ABC:n pikakassatesti oli menestys - nyt 30 liikennemyymälää saa sellaisen
S-ryhmän ABC-huoltoasemaketju on vuoden ajan testaillut pikakassoja, joilla asiakkaat ovat voineet tilata sopivia annoksia.
Testailu oli S-ryhmälle onnistunut, ja tämän vuoden aikana yli 30 ABC-asemaa saa pikakassat.
ABC:n pikakassoja on käytössä jo useilla ABC-asemilla, muun muassa Hirvaskankaalla, Hyvinkäällä, Kuninkaantiellä Pernajassa, Pitkäjärvellä Mikkelissä, Pitkälahdella Kuopiossa, Tiiriössä Hämeenlinnassa ja Tupoksella Limingassa.
ABC:n pikakassat eroavat tavallisista kauppojen pikakassoista, sillä niillä voi ostaa samalla kertaa sekä ravintolan että marketin tuotteita. S-ryhmän mukaan muualla ei ole vastaavaa pikakassaratkaisua Suomessa.
"Olemme huomanneet, että asiakkaat arvostavat pikakassoilla mahdollisuutta tutustua rauhassa ABC Ravintolan kattavaan ruokalistaan. Se helpottaa muokkaamaan annoksia omaan makuun sopivaksi. Pikakassoista pidetään myös siksi, että ne tarjoavat nopean ja helpon tavan ostaa erilaisia tuotteita koko liikennemyymälän tarjonnasta", ABC:n ravintoloista ja marketeista vastaava johtaja Jaana Matikainen toteaa.
Pikakassat tuovat helpotusta ruuhka-aikoina ja sesonkeihin.
Esimerkiksi viime tapaninpäivänä ABC Pitkäjärvellä Mikkelissä lähes 50 prosenttia ostotapahtumista tehtiin pikakassalla.
"Pikakassat ovat osoittautuneet asiointia sujuvoittavaksi ja asiakkaiden toivomaksi palveluksi. Mutta ne ovat vain vaihtoehto – perinteinen kassapalvelu säilyy. Asiakaspalvelun ystävällisyys on edelleen merkittävä tyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Tavoitteenamme on, että pikakassojen ansiosta henkilöstöllämme on jatkossa vielä enemmän aikaa ilahduttaa ja auttaa asiakkaitamme", Matikainen summaa.
