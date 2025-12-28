Muutos tulossa, vihdoin: Pian voit vaihtaa Gmail-osoitteesi

Maailman suosituin sähköpostipalvelu on ollut jo pitkään Googlen omistama Gmail. Palvelussa on ollut yksi hieman ärsyttävä rajoitus, koko sen olemassaolon ajan: sähköpostiosoitetta ei ole voinut vaihtaa.

Eli jos olet rekisteröitynyt teininä huumorimielessä Gmailin käyttäjäksi ja valinnut itsellesi "hassun" sähköpostiosoitteen, olet ollut jumissa sen osoitteen kanssa siitä lähtien. Osoitetta ei ole voinut vaihtaa mitenkään miksikään muuksi - ja kun se on kytketty Google-tiliisi, olet ollut tavallaan väkisin kytkettynä hassuun osoitteeseesi.

Toki, uuden tilin on aina voinut luoda, mutta Google-tili ja Gmail-osoite ovat usein niin tiukasti kietoutuneet osaksi nettikäyttäjien kaikkia palveluita, että tilin vaihtaminen toiseen on usein lähes mahdotonta. Tai ainakin prosessi on vaatinut todella paljon aikaa ja vaivaa, kun käytetty tili on pitänyt vaihtaa lukuisiin ulkopuolisiin palveluihin - tai rekisteröityä niihinkin uutena käyttäjänä, uudella Gmail-osoitteella.



Jos Google-tiliä on käyttänyt jollain muulla sähköpostiosoitteella kuin Gmail-osoitteella, tiliin kytketyn sähköpostiosoitteen vaihtaminen on onnistunut. Mutta ei, jos tili on kytketty Gmail-osoitteeseen.

Nyt tähän on tulossa vihdoinkin muutos. Googlen mukaan yhtiö sallii vaiheittain Google-tiliin yhdistetyn sähköpostiosoitteen vaihdon toiseen osoitteeseen. Eli osa käyttäjistä voi vaihtaa käyttämänsä osoitteen jo nyt, mutta osa vasta myöhemmin.

Jos haluat vaihtaa nykyisen Gmail-osoitteesi toiseen Gmail-osoitteeseen ja kytkeä sen Google-tiliisi, vanha osoitteesi säilyy käytössä rinnakkaisena osoitteena.

Yksinkertaistaen: Jatkossa voit vaihtaa Google-tiliisi kytketyn hassunhauska@gmail.com -osoitteen vaikkapa etunimi.sukunimi@gmail.com -osoitteeksi. Kaikki Google Kuvissa tai Google Drivessä olevat tietosi säilyvät entisellään, vaikka sähköpostiosoite vaihtuikin.

Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon, että Google ei koskaan "vapauta" käytöstä poistettuja sähköpostiosoitteita uuteen käyttöön. Eli jos joku on aikanaan hylännyt vaikkapa etunimesi@gmail.com -osoitteen ja siihen liittyvä tilikin on tuhottu, ei kyseinen osoite silti koskaan vapaudu uuteen käyttöön.