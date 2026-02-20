Chromeen saapui kolme uutta ja näppärää toimintoa

Google on lisännyt maailman suosituimpaan selaimeen, Chromeen, kolme uutta toimintoa.

Yhtiön mukaan toivotuin toiminnoista on ollut jo pitkään mahdollisuus lisätä kommentteja ja merkintöjä PDF-tiedostoihin suoraan Chromen PDF-tiedoston katselunäkymässä.

Erityisen käteväksi toiminnon tekee se, että siinä voi halutessaan sutaista myös allekirjoituksensa suoraan vaikkapa sopimukseen. Eli PDF-tiedostoa ei tarvitse enää tulostaa, allekirjoittaa ja skannata takaisin tietokoneelle. Toiminto löytyy avatun PDF-dokumentin yläpuolella olevasta työkalupalkista. Uutisemme kuvituskuvassa on testailtu toimintoa sattumanvaraisen PDF-tiedoston yhteydessä.

Toinen toiminto liittyy sekin PDF-tiedostoihin, sillä Chromen katselutilaan avatun PDF-tiedoston voi jatkossa tallettaa suoraan omalle Google Drive-tililleen. Toiminto näkyy PDF-katselunäkymän yläreunassa, Google Drive -ikonina (toiminto ei ollut vielä omassa Chromessamme saatavilla, kun kokeilimme toimintoja).



Kolmas uutuuksista koskee etenkin leveillä näytöillä Chromea käyttäviä käyttäjiä: Chrome mahdollistaa nyt kahden välilehden näyttämisen vierekkäin, samassa selainikkunassa.

Toimintoon pääsee käsiksi klikkaamalla oikeaa hiirennäppäintä haluamansa välilehden päällä ja valitsemalla siitä split view eli jaetun näkymän. Valinnan jälkeen pitää vielä valita, mikä välilehdistä avataan valitun välilehden viereen.