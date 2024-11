Roomba Combo Essential arvostelu - robotti-imuri teknologiaa pelkääville

Robotti-imureiden maailma on kehittynyt viime vuosina valtavilla harppauksilla, kun valmistajat ovat lisänneet aina vain uusia, usein erittäin fiksujakin keksintöjään roboimureihin. Aina yhden valmistajan keksiessä jotain erinomaisen kätevää, ovat muut kopioineet toiminnot omiin roboimureihinsa varsin nopeasti.

Samalla myös kalleimpien roboimureiden hinnat ovat alkaneet karkaamaan lähes tähtitieteellisiin mittasuhteisiin. Joten onkin ilahduttavaa, että saimme testiin pitkästä aikaa robotti-imurin, joka ei yritäkään tarjoilla kaikkia uusimpia vilkkuvaloja ja taikatemppuja, vaan keskittyy olennaiseen.

Kyseessä on siis amerikkalaisen iRobotin keväällä 2024 julkaisema Roomba Combo Essential.

Roomba Combo Essential on tavallaan vanhan, toimivan konseptin uusiokäyttöä, sillä Combo Essential on monin tavoin sukua Roomban 600 -sarjan robotti-imureille. Juuri niille, joita ensimmäiset suomalaiset kotitaloudet koteihinsa ostivat joskus 2010-luvun loppupuolella, kun mekin robotti-imureita aloimme arvostelemaan.

Jotain on toki muuttunutkin, sillä Roomba Combo Essential on "combo"-nimensä mukaisesti yhdistetty robotti-imuri ja perässävedettävä moppausliina. Eli kovin, kovin samankaltainen kuin useimmat marketeissa myytävät parisataa maksavat perustason roboimurit.

Pistimme uutuuden tavalliseen tapaamme pitkään, pari kuukautta kestävään testiimme. Testijakson aikana Roomba Combo Essential oli suomalaisen kotitalouden ainoa lattioiden siivoukseen käytetty väline ja se ehti nähdä niin suomalaista kesää kuin synkkää ja märkää suomalaista syksyäkin testijaksonsa aikana.

Roomba Combo Essential - millainen se on

Roomba Combo Essential näyttää aivan samalta kuin vanhat Roomban 600 -sarjan imurit, joiden eräänlainen henkinen perillinen se onkin. Kyseessä on siis pyöreä kiekko, jossa on päällä kolme fyysistä painiketta.

Isoin painike käynnistää imuroinnin, talo-kuvakkeesta robo palaa kesken siivouksen takaisin lataustelakkaan ja kolmas painike on tarkoitettu rajatun alueen siivoamiseen. Rajatun alueen siivoaminen toimii käytännössä niin, että imuri kannetaan halutun siivousalueen viereen ja painetaan aluesiivouksen nappia - jonka jälkeen robo siivoaa ympäriltään, parin neliön kokoisen, kehämäisen ympyrän alueen.

Sen verran eroa Roomba Combo Essentialissa on vanhoihin Roomban malleihin, että uutuus tuntuu kädessä hieman kevyemmältä kuin viime vuosikymmenen järeämmän oloiset Roombat.

Robotin sivuilta ei löydy mitään ihmeempiä yllätyksiä, sillä robotissa ei ole LiDAR-valotutkaa tai kameraa tai mitään muutakaan hienouksia navigoinnin tueksi.

Yhdeltä kyljeltä paljastuu pölysäiliö, joka on samalla yhdistetty pieneen vesisäiliöön.



yhdistetty pölysäiliö ja vesisäiliö on todella pieni

Sekä pölysäiliö että vesisäiliö ovat karvalakki-imureiden tapaan hyvin pienet. Pölysäiliön vetoisuudeksi iRobot kertoo 400 ml ja vesisäiliöön mahtuu puhdasta vettä moppausta varten 200 ml.

Pohjasta paljastuu varsin pitkän oloinen sivuharja sekä robotin siivoustela. Siivoustela onkin sitten ensimmäinen pettymys, sillä Roombassa on vain yksi siivoustela ja sekin on ns. hybriditela eli se on silikonisen telan ja harjasten yhdistelmä.

Kokemattomampaan silmään harjaksilla varustettu siivoustela voi vaikuttaa hyvältäkin idealta, mutta vuosien testauskokemuksella voimme kertoa, että se ei sitä ole. Paras tulos saadaan kokemustemme mukaan ratkaisulla, jossa siivoustela on täysin silikonista tehty, ilman harjaksia - ja silloin, kun robotissa on kyseisiä siivousteloja kaksi kappaletta.



