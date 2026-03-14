Digg suljettiin, jälleen kerran - tekoälyn tuottama roska oli liikaa

Redditin vanha kilpailija, Digg, palasi hiljattain takaisin parrasvaloihin isolla rytinällä. Mutta palvelun alku ei mennytkään aivan suunnitelmien mukaisesti, sillä Digg on joutunut sulkemaan ovensa toistaiseksi vain muutama kuukausi avoimen betavaiheen jälkeen.

Yhtiön mukana syynä tähän äkilliseen päätökseen on ollut poikkeuksellisen laaja, tekoälyä käyttävien bottien aiheuttama spämmi, joka valtasi palvelun jo tunteja julkaisun jälkeen. Diggin toimitusjohtaja Justin Mezzell kertoi yhtiön sivuilla, että heti sivuston avauduttua roskapostittajat ja kehittyneet tekoälyagentit löysivät tiensä alustalle, mikä johti ennennäkemättömään määrään roskasisältöä.

Diggin tiimi reagoi tilanteeseen nopeasti estämällä kymmeniä tuhansia bottitilejä ja hyödyntämällä sekä omia että ulkopuolisia työkaluja roskapostin torjumiseksi. Yrityksistä huolimatta nämä keinot eivät riittäneet takaamaan palvelun aitoutta. Mezzell myöntää, että kun palvelun äänestys- ja kommenttijärjestelmä täyttyy automaattisten bottien tuottamasta sisällöstä, käyttäjien luottamus alustaan katoaa. Luottamus on kuitenkin yhteisöllisten palveluiden elinehto.



Digg ei kuitenkaan lopeta pysyvästi, vaan aikoo tehdä niin sanotun "resetin" eli palvelun nollauksen. Samalla yhtiön tiimiä supistetaan merkittävästi, ja vain pieni ydinjoukko jatkaa kehitystyötä. Tavoitteena on rakentaa Digg kokonaan uudelleen, täysin erilaisella lähestymistavalla, joka ottaa huomioon nykyisen internetin haasteet. Mezzell korostaa, ettei pelkkä vaihtoehdon tarjoaminen nykyisille yhteisöpalveluille riitä, vaan uuden Diggin täytyy olla aidosti erilainen ja kestävä nykyaikaisen tekoälyn tuottaman roskan keskellä.

Uudistustyön vetäjänä toimii jatkossa Diggin alkuperäinen perustaja Kevin Rose, joka siirtyy kokopäiväisesti mukaan hankkeeseen. Rose osti Diggin takaisin viime vuonna yhdessä Redditin toisen perustajan Alexis Ohanianin kanssa, tarkoituksenaan palauttaa palveluun alkuperäinen henki.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin Digg palaa uudistuneena verkkoon. Yhtiön mukaan uuden version rakentaminen vaatii täysin uudenlaista lähestymistapaa, jotta se pystyy tarjoamaan aidon ja luotettavan yhteisöllisen kokemuksen myös nykyisessä, bottien täyttämässä internetissä.