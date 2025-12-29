GOG.com -pelikauppa myytiin

Pelaajien rakastama pelikauppa GOG.com eli entinen Good Old Games on myyty.

Vuonna 2008 perustettu GoG on tullut tunnetuksi erityisesti siitä, että sen kautta myydyt pelit eivät sisällä lainkaan DRM-suojauksia, eli pelit eivät sisällä sellaisia kopiointisuojauksia, jotka vaativat esimerkiksi verkkoyhteyttä. Lisäksi DRM-vapaat pelit ovat ostajansa pelattavissa käytännössä ikuisesti, eli niiden käyttöoikeuksia ei voi katkaista jälkikäteen.

GoG aloitti alunperin nimenomaan vanhojen pelien kauppapaikkana, jossa vanhoista peleistä oli muokattu pienin muutoksin nykyisillä tietokoneilla toimivia versioita.

Sittemmin GoG on laajentunut täysveriseksi pelien kauppapaikaksi, josta löytyy myös täysin uusia pelejä - joskin uudet pelit ovat yleensä itsenäisten pelijulkaisijoiden luomuksia. Isoilta pelistudioilta GoG:sta kuitenkin löytyy paljon vanhempia pelejä, joista on kauppapaikan filosofian mukaan poistettu DRM-suojaukset.

Good Old Games syntyi alunperin puolalaisen CD Projekt -peliyhtiön tytäryhtiönä. CD Projekt on puolestaan parhaiten tunnettu The Witcher ja Cyberpunk -peleistään.



Nyt CD Projekt on myynyt GOG.com -kauppapaikan kokonaisuudessaan. Ostajataho löytyi kuitenkin läheltä, sillä GOG.com:n uusi omistaja on CD Projektin toinen perustaja Michal Kicinski. Kauppasumma on 90,7 miljoonaa Puolan zlotya eli noin 21,5 miljoonaa euroa.

Tiedotteen mukaan CD Projekt haluaa keskittyä peliensä julkaisuun ja GOG ei sovi tähän yhtälöön järkevästi. Kaupan yhteydessä CD Projekt ja GOG solmivat myös monivuotisen yhteistyösopimuksen, joka takaa CD Projektin pelien julkaisun GOG:n kautta jatkossakin.