Kuvassa moppilevy asennettuna robotin pohjaan

Roomba on "combo" eli siitä löytyy myös moppaustoiminnot. Roombahan taisteli vuosia moppausta vastaan, mutta kiinalaisvalmistajat toivat moppauksen osaksi omia halpismallejaan jo vuosien ajan. Sitten turhan moni kuluttaja päätti ostaa "kaksi yhden hinnalla" marketissa ollessaan ja nappasivat kainaloonsa ennemmin mopilla varustetun robotin.

Joten Roombaankin oli pakko lisätä moppilevy.

Valitettavasti testiemme mukaan halpojen moppaavien robotti-imureiden mopeilla ei tee käytännössä yhtään mitään. Ne ovat kosteutettuja rättejä, joita vedetään perässä pitkin lattiaa - ja kutsutaan sitä "moppaamiseksi".

Modernit, yli tuhat euroa maksavat moppaavat robotti-imurit ovat sitten ihan eri maata ja osaavat oikeastikin mopata. Mutta Roomba Combo Essential ei tietenkään tähän pysty. Mutta moppi on kuitenkin mukana, jotta marketissa ei hävittäisi ainakaan siinä mielessä kilpailijoille - joiden niidenkin perässä raahattavat pesuliinat ovat aivan yhtä turhia..

Telakka on sekin hyvin perinteisen mallinen ja pieni, eli sen ainoa tehtävä on ladata robotti-imurin akku.

Roomba Combo Essentialin tekniset tiedot

Imuteho 6000 Pa Akkukesto 120 minuuttia Pölysäiliön koko 0,4 litraa Robotin mitat 33 x 8,6 cm

Älypuhelinsovellus

Roomba Combo Essentialin älypuhelinsovellus on sama kuin kaikissa muissakin iRobotin roboteissa, eli iRobot Home -sovellus. Sovellus on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle ja on identtinen molemmilla alustoilla.

Mutta Combo Essential eroaa tässä suhteessa merkittävästi muista viime vuosina testaamistamme iRobotin roboimureista: se ei tarvitse lainkaan älypuhelinsovellusta. Itse asiassa robo ei tarvitse edes WiFi-verkkoa toimiakseen.



sovelluksen päänäkymä

Syy tähän on tietysti se, että Roomba Combo Essential on monella tavalla hyvin pitkälti karvalakkimalli, eli siinä ei ole juurikaan toimintoja, jotka hyötyisivät millään tavalla älypuhelinsovelluksen käytöstä.

Kysyin asiaa Roomban maahantuojalta ja he totesivat, että robotti kannattaa kuitenkin kerran käyttää verkossa ja yhdistää sovellus siihen - mutta vain siksi, että tällöin robotin ääneen puhumat viestit voi vaihtaa kuulumaan suomeksi.

Roomba Combo Essential ei siis osaa luoda lainkaan karttaa kodista. Sovellusta voikin käyttää lähinnä siihen, että sen kautta voi asettaa ajastukset robotin aikataululle - sekä tarvittaessa käynnistää robotin etänä. Mutta esimerkiksi huonekohtaista siivoamista ei ole tarjolla lainkaan.

Sovellus on sinänsä hyvin helppokäyttöinen, joka korostuu, kun robotille ei voi juurikaan tehdä mitään tarkempia säätöjä.

Siivous

Kuten aiemmin todettua, Roomba Combo Essential luottaa navigoinnissa täysin 2010-luvun teknologiaan eli törmäilyyn ja jonkinlaiseen alkeelliseen älykkyyteen, mutta ymmärtämättä kuitenkaan ympäristöään sen tarkemmin.

Tästä seuraa siivouksessa se, että robotti imuroi asuntoa merkittävästi kauemmin kuin mitä sen täytyisi - se kun ei vähänkään monimutkaisemmassa asunnossa aina ymmärrä sitä, missä se on ja paljonko kenties lattiapinta-alaa on vielä siivoamatta tai mistä se on jo aiemmin siivonnut.



videolla Roomba siivoaa olohuoneen lattioita, pelkällä imuroinnilla

Mutta tästä huolimatta varsinainen siivous toimii varsin hyvin: imuroinnin lopputulos oli viikkotasolla aina varsin mainio ja robon pitkä sivuharja auttoi pitämään myös nurkat ja seinänvierustat puhtaana liasta.

