WD: Myimme jo kaikki tämän vuoden kiintolevyt etukäteen - tekoälyfirmoille
Maailman suurin perinteisten mekaanisten kiintolevyjen eli kovalevyjen valmistaja Western Digital kertoi lisää huonoja uutisia tavallisille tietotekniikan ostajille.
Yhtiö hehkutti tuoreimmassa tulosjulkistuksessaan sitä, miten yhtiö on onnistunut myymään jo etukäteen koko vuoden 2026 tuotantonsa. Helmikuussa.
Ja ostajina olivat - yllätys, yllätys - seitsemän maailman suurinta tekoälyyn panostavaa firmaa.
Siinä missä tekoälyä kehittävät firmat tarvitsevat tekoälyn laskentaan valtavat määrät muistia, ne tarvitsevat kielimallien koulutukseen käytetyn valtavan datamassan säilömiseen myös perinteisiä kiintolevyjä.
Mutta samalla tämäkin on tavallisille tietokoneharrastajille huono uutinen. Omien NAS-purkkien rakentaminen kallistuu taas merkittävästi, kun datakeskuksia rakentavat jättifirmat ostavat kaiken tuotannon, mitä tuotantolinjalta valmistuu - ja ovat valmiita maksamaan siitä mitä vain.
Tämä näkyy myös siinä, että WD:n mukaan kuluttajabisnes on enää vaatimattomat 5 prosenttia yhtiön koko liikevaihdosta. Ja vastaavasti leijonanosan kaikesta tuotannosta ostaa WD:n mukaan sen seitsemän suurinta yritysasiakasta.
WD kertoi myös, että sillä on jo alustavat sopimukset vuosien 2027 ja 2028 tuotannon myymiseksi suoraan datakeskuksia rakentaville jäteille.
Tietotekniikkaa harrastaville kuluttajille tulevista vuosista uhkaa tulla karuja. Olemme kertoneet, miten läppäreiden hinnat ovat nousemassa, näytönohjainten hintojen ennakoidaan tuplaantuvan, uusissa kännyköissä nähdään aiempaa vähemmän tallennustilaa ja Playstation 6 nähtäneen vasta vuosien kuluttua.
