ja palaa takaisin Maahan. Alun perin Artemis II:n laukaisun oli määrä tapahtua jo tämän vuoden helmikuussa, mutta useat tekniset ongelmat siirsivät aikataulua. Erityisesti raketin polttoainevuodot sekä myöhemmin havaittu heliumvirran tukos raketin yläosassa aiheuttivat viivytyksiä. NASA onnistui kuitenkin korjaamaan vetyvuodot helmikuussa, mutta heliumongelman vuoksi raketti jouduttiin palauttamaan kokoonpanohalliin lisähuoltoa varten. Uusi laukaisuyritys on aikataulutettu tapahtumaan aprillipäivänä 1. huhtikuuta (Suomen aikaan 1.4. ja 2.4. välisenä yönä).
NASA korostaa kuitenkin, että turvallisuus ja laitteiston valmius ratkaisevat lopullisen laukaisuajankohdan - raketti laukaistaan vasta, kun kaikki yksityiskohdat ovat kunnossa. Varsinainen ihmisten paluu Kuun kamaralle on tarkoitus tapahtua Artemis IV -lennon muodossa, vuonna 2028.
uutisen kuvituskuva: NASA, Artemis II -lennon lentosuunnitelm
