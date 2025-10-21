OpenAI julkaisi oman selaimensa
Tekoälyjätti OpenAI:lta on odotettu tätä uutista jo pidemmän aikaa. Mutta nyt yhtiö vihdoin sai projektinsa valmiiksi ja julkaisi oman selaimensa.
Selain kantaa nimeä Atlas.
Atlas on saatavilla välittömästi macOS:lle ja ladattavissa OpenAI:n sivuilta.
Atlaksen käyttö vaatii ilmaisen ChatGPT-käyttäjätunnuksen, jolla selaimeen kirjaudutaan. Ja kuten arvata saattaa, selain on äärimmilleen viritetty täyteen tekoälyä.
Atlaksessa voi koska tahansa avata sivupalkin, jossa tekoäly tarjoaa tiivistelmän sillä hetkellä auki olevan sivuston sisällöstä. Samassa ikkunassa Atlasta voi tekemään pyytää tehtäviä sivustoon liittyen tai kertomaan tarkemmin jotain sivulta löytyvästä tiedosta.
Agenttitilassa Atlaksen voi ohjeistaa täyttämään sivustolla olevia kaavakkeita ja suorittamaan useilla sivuilla siirtymisiä vaativia tehtäviä. Esimerkkinä OpenAI käyttää verkkokauppaa, josta tekoälyä voi pyytää poimimaan itselleen kaikkea pientä rannalle tarvittavaa ja tilaamaan tuotteet kotiintoimituksella.
Yhtiö painottaa sitä, että käyttäjä hallitsee itse sitä, mitä tietoja Atlas muistaa käyttäjän aiemmista toimista - ja minkä taas halutaankin, että selain muistaa jatkossakin.
Windowsille, iOS:lle ja Androidille Atlas on OpenAI:n mukaan saapumassa lähiaikoina.
Ohessa Atlaksen virallinen esittelyvideo:
