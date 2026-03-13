FBI varoittaa: Haittaohjelmat leviävät Steamissa - pelaajia kehotetaan varovaisuuteen indie-pelejä asentaessa

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on käynnistänyt poikkeuksellisen julkisen tutkinnan liittyen haittaohjelmien leviämiseen Valven omistaman, maailman suosituimman pelialustan, Steamin kautta.

FBI julkaisi hiljattain tiedotteen, jossa se pyytää yhteydenottoja sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat asentaneet tiettyjä indie-pelejä Steamin kautta - ja mahdollisesti altistuneet haittaohjelmille.

Tutkinnan kohteena on joukko pelejä, joiden epäillään olevan saman kyberrikollisen tai rikollisryhmän tekemiä. Listalla on seitsemän peliä: BlockBlasters, Chemia, Dashverse (tunnetaan myös nimellä DashFPS), Lampy, Lunara, PirateFi ja Tokenova. Näitä pelejä on julkaistu Steamin kautta toukokuun 2024 ja tammikuun 2026 välisenä aikana, ja niiden mukana on levitetty erilaisia haittaohjelmia. Esimerkiksi PirateFi julkaistiin helmikuussa 2025 ilmaisena betaversiona, mutta todellisuudessa sen tarkoituksena oli varastaa käyttäjien selainten evästeitä ja kaapata käyttäjien tilejä. BlockBlasters puolestaan toimi troijalaisena, jonka avulla onnistuttiin viemään kryptovaluuttaa arviolta 130 000 euron edestä.



FBI:n mukaan tapaukset eivät rajoitu vain mainittuihin peleihin, vaan kyseessä saattaa olla laajempikin ilmiö, jossa hyökkääjät pyrkivät Steamin kautta levittämään haittaohjelmia indie-pelien muodossa. Houkutellakseen uhreja, rikolliset ovat käyttäneet hyväksi esimerkiksi Telegramia, jossa he ovat lähettäneet ilmaisia pelikoodeja tai tarjonneet näennäisiä työtehtäviä pelien moderoinnissa.

Valve ei ole kommentoinut asiaa julkisesti, mutta yhtiö on aiemmin varoittanut käyttäjiä haittaohjelmauhkasta ja poistanut mainitut pelit Steamista. Pelaajat ovat myös foorumeilla varoittaneet toisiaan erityisesti Lunara- ja Tokenova-nimisten pelien kohdalla.

Aiheesta uutisoineen TechCrunchin mukaan haittaohjelmia sisältäneet pelit ovat sinänsä olleet myös ihan oikeita pelejä, joskin hyvin yksinkertaisia.