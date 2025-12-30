EU:lta lisärahoitus Polar Connect -hankkeelle - merikaapeli yhdistää Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Itä-Aasian

Euroopan Unioni haluaa vauhdittaa arktisen merikaapelin rakentamista ja vahvistaa tietoliikenteen kulkua Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Itä-Aasian välillä.

EU on myöntänyt Polar Connect -hankkeelle 5 miljoonan euron rahoituksen EU:n Verkkojen Eurooppa -välineen kautta (Connecting Europe Facility, CEF).





Polar Connect on yksi tulevan vuosikymmenen strategisesti merkittävimmistä digitaalisista infrastruktuurihankkeista. Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan digitaalista resilienssiä ja turvata globaalit tietoliikenneyhteydet.

Polar Connect on eurooppalaisten toimijoiden ja globaalien kumppaneiden yhteishanke. Mukana ovat Ruotsin napa-alueiden tutkimussihteeristö (Swedish Polar Research Secretariat), NORDUnet, GlobalConnect, CSC sekä Ruotsin tutkimusneuvosto (Swedish Research Council).

"Lisärahoituksen saaminen on Polar Connectille tärkeä virstanpylväs. Teemme määrätietoista työtä digitaalisen infrastruktuurin tulevaisuuden turvaamiseksi. Mahdollistamalla nopeamman ja turvallisemman digitaalisen yhteyden Euroopan, Aasian ja Yhdysvaltojen välillä vastaamme kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään, joka kohdistuu suureen tiedonsiirtokapasiteettiin ja kestävään digitaaliseen infrastruktuuriin yhteiskuntamme tueksi", sanoo GlobalConnect Carrier -liiketoiminnan johtaja Pär Jansson.

Polar Connect on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2030. Kaapeli kulkee Jäämeren poikki jopa 4 000 metrin syvyydessä ja muodostaa kestävän, suuren kapasiteetin yhteyden kolmen maanosan välille.





Tiedotteen mukaan kesällä 2025 ruotsalainen jäänmurtaja Oden aloitti merenpohjan kartoituksen turvallisimman ja tehokkaimman kaapelireitin tunnistamiseksi. Marraskuuhun 2025 mennessä noin 45 prosenttia reitistä oli kartoitettu. Toinen tutkimusretki on suunniteltu vuodelle 2026.

Kuitenkin itse kaapelin asentaminen edellyttää vielä uuden jäänmurtajan rakentamista, jonka rahoitusta koskevaa päätöstä käsitellään parhaillaan Ruotsin parlamentissa, mutta sitovia päätöksiä ei ole vielä tehty.

Hankkeen seuraava vaihe, Polar Connect Step 2 (PC2), perustuu aiempaan EU:n osarahoittamaan työhön, ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa tulevia meritutkimuksia, kaapelin valmistusta ja kaapelin asennusta varten.