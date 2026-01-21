Erikoinen huijaus: mies luuli kotiuttavansa sotilaan Applen lahjakorteilla - menetti yli 37 000 euroa

Poliisi on jälleen jakanut erän esimerkkejä, joilla suomalaisilta on huijattu merkittäviä summia rahaa. Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli joulukuun aikana 316 petosta tai maksuvälinepetosta. Näistä törkeitä tekomuotoja oli 12 tapausta.

Osa tuoreista huijauksista on vähintäänkin erikoisia.





Yhdessä huijauksessa joensuulainen 50-luvulla syntynyt mies oli saanut puhelun ulkomaalaisesta numerosta ja soittaja oli ollut hyvin Suomea puhunut mies. Soittaja kertoi olevansa Osuuspankin turvapalvelusta ja kertoi miehelle tämän tililtä lähteneen 700 euroa Belgiaan.

Tämän jälkeen soittaja kehotti miestä ryhtymään turvaamistoimenpiteisiin. Soittaja pyysi miestä asentamaan Play-kaupasta Bung -pankkisovellus, johon piti antaa henkilötunnus sekä kuva ajokortista. Tämän jälkeen miehelle annettiin tilinumero, johon hänen piti siirtää soittajan antamien ohjeiden mukaisesti 27 000 euroa OP-mobiilisovelluksessa. Siirto ei kuitenkaan onnistunut, joten sen jälkeen miestä neuvottiin tekemään tilisiirto Bung -pankkisovelluksessa, jonka hän oli hetkeä aiemmin asentanut ja tätä kautta siirto onnistui.

Soittaja havitteli myös miehen firman tilin varoja, mutta rahoja ei onnistuttu siirtämään, vaikka soittaja oli käskenyt asentamaan Kraken Pro -sovelluksen Play-kaupasta.





Liikkeellä on ollut myös runsaasti Apple Gift Card -lahjakorttihuijauksia.

Eräässä huijauksessa 50-luvulla syntynyt mies Hämeestä kertoi poliisille menettäneensä yli 37 000 euroa.

Huijaus alkoi lokakuussa 2025 Facebookin kautta, jossa mies oli lisännyt kaverikseen Iiris-nimisen naisen. Nainen oli kertonut olevansa sotilaana Jemenissä, ja olevansa alun perin Yhdysvalloista. Naiselle oli kertomansa mukaan kolmen vuoden pesti, mutta YK:n kautta voisi hoitaa kotiutumisen jo aiemmin.

Mies oli pian saanut YK:n nimissä 5000 euron laskun kotiuttamiseen liittyen, mutta pankki oli estänyt maksun. Tämän jälkeen mies oli jostain syystä maksanut summan Applen lahjakorteilla ja hän oli toimittanut niistä valokuvat sekä koodit sähköpostilla 11.10.2025 pyytäjälle.

Tämän jälkeen naiselta oli tullut pyyntö maksaa 28 500 euroa ja mies oli maksanut tämänkin ostamalla Applen lahjakortteja, joista viimeiset koodit ja kuvat hän oli toimittanut pyytäjälle 26.10.





Mies kuitenkin sai vielä kolmannen maksupyynnön, joka oli tällä kertaa 63 000 euroa. Mies oli tästä maksanut lahjakorteilla 4000 euron verran, mutta sitten mies oli ilmoittanut pyytäjälle, ettei enää maksa enempää, koska hänelle oli ehdotettu rahan lainaamista maksuihin sukulaisilta. Mies oli kuitenkin ottanut itse lainaa maksuja varten lähes 16 000 euroa.

Yhdessä tapauksessa kuopiolaisnainen menetti 80 000 euroa.

Marraskuussa 2024 alkanut tapahtumaketju käynnistyi, kun "Kelly Severideksi" esittäytynyt henkilö lupasi naiselle tapaamisen näyttelijä Taylor Kinneyn kanssa.





Nainen huijattiin ostamaan kymmeniä Applen lahjakortteja ja lähettämään rahaa PayPalin kautta. Lisäksi hän luovutti huijareille passikopioita ja muita henkilötietojaan, joilla luotiin myöhemmin valeprofiileja sosiaaliseen mediaan ja ostettiin kryptovaluuttaa. Uhria myös kiristettiin tietojen levittämisellä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena.