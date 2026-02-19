Yhdysvallat aikoo avata palvelun, jolla sensuurin kurjistamat eurooppalaiset pääsisivät käyttämään sensuroimatonta nettiä

Yhdysvaltain nykyhallinto on jo pitkään heitellyt ilmaan ajatusta, jonka mukaan Euroopan Unionin kansalaiset kärsivät tyrannimaisesta sensuurista EU:n toimesta.

Reutersin saamien tietojen mukaan tätä vakavaa ongelmaa ratkaistakseen Yhdysvaltain ulkoministeriö on avaamassa EU-kansalaisille palvelun, jonka kautta he voisivat kiertää EU:n sensuurin ja päästä selailemaan nettiä vapaasti, sen kaikessa loistossaan.

Ideaan kuuluu kaksi toisistaan erillistä ratkaisua: toinen kulkee alustavasti työnimellä "freedom.gov", joka olisi ilmeisesti eräänlainen Yhdysvaltain ulkoministeriön ylläpitämä verkkoselaimella toimiva välityspalvelin (proxy). Kirjoittamalla sivustolla olevaan osoitekenttään haluamansa verkkosivuston, kyseinen sivusto aukeasi sensuroimattomassa muodossaan.

Toinen toteutustapa olisi Yhdysvaltain tarjoama VPN-palvelu, joka siis ohjaisi kaiken käyttäjän (eli sensuuria välttelevän eu-kansalaisen) internet-liikenteen Yhdysvaltain hallinnon ylläpitämän palvelun kautta - ohittaen EU-maiden asettamia estoja sivustojen ja verkkopalveluiden sisällölle.



Sinänsä on totta, että eurooppalaiset maat sensuroivat jossain määrin nettiä. Suomessa asiasta väännettiin 2000-luvun alkupuolella kättä paljonkin, kun Suomeen säädettiin nettisensuurin mahdollistava laki vuonna 2006.

Laki myytiin tuolloin kansalaisille lapsiin kohdistuvan seksuaalisen materiaalin levityksen ehkäisyllä, mutta sittemmin sille kävi, kuten laeille lähes aina käy, eli sen toimintaa laajennettiin uusille alueille: sitä alettiin käyttämään piraattisivustojen estämiseen. Sittemmin lain ulottamista mm. ulkomaisiin kasinoihin on väläytelty vuosien mittaan useinkin.

Lisäksi useissa Euroopan maissa mm. vihapuhe kansanryhmiä kohtaan ja vaikkapa väkivaltaiseen jihadismiin yllyttäminen on kiellettyä. Yhdysvalloissa sananvapaus on absoluuttinen ja taattu perustuslaissa, ilman merkittäviä poikkeuksia - joskin sielläkin muut lait yliajavat sananvapauden, vaikkapa tekijänoikeuksien muodossa.

Samaan aikaan maailman lehdistönvapautta mittaavan World Press Freedom Indexin listalla viidentoista kärki koostuu pelkästään eurooppalaisista valtioista, Suomen ollessa sijalle viisi. Yhdysvallat on kyseisellä listalla sijalla 57.

Reutersin mukaan Yhdysvaltain "vapauden työkalut" olisi suunnattu nimenomaan sensuurista kärsiville eurooppalaisille. Sen sijaan niitä ei ilmeisestikään suunnitella tarjottavan maille kuten Venäjä, Qatar tai Saudi-Arabia. Toki näistä kolmesta kaksi kuuluukin Yhdysvaltain nykyhallinnon perustamaan vapautta ajavaan organisaatioon.

Tarkat suunnitelmat ja aikataulut uusien sensuuria kiertävien palveluiden osalta ovat auki. Yhdysvaltain hallinto vakuuttaa, että jos palvelut avataan, se ei missään nimessä seuraisi niitä käyttäviä käyttäjiä tai sitä, millaisissa palveluissa käyttäjät vierailevat palvelun kautta.