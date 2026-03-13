IT-jätti CGI tietomurron kohteena Ruotsissa – Hakkerit väittävät saaneensa haltuunsa viranomaistietoja ja lähdekoodia
IT-palvelujätti CGI Ruotsi on joutunut tietomurron kohteeksi. ByteToBreach-niminen hakkeriryhmä väittää saaneensa haltuunsa arkaluonteisia tietoja, jotka liittyvät Ruotsin valtion viranomaisten käyttämiin järjestelmiin, kertoo Aftonbladet.
Esimerkiksi Ruotsin verovirasto (Skatteverket) käyttää CGI:n järjestelmää Bank-ID-kirjautumiseen, joka vastaa Suomen pankkitunnistautumista.
Tietoja vuodosta julkaistiin pimeässä verkossa torstaina.
CGI vahvistaa tapahtuneen, mutta vähättelee sen laajuutta. Heidän mukaansa kyseessä on kaksi sisäistä testipalvelinta, jotka eivät ole tuotantokäytössä. Myös vanhempaa lähdekoodia on päätynyt vääriin käsiin, mutta CGI:n mukaan asiakasdataan tai varsinaisiin palveluihin ei ole pääsyä.
Keskiviikkona uutisoitiin Viking Linen joutuneen tietomurron kohteeksi. Myös tämän tietomurron taustalla on ByteToBreach -ryhmä, kertoo Dark Web Informer -sivusto.
