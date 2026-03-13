Disney+ palautti Dolby Vision ja 3D-tuen Suomessakin - taustalla patenttikiista

Suoratoistopalvelu Disney+ on palauttanut Dolby Vision -tuen käyttäjilleen Euroopassa - eli myös Suomessa - sen jälkeen kun ominaisuus oli poissa käytöstä yli kuukauden ajan. Dolby Visionin ja 3D-sisällön, poistuminen palvelusta liittyi laajaan patenttikiistaan, jonka seurauksena Disney joutui rajoittamaan teknologioiden saatavuutta tietyissä maissa.

Tilanteen taustalla oli patenttikiista, johon liittyi valtavaa patenttisalkkua hallinoiva yritys, InterDigital. InterDigital omistaa lähes 12000 videoteknologiaan liittyvää patenttia ja sitä on syytetty ns. patenttitrolliksi, sillä yhtiö ei itse kehitä teknologioitaan, vaan se ostaa ne itselleen muilta yhtiöiltä. InterDigital haastoi Disneyn oikeuteen omistamiensa patenttien loukkauksesta Saksassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa.

Näiden kiistojen ytimessä on videoteknologioiden monimutkainen patenttirakenne: esimerkiksi HEVC (High Efficiency Video Coding) -koodekki koostuu sadoista eri yritysten patenteista, ja lisenssimaksut voivat nousta huomattaviin summiin. Joidenkin raporttien mukaan patenttisalkkujen hallinnoijat voivat periä suoratoistopalveluilta jopa miljoonia dollareita kuukaudessa. Myös kotimainen Nokia on ollut aktiivisesti puolustamassa patenttejaan ja haastanut useita suoratoistoyhtiöitä oikeuteen patenttiensa loukkaamisesta. Nokian osalta tosin isona erona InterDigitaliin voidaan pitää sitä, että Nokia on pääsääntöisesti itse kehittänyt omistamansa patentit.



Disney ja InterDigital ovat kuitenkin nyt saaneet kiistansa soviteltua ja sekä Dolby Vision että 3D-tuki on palautettu palveluun. HDR10+:n osalta Disney+ kuitenkin muistutti, ettei formaatti ole ollut saatavilla Euroopassa aiemminkaan. Palautetut formaatit saa käyttöönsä päivittämällä Disney+ -sovelluksen televisioistaan (tai siitä laitteesta, jolla Disney+:aa katsoo).