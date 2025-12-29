Hintavertailupalvelu listasi vuoden suosituimmat tuotteet: PlayStation 5 -konsoli selvästi palvelun ykkönen

Hintavertailupalvelu Hintaopas on laittanut palvelusta kerätyn datan yhteen ja selvitti sen perusteella, mitkä tuotteet kiinnostivat suomalaisia kuluttajia eniten vuonna 2025.

Suosituimmat tuotteet laitettiin järjestykseen ostokiinnostuksella mitattuna koko vuoden 2025 osalta.





Vuoden 2025 suosituin tuote oli Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1TB. Playstation 5 päihitti suosiossa tänä vuonna julkaistun kilpailijansa Nintendo Switch 2:n, joka oli listan neljännellä sijalla kahden Playstation 5 -mallin ja vuoden suosituimman puhelinmallin OnePlus 13:n jälkeen.

PlayStation 5:n otti siis kaksoisvoiton, sillä Slim Digital Edition 1TB:n jälkeen toiseksi suosituin oli Sony PlayStation 5 Slim 1TB.

Koko Top 10 -listaus sisältää vain elektroniikkaa.

"Suosituimpien tuotteiden listan valloittivat tänä vuonna perinteiset ja korkeamman hintaluokan elektroniikkatuotteet, kuten pelikonsolit ja puhelimet. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset vertailevat hintoja entistä aktiivisemmin ja harkitsevat isompia hankintoja pitkään ennen ostopäätöstä, erityisesti tarjouksia odottaen. Huomionarvoista on myös OnePlus-puhelinten kiilaaminen kalliimpien iPhone- ja Samsung-mallien ohi", kertoo Hintaoppaan Suomen maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

Vuonna 2024 kymmenen kärjestä löytyi yksi takkimalli ja robotti-imuri, 2023 puolestaan jäätelökone. Tänä vuonna kärkikymmenikköön ei mahtunut vastaavia yllätystuotteita, Hintaopas kertoo.



Suosituimmat tuotteet Top 10

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1TB (PS5) Sony PlayStation 5 Slim 1TB (PS5) OnePlus 13 5G Dual SIM 12GB RAM 256GB Nintendo Switch 2 Bundle (inkl. Mario Kart World) (2025) Apple iPhone 16 5G 8GB RAM 128GB Apple iPhone 15 5G 6GB RAM 128GB Apple AirPods Pro (2nd Generation) 2023 USB‑C Apple iPhone 16 Pro 5G 8GB RAM 128GB Sony PlayStation 5 Pro (PS5) 2TB OnePlus Nord 4 5G Dual SIM 12GB RAM 256GB



Hintaopas listasi myös muitakin kategorioita.

Suosituimmat brändit järjestyksessä ovat: Samsung, Apple, Philips, Asus, Sony PlayStation, OnePlus, LG, Bosch, Makita ja Garmin.

Suosituimmissa televisioissa kärkikaksikko meni LG:lle, jonka C4-sarjan OLED-mallit ottivat kärkipaikat (55" ja 65") ennen kolmea Samsungin QLED-mallia. Suosituimpia kokoja olivat 55", 65" ja suuri 98-tuumainen televisio.





Suosituimmissa urheilukelloissa Top 5 -listaus on seuraavanlainen: Polar Ignite 3, Polar Ignite 2, Garmin Vivoactive 5, Polar Vantage M3 ja Garmin Fēnix 8 Amoled Gray 47mm Black Strap.