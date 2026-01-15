Kaverilta viesti Facebookissa arvonnasta? - kyseessä huijaus, johon suomalaiset ovat menettäneet tammikuun aikana yli 100 000 euroa
Poliisi tiedottaa sosiaalisen median palvelussa Facebookissa tapahtuvasta huijaustavasta. Poliisi on saanut tammikuussa kymmeniä ilmoituksia, joissa Facebookin välityksellä uhrit ovat vastaanottaneet viestejä kavereidensa käyttäjäprofiileilta.
Viesteissä vastaanottajalle kerrotaan mahdollisuudesta voittaa kaupan arvonnassa, mikäli saisivat vielä yhden kaverin mukaan arvontaan.
Kaveri on lähettänyt tiedon arvontavoiton suuruudesta, jonka jälkeen hänet on huijattu luovuttamaan verkkopankkinsa kirjautumistunnukset.
Verkkopankin tunnuksia ei tietenkään hyödynnetä arvontaan vaan ne päätyvät suoraan rikollisten käsiin, jotka ovat tehneet tunnuksilla tilisiirtoja uhrien pankkitileiltä.
Poliisin mukaan näillä teoilla on aiheutettu tammikuun 2026 aikana jo yli 100 000 euron rikosvahingot.
"Sosiaalisen median käyttäjätilit ovat jatkuvasti alttiita tietomurroille. Muista varmistua, että käyttämäsi salasana on riittävän turvallinen ja mahdollisuuksien mukaisesti käytä useampi vaiheista tunnistautumista kirjautumisessa palveluihin. Näillä toimin voit estää, ettei oma sosiaalisen median käyttäjätilisi päädy vääriin käsiin", ohjeistaa rikoskomisario Janne Sievänen valtakunnallisesta tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksilöstä.
Poliisi muistuttaa, että verkkopankkitunnuksia ei tule antaa kenellekään. Viestin aitous kannattaa myös varmistaa perinteisillä keinoilla, kuten soittamalla.
