Samsungilta tekoälyllä varustettu jääkaappi
Korealainen monialajätti Samsung on tuomassa tekoälyn osaksi jääkaappejaan.
Samsungin lehdistötiedotteen mukaan yhtiö esittee tulevilla CES 2026 -messuilla Bespoke-sarjan älyjääkaapit, jotka käyttävät Googlen Gemini-tekoälyä.
Jääkaapin sisällä on kamera, jonka ottamien kuvien pohjalta tekoäly pystyy ymmärtämään jääkaapin sisällön - sekä sen, mitä sieltä viikon mittaan poistuu. Eli Gemini oppii jääkaapin kameran kautta perheen ruokailutottumuksista.
Markkinoinnin kulmana on luonnollisesti se, että tekoäly osaa laatia kulutuksen pohjalta viikon ostoslistat hyvinkin tarkasti, aiempaan menekkiin peilaten.
Ongelma aina vain älykkäämmiksi kehittyvissä kodinkoneissa on tietysti se, että jossain vaiheessa niiden tuki lakkaa ja palvelut suljetaan - aivan kuten jo miljoonille älytelevisioille on vuosien mittaan tapahtunut. Sen jälkeen älyjääkaappi muuttuu ajan saatossa "puolityhmäksi", verkkoon kytketyksi jääkaapiksi, jossa on mahdollisesti verkkorikollisia kiinnostavia tietoturva-aukkoja.
Lisäksi kuluttajien ostohaluja saattaa hillitä myös hiljattainen uudistus, jossa Samsung ryhtyi näyttämään älyjääkaappien näytöillä mainoksia.
Tekoälyä käyttävän jääkaapin lisäksi Samsung aikoo esitellä myös Gemini-tekoälyä käyttävän viinikaapin.