Joillain yksittäisillä siivouskerroilla Roomba saattoi unohtaa imuroida jostain yhdestä yksittäisestä nurkasta jotain, mutta jos robottia käyttää säännöllisesti, esimerkiksi joka toinen päivä, pysyi asunto oikeinkin mukavan siistinä testijaksomme ajan.

Koska moppaus vaati lisäksi sen, että moppilevy asennettiin käsin robottiin, robotin vesisäiliö täytettiin käsipelillä, jäi moppaus hyvin, hyvin harvinaiseksi herkuksi testeissämme. Lisäksi moppausta varten matot olisi pitänyt nostaa syrjään, sillä Roomba (kuten muutkin halvemman pään robotti-imurin ja mopin yhdistelmät) ei osaa nostaa moppilevyä ilmaan tai tunnistaa mattoja.

Moppauksen takia Roombaa ei kannata ostaa, mutta perustason robotti-imurina se selviytyi varsinaisesta siivoamisesta erittäin hyvin.

Esteet ja huonekalut

Kuten tähän mennessä on varmastikin tullut selväksi, Roomba Combo Essential on hyvin pitkälti perustason roboimuri. Eli siitä ei löydy LiDAR-valotutkaa, kameroita tai mitään muutakaan hienouksia, joilla kalliimmat modernit roboimurit havainnoivat ympäristöään.

Sen sijaan Combo Essential luottaa törmäysantureihinsa asunnossa liikkuessaan. Eli se käytännössä törmäilee varsin reippaalla kädellä asioihin ja havainnoi maailmaa tästä saadun tiedon pohjalta. Tilanne vastannee sitä, että kokeilisin kävellä tuntemattoman ihmisen kodissa side silmillä ja etenisin tuntoaistini varassa.





Tästä seuraa tietysti se, että Roomba syö kaiken lattialle unohtuneen: olipa kyseessä sitten kengännauhat, laturin johto tai lasten lelut.

Perinteisten lattialle unohtuneiden pienten asioiden lisäksi roboimurit ovat yleensä pulassa tietyntyyppisten huonekalujen kanssa. Tämä sääntö koskee pääsääntöisesti myös uudempia, yli tuhannen euron roboimureita. Itselläni on kahdessa testikohteessa parikin "roboimurin tappajaa", joihin lähtökohtaisesti kaikki roboimurit kompastuvat viimeistään jossain vaiheessa pitkiä testijaksojamme.



Roomba siivoaa keittiön pöydän alta. Videolla näkyy miten se ei juurikaan välitä tuoleista esteinä vaan työntelee niitä pois tieltä.

Mutta Roomba Combo Essential ei kuitenkaan ole millään muotoa nykyaikainen robotti-imuri esteiden osalta, vaan robotti vaatii ehdottomasti sen, että asuntoa raivataan "roboystävälliseksi". Ja tämähän on täsmälleen vastoin sitä, miten pyrimme robotti-imurit arvostelemaan - täydellinen roboimuri on mielestäni sellainen, joka ei vaadi omistajaltaan minkäänlaista huolenpitoa, vaan hoitaa arjen itsenäisesti viikosta toiseen.

Siitä, että Roomban tuntoanturit eivät olleet kovinkaan herkät, seurasi myös mielenkiintoisia tilanteita, sillä robotti onnistui aika ajoin tunkemaan itsensä esimerkiksi yöpöydän jalkojen väliin - pääsemättä sieltä enää pois.

Muut havainnot

iRobotin päätös käyttää Roomba Combo Essentialissa yhtä ns. hybridityyppistä siivoustelaa on sääli. En oikeasti edes muistanut, miten valtava ero yhden harjaksilla varustetun siivoustelan ja kahden silikonisen siivoustelan välillä on oikeassa elämässä.

Mutta ero havainnollistui hyvinkin pian, sillä Roomba lopetti toimintansa jo parin kuukauden jälkeen ja virheilmoitus sanoi siivoustelan olevan jumissa. Ja olihan se, sillä siivoustelan ympärille oli kiertynyt noin nyrkillinen hiuksia. Eli harjaksilla varustetut roboimurit jumittavat lattialta löytyneet pidemmät hiukset ja karvat siivoustelaan itseensä, eivätkä saa syötettyä niitä robotin pölysäiliöön saakka.

Yllättävän positiivista Roombassa oli kuitenkin sen ääretön yksinkertaisuus: älypuhelinsovellusta ei oikeasti tarvittaisi Roomba Combo Essentialin kanssa lainkaan. Itse asiassa maahantuojakin vahvisti tämän havainnon, kun asiasta suoraan kysyin. Eli siinä mielessä robo on hyvinkin varteenotettava vaihtoehto teknologiaa pelkäävään kotiin.

