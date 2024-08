Kun autovalmistaja menee konkurssiin, osa autojen ohjelmistoista lakkaa toimimasta

Netissä käydään jatkuvaa kulttuurisotaa sähköautojen ja polttomoottoriautojen välillä. Mutta riippumatta siitä, syökö auto muinaisia dinosauruksia vai pistorasiamehua, on kaikissa nykyautoissa sama periaatteellinen ongelma.

Kaikki ne ovat käytännössä pari tonnia painavia tietokoneita.

Lähes kaikki mahdollinen nykyisten autojen tekniikasta on ollut jo pitkään mikropiirien ohjauksessa. Mutta viimeisen puolen vuosikymmenen aikana myös auton ja kuljettajan välinen kommunikaatio on siirtynyt kosketusnäytöille ja kännykkäsovelluksille.

Samalla autojen hyvin perinteisistäkin toiminnallisuuksista on tullut nettiyhteydestä riippuvaisia palveluita - silloinkin, kun ne eivät varsinaisesti tarvisi nettiä mihinkään. Malliesimerkkeinä tästä ovat vaikkapa BMW:n kuukausimaksullinen penkinlämmitin ja Mercedeksen vuosimaksullinen, parempi kiihtyvyys.



Mutta mitenkäs käy, jos autovalmistaja menee konkurssiin?

Autovalmistajiahan on toki mennyt konkurssiin koko autojen historian ajan. Mutta aiemmin lähinnä autojen huollot ja takuut vaikeutuivat. Nyttemmin moderni teknologia on tuonut mukanaan aivan uusia yllätyksiä.

Ensinnäkin autojen kännykkäsovellukset lakkaavat jossain vaiheessa kokonaan toimimasta, kun kukaan ei ole enää ylläpitämässä niitä. Kun sovellukset ehtivät tarpeeksi kypsään ikään ilman päivityksiä, sekä Apple että Google poistavat sovellukset kokonaan sovelluskaupoistaan.

Kännykkäsovellukset alkavat olemaan nykyisin autojen avaimia, joten ovien kännykällä avaaminen, auton esilämmityksen etäsäätö ja sen sellaiset toiminnot poistuvat käytöstä, kun kännykkäsovellus lakkaa toimimasta.

Toisekseen konkurssin jälkeen kukaan ei enää maksa autovalmistajan palvelinmaksuja. Autot yrittävät ottaa yhteyttä palvelimille tarkistaakseen vaikkapa pilveen tallettamansa huoltotiedot - tai vaikkapa tiedon siitä, onko penkinlämmittimen kuukausimaksu maksettu, eli kytketäänkö se päälle vai ei.

Kiinassa tästä on nähty jo ensimmäisiä merkkejä, kun maassa on mennyt parikin isohkoa autovalmistajaa konkurssiin. Rest of the World kertoo mm. tapauksista, joissa auton radio/mediasoitin on yksinkertaisesti lopettanut kokonaan toimimisen, koska autovalmistajan palvelimet eivät enää vastaa sen yhteysyrityksiin.

Myöskään autojen diagnostiikkatietoihin ei ole enää päässyt käsiksi, sillä autot ovat lähettäneet ja ladanneet tiedot pilveen. Eli vaikka tieto on kerätty autosta itsestään, se näyttää vain tiedot, jotka löytyvät valmistajan pilvipalvelusta - jota ei enää ole.

Kiinassa on viimeisen viiden vuoen aikana mennyt yli 20 autofirmaa konkurssiin, kun maassa on perustettu innolla etenkin uusia sähköauto-startuppeja.

Kiinassa ilmiöstä on tullut jo ongelma ja kuluttajat ovat ryhtyneet aktiivisesti välttelemään uusia autovalmistajia - ja suosivat isompia, vakiintuneempia automerkkejä.