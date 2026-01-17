Suomalaiset rakastuivat tekoälyllä tehtyyn musiikkiin

Julkisuudessa näkyy paljon kritiikkiä tekoälyn käytöstä musiikin teossa. Tekoälyllä tuotettua musiikkia kuvataan sieluttomaksi - ja mediassa näin mielipiteensä ilmaisevat ovat usein hyvin usein joko (ihmis-)artisteja tai keski-ikäiset musiikinkuuntelijoita.

Mutta todellisessa elämässä, jossa musiikkia vain kuunnellaan, asiat vaikuttavat olevan kovin toisin.

Kotimaisen musiikkialan itsensä yksi eniten seuraamista listoista on Spotifyn virallinen Suomen viraalilista. Kyseessä eivät ole siis absoluuttisesti eniten kuunnellut kappaleet, vaan kovimmassa nousussa olevat uudet biisit.

Kävimme listan kärkikolmikon 16.1.2026 ja selvitimme artistien taustoja. Ykkösenä oleva Kaaleet Oy vaikuttaa BBC:n luoman tekoälymusiikin tarkastuslistan pohjalta lähes varmuudella tekoälyllä luodulta "yhtyeeltä".



Kyseisellä artistilla ei ole käytännössä lainkaan sosiaalisen median näkyvyyttä TikTokin ulkopuolella ja sielläkin profiilin tärkein ominaisuus vaikuttaa olevan kuuntelijoiden ohjaaminen suoratoistopalveluihin, kuten Spotifyyn.

Kakkossijalla oleva kappale "Papaoutai" vaikuttaa olevan trendikäs, useamman artistin yhteistyönä luotu biisi. Mutta ranskalainen Marie-France uutismedia osaa kertoa, että biisi on tehty täysin tekoälyllä ja mitään listatuista artisteista ei ole olemassakaan.

Listan kolmonen, Jacub, taas kuulostaa artistin nimen ja biisin nimen perusteella uudelta, nousevalta ruotsalaistähdeltä. Mutta ruotsalaisen Expressenin mukaan kyseistä artistia ei ole olemassakaan (ruotsiksi), vaan kyseessä on tekoälyllä luotu "artisti".

Kaikki kyseiset kappaleet löytyvät myös mm. YouTubesta, YouTube Musicista sekä useammasta muustakin musiikkipalvelusta.

Spotify on julkisti syksyllä 2025 aloitteen, jonka mukaan tekoälyllä luodut kappaleet pitäisi merkitä, kun ne lisätään Spotifyhyn - tai mihin tahansa muuhun suoratoistopalveluun. Mikäli aloite etenee, jatkossa tekoälyllä luodut kappaleet olisi kenties helpompi havaita suoratoistopalveluista.

Ongelmaksi tietysti tulee se, että mihin raja vedetään: saako tekoälyä käyttää musiikissa mihinkään, edes jälkieditointiin, ilman että se pitää merkitä tekoälyllä luoduksi?

...ja kenties se tärkein kysymys lieneekin jatkossa se, että onko sillä merkitystä, onko musiikki tehty tekoälyllä vai ei?

Monelle varmasti on.

Mutta kuuntelijoita tekoälyllä tehdylle musiikille näyttää riittävän erittäin paljon. Itse asiassa listan kakkosena oleva "Papaoutai" on kivunnut globaalille, absoluuttisissa kuunteluluvuissa mitatullekin Top 50 -listalle.