Karttojen puute kuitenkin aiheutti myös sen, että jos robon haluaa siivoamaan vain tietyn huoneen, se pitää nostaa sinne itse ja sitten lukita robotti kyseiseen huoneeseen esim oven sulkemisella. Nykyaikaisissa robotti-imureissahan tämä onnistuu suoraan sovelluksen kautta, josta robotin voi komentaa siivoamaan vain halutut huoneet tai alueet.

Pölysäiliötä sai tyhjentää pienessä kerrostalokolmiossamme noin parin viikon välein, lemmikkitaloudessa tyhjennys pitäisi tehdä todennäköisesti päivittäin. Jälleen muistutus siitä, että itsestääntyhjentävä mekanismi oli kenties fiksuin roboimureiden parannus, kun se aikoinaan markkinoille saapui.

Yhteenveto

Roomba Combo Essential on mielenkiintoinen paketti. Se on käytännössä uusiopainos Roomban vanhoista 600-sarjan roboimureista, vaikkakin pienin parannuksin. Se on nykymittapuulla robotti-imuriksi tyhmä kuin viiden kilon käsipaino, mutta toisaalta se tekee robotista myös varsin sopivan senioritalouksiin.

Valitettavasti isoin moka robotissa on tehty siinä, että siihen on päätetty laittaa yksi ns. hybridityyppinen siivoustela, kahden silikonisen telan sijaan. Ratkaisu aiheuttaa ärsyttävää ylläpitovaivaa, kun siivoustelat keräävät itseensä melkeinpä enemmän hiuksia kuin mitä pölysäiliöön asti päätyy.

Toinen iso ongelma Roombassa on sen hinta: arvostelumme hetkellä robottia myydään noin 250 euron hintalapulla, joka on robon ominaisuuksiin nähden yksinkertaisesti aivan liian kova hinta.

Vaihtoehdot

Vaihtoehtojahan tässä 200-300 euron hintaluokassa on pilvin pimein. Lähtisin haarukoimaan vaihtoehtoja sen pohjalta, millaiseen kotiin laite on tulossa.

Jos roboimuri on tulossa teknologiaa pelkäävään kotiin, tämä Roomba Combo Essential on jo itsessään ihan hyvä vaihtoehto - ja päihittää useimmat muut kilpailijat sillä, että laitteen ääneen puhumat virheviestit ovat kaikki suomeksi.

Mutta jos taas kotoa löytyy älypuhelin ja WiFi, suuntaisin katsetta ihan ensimmäiseksi sellaiseen roboimuriin, jossa tulee mukana itsestääntyhjentävä pölysäiliö. Sen merkitystä arjen helpotuksessa on vaikea yliarvioida. Nykyisin esimerkiksi muutama vuosi sitten arvostelussamme pyörähtänyt Roomba i3+ on usein samoissa hinnoissa Roomba Combo Essentialin kanssa - ja on kaikin puolin parempi imuri.

Jos taas kartoitustoiminnot, jne ovat se, mitä etsitään, joku Roborockin perusmalli on mielestäni erittäin hyvä vaihtoehto.

Plussat

Hyvä imurointitulos

Pärjää varsin hyvin huonekalujen ja mattojen kanssa

Ei vaadi älypuhelinta tai WiFiä

Miinukset

Moppaustoiminto on käytännössä turha

Siivoustelaa joutuu puhdistamaan todella usein

Ei minkäänlaista esteiden väistelyä, joten jumittaa kaikkeen lattialle unohtuvaan

Ei karttoja

Liian kallis hintaisekseen (n. 250e)

Tähdet

Vaikka kyseessä on ns. karvalakkimalli, on 250 euroa silti turhan suolainen hinta robotti-imurista, joka käyttää käytännössä vuoden 2016 teknologiaa. Samalla rahalla saa karttatoiminnoilla varustettuja roboimureita - ja vain hieman rahaa lisää tiskiin pistämällä, usein tarjouksesta myös itsestääntyhjentävällä pölysäiliöllä varustettuja malleja.

Nykyisellä noin 250 euron hinnalla Roomba Combo Essential on korkeintaan kahden ja puolen tähden arvoinen. Jos roboa joskus saa tarjouksesta alle 150 eurolla, silloin se olisi mielestäni (kaikki puutteet huomioiden) ehkä 3,5 tähden, suht mukiinmenevä perusimuri eläkeläiskotiin.