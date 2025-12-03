--->
Päätös: OmaVero rikkoo digipalvelulakia

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Eduskunann apulaisoikeusasiamies katsoo ratkaisussaan, että Verohallinnon OmaVero-palvelu rikkoo digipalvelulain vaatimuksia.

OmaVeron ongelma on se, että palvelu ei tarjoa nykyisellään turvallista tapaa kansalaisille viestien lähetykseen omiin veroasioihinsa liittyen.

Palvelusta löytyy ainoastaan palautekaavake, mutta verottajan mukaan kyseinen kaavake on tarkoitettu vain OmaVero-palveluun liittyvien palautteiden lähettämiseen, eikä niinkään omiin veroasioihin liittyvien viestien lähetykseen.

Ainoaksi sähköiseksi viestivälineeksi verottaja tarjoaa nykyisellään sähköpostia, mutta verottaja ei itsekään suosittele sähköpostin käyttöä, koska sen tietoturvaa ