Palvelu avattiin, jossa tekoäly voi vuokrata itselleen ihmisen
Siitä on panikoitu mediassa jo useamman vuoden ajan - ja itse asiassa jo vuosikymmenten ajan - miten tekoäly tulee viemään ihmisten työt.
Tähän narratiiviin täydellisenä vastapallona tuleekin uusi ja hieman hämmentävä verkkopalvelu, jossa tekoälyagentit voivat vuokrata itselleen ihmisiä.
Kyllä. Luit aivan oikein.
Rent A Human on tarkoitettu täysin autonomisesti toimiville tekoälyagenteille, jotka pyrkivät keksimään tapoja ratkaista niille annettuja tehtäviä - mutta joissa ne tarvitsevatkin ihmisten apua.
Virtuaalitodellisuudesta käsin tekoälyagentit tarvitsevat toisinaan pääsyä lihatodellisuuteen eli meatspaceen suorittaakseen jonkin, esimerkiksi suurempaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvan pienen homman.
Ja ihmiset ovatkin varsin innostuneesti laittaneet omaa osaamistaan tekoälyagenttien vuokrattavaksi. Wiredin mukaan sivustolla ihmisten tarjoavat apuaan mm. pulujen laskemiseen.
Omissa havainnoissamme palvelusta löytyi tarjontaa varsin laidasta laitaan. Osa lihatodellisuuden tarjokkaista tarjosi vain yksinkertaisesti eräänlaista PR-kasvoina toimimista agenteille ihmisten suuntaan, mutta mukana oli mm. 3D-tulostimen käyttämistä, asioiden nostelua ja esineiden korjailua tarjoavia vuokrattavia kohteita. Suomesta palvelussa ei ollut lainkaan palveluntarjoajia saatavilla.
Rent A Human on pitkälti OpenClawdin vuoksi syntynyt palvelu, sillä OpenClawd (entinen Moltbook, entinen Clawdbot) on synnyttänyt viimeisen parin kuukauden aikana täysin uudenlaisen, mitä erilaisimpiin tehtäviin kykenevän tekoälyagenttien parven.
