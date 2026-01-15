Bose julkaisee älykaiutinten lähdekoodin ennen tuen päättymistä

Yksi modernin ajan uusista kirouksista liittyy älyn (tai "älyn") tunkemiseen lähes kaikkiin mahdollisiin laitteisiin, olipa kyse sitten jääkaapeista tai sähköhammasharjoista.

Erityisen ongelmalliseksi tilanne muuttuu sitten, kun valmistaja päättää lakkauttaa vanhojen tuotteiden tuen.

Käytännössä tuen päättyminen tarkoittaa kahta asiaa: ensinnäkin tietoturvapäivitykset älylaitteelle loppuvat, jolloin siitä tulee tietoturvan kannalta tikittävä aikapommi. Toisekseen tuotteen ominaisuudet saattavat kadota, kun valmistaja vetäisee töpselin irti palvelimista, joiden kanssa kodin älylaitteet keskustelevat.

Irvokkaimpia tilanteita on nähty Kiinassa, jossa autovalmistajien konkurssien takia iso osa autojen toiminnoista on kadonnut pysyvästi.

Mutta myös Suomessa tuhannet ja taas tuhannet kotitaloudet ovat huomanneet saman ongelman, tyypillisesti televisioidensa kanssa. Kymmenenkin vuotta sitten ostettu ison valmistajan kallis älytelevisio on tänä päivänä käytännössä rampautettu tyhmä näyttö, johon ei saa YouTubea, Netflixiä tai Yle Areenaa.



Mutta valmistajat voivat tehdä asiat halutessaan myös fiksusti.

Amerikkalainen äänentoistoon erikoistunut Bose on malliesimerkki fiksusta toiminnasta.

Yhtiö lakkauttaa vanhimpien älykaiutintensa ja soundbariensa tuen toukokuussa 2026, eli aivan pian. Mutta yhtiö on ottanut erityisen upean lähestymistavan tuen lakkautukseen.

Bose aikoo julkaista kyseisten kaiutinten käyttämän API-rajapinnan ohjelmakoodin avoimena lähdekoodina. Eli näppärät kotikäyttäjät voivat pyörittää omalla palvelimellaan omaa, Bosen alas ajettavaa taustapalvelua mukailevaa palvelinta.

Mutta niillekin käyttäjille, joiden tekninen osaaminen ei tuohon riitä, on tarjolla helpotusta. Iso osa Bosen nyt lakkautettavien älykaiutinten toiminnoista on tähän saakka ollut Bosen palvelinten päässä. Mutta ennen tuen lakkauttamista, Bose tulee julkaisemaan uuden version älypuhelinsovelluksestaan, jossa lähes kaikki mahdollinen toiminnallisuus on siirretty palvelimelta suoraan sovellukseen.

Eli vaikka kaiutinten käyttämät palvelimet eivät enää vastaakaan toukokuun jälkeen, suurin osa älykaiutinten alkuperäisistä toiminnoista toimii jatkossakin entiseen tapaan - toimintalogiikka ja "äly" on vain pilven sijasta siirretty käyttäjän omaan kännykkään.

Muut yhtiöt eivät yleensä tällaiseen lähde: esimerkiksi robotti-imurivalmistaja Neato lakkautti kaikkien roboimureidensa palvelimet hiljattain ja robotit muuttuivat käytännössä astetta tyhmemmiksi. Yhtiöltä on rukoiltu avoimen lähdekoodin ratkaisua, jolla yhteisö voisi itse jatkaa roboimureiden tukea - turhaan.