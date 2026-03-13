--->
Google Chrome saa ARM64-tuen Linuxilla

Petteri Pyyny

Google on ilmoittanut tuovansa Chromen ARM64-arkkitehtuuria käyttäville Linuxeille vuoden 2026 toisella neljänneksellä.

Varsin pitkään odotettu julkaisu mahdollistaa ARM-pohjaisten Linux-tietokoneiden käyttäjille mahdollisuuden asentaa ja käyttää Chromea natiivisti ARM-arkkitehtuurissa. Tähän saakka ARM-suorittimia käyttävissä Linuxeissa Chromea on pitänyt pyörittää emulaation tai erilaisten kiertoteiden kautta. Toki, Chromen pohjana oleva Chromium on tukenut ARM-arkkitehtuuria Linuxilla jo aiemminkin, mutta esimerkiksi monissa organisaatioissa vaaditaan "oikean" Chromen käyttöä Chromiumin tai sen johdannaisten sijaan.

Tähän saakka Chromen ARM-tuen tilanne on ollut hieman hämmentävä: se on ollut saatavilla virallisesti ARM-pohjaisille Chromebookeille, Applen (ARM-teknologiaan pohjautuville) M-sarjan tietokoneille sekä ARM-arkkitehtuuria käyttäville Windows-koneillekin - ainoastaan Linux-tuki on puuttunut.


Natiivilla Chromella on tavallistenkin käyttäjien näkökulmasta tiettyjä etuja Chromiumiin nähden: Chrome tukee Google-tilin synkronointia, Google Payta, laajennettua Safe Browsing -suojausta sekä erilaisia Googlen tekoälyintegraatioita.

