Neaton robotti-imureiden verkkopalvelut suljetaan

Robotti-imurit ovat nostaneet vauhdilla suosiotaan 2020-luvulla, Suomessakin. Mutta robotti-imureiden tarinahan on jo 20 vuotta vanha, sillä ensimmäiset kuluttajakäyttöön tarkoitetut roboimurit saapuivat myyntiin jo vuosituhannen alussa.

Markkinaa hallitsi alkuvuodet täysin suvereenisti amerikkalainen iRobot, sen Roomba-mallistollaan. Mutta vuonna 2005 markkinalle saapui ensimmäinen varteenotettava kilpailija, kun amerikkalainen Neato Robotics perustettiin.

Neato onnistui valloittamaan etenkin teknologiasta kiinnostuneet kuluttajat, sillä se teki monia asioita fiksummin kuin alkuaikojen muut roboimurivalmistajat. Yhtiön robotit tarjosivat karttojen luontia, verkkoyhteyksiä ja kotiautomaatioon kytkeytymistä jo vuosia ennen kuin mitkään muut valmistajat.

Mutta lopulta teknologinen etumatka ei riittänyt ja Neato joutui kilpailijoiden jyräämäksi 2010-luvun lopulla. Etenkin kiinalaiset valmistajat, kuten Xiaomi ja Roborock kirivät Neaton etumatkan kiinni - ja puskivat uusia tuotteita hengästyttävällä tahdilla, johon Neato ei kyennyt vastaamaan.



Vuonna 2017 Neato sitten myytiinkin osaksi saksalaista monialajättiä Vorwerkiä ja sen jälkeen Neaton kehitys pitkälti pysähtyi kuin seinään.

Tuntui, että Vorwerk ei oikein itsekään tiennyt mitä Neatolle pitäisi tehdä - ja lopulta päätös oli selkeä. Vuonna 2023 ilmoitettiin, että Neato lopettaa toimintansa yhtiönä.

Tuolloin kuitenkin luvattiin vielä, että olemassaolevien Neaton robottien pilvipalvelut jatkaisivat toimintaansa viiden vuoden ajan, aina vuoteen 2028 saakka.

Mutta lupaus ei pitänyt.

Neato ilmoitti lokakuun alussa 2025 sulkevansa kaikki yhtiön pilvipalvelut.

Yhtiö perusteli tätä sillä, että tietoturvavaatimuksiin ei pystytä vastaamaan, mikäli Neaton verkkopalveluita ylläpidettäisiin aiemmin luvatun mukaisesti vuoteen 2028 saakka.

Ja nyt ensimmäiset kuluttajat ovatkin jo saaneet sähköpostia Neatolta, että heidän robotti-imurinsa käyttävät pilvipalvelunsa on katkaistu.

Mitä muutos tarkoittaa?

Käytännössä Neaton robotit eivät pysty enää tallettamaan karttaan tehtyjä muutoksia tai luomaan uusia karttoja, sillä ne noudetaan pilvestä - jota ei enää ole.

Lisäksi esimerkiksi imutehon säätäminen on mahdotonta, sillä sekin tieto talletetaan pilveen. Eli jos imurin imuteho on asetettu oletuksena "normaali"-tasolle, kyseinen imuteho tulee pysymään samalla tasolla tästä ikuisuuteen asti, eikä sitä voi muuttaa esimerkiksi "täysi teho"-asetukselle.

Neatot nojaavat myös hyvin vahvasti karttoihinsa muutenkin, eli esimerkiksi muutettaessa uuteen osoitteeseen, Neato ei hyvin todennäköisesti osaa enää siivota uutta asuntoa lainkaan, koska se ei pysty luomaan siitä itselleen karttaa.

Mitä seuraavaksi?

Hyvin monet kuluttajat Redditin /r/NeatoRobotics -yhteisössä ovat ottaneet yhteyttä paikalliseen kuluttajaviranomaiseen - etenkin, jos robotti on ostettu viimeisen viiden vuoden sisään. Kyseessähän on selkeä heikennys tuotteeseen, jonka elinkaarta kaiken järjen mukaan pitäisi olla vielä reilusti jäljellä.

Lisäksi verkossa on avoinna vetoomus, jolla pyritään pakottamaan Vorwerk jatkamaan pilvipalveluiden ylläpitämistä.

Mutta hyvin todennäköisesti Neaton omistajien kannattaa alkaa harkitsemaan itselleen uutta robotti-imuria. AfterDawnissa olemme arvostelleet roboimureita jo vuosien ajan, myös Neaton malleja ja suosittelemmekin tutustumaan robotti-imureiden arvosteluihimme, kun tulee aika seuraavan robotin ostamiselle.

Vinkkinä mainittakoon, että Black Friday -tarjoukset ovat todennäköisesti vuoden paras hetki ostaa myös roboimuri - ja mikäli erinomaisia roboimureiden tarjouksia osuu tutkaamme, tulemme uutisoimaan niistä Black Friday -hulinan aikoihin.