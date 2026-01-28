Oulun poliisilaitos tutkii verkkopankkihuijauksia, joihin suomalaiset ovat tammikuussa menettäneet yli 220 000 euroa

Huijarit ovat aloittaneet vuoden tehokkaasti, sillä pelkästään Oulun poliisilaitoksella on tammikuun 2026 osalta tutkittavana verkkopankkihuijauksia, joihin suomalaiset ovat menettäneet yli 220 000 euroa.

Aiemmin tässä kuussa poliisi tiedotti Facebookin kautta alkavasta huijauksesta, joihin suomalaiset olivat menettäneet tammikuun aikana 100 000 euroa eli pelkästään näissä kahdessa tapauksessa menetykset ovat yli 320 000 euroa tammikuun aikana.

Oulun poliisilaitoksen tapauksissa lähes kaikki petokset ovat alkaneet puhelulla, jossa soittaja esittäytyy jonkin pankin työntekijänä tai turvallisuusasiantuntijana. Tämän jälkeen uhrille kerrotaan, että hänen tililleen on yritetty tehdä epäilyttäviä tilisiirtoja ja soittaja voi auttaa siirtämään rahat turvaan. Yhdessä tapauksessa huijari on soittanut ja kertonut, että uhrin nimissä olisi tehty epäilyttäviä lainahakemuksia, joiden selvittelyyn on tarjottu apua.



Puhelun aikana huijarit jollakin verukkeella saavat uhrin pankkitunnukset haltuunsa. Tämän jälkeen tileiltä on lähtenyt huomattavia summia rahaa. Rahaa on siirretty myös muiden henkilöiden tai yhdistysten tileiltä, joihin uhrilla on ollut käyttöoikeus.

Poliisi jälleen kerran muistuttaa, että poliisilla tai pankeilla ei ole olemassa turvatilejä, johon verkkopankkihuijauksen uhrin rahat voidaan siirtää turvaan, eikä omia verkkopankkitunnuksia tule luovuttaa puhelun aikana tai muunkaan kanavan kautta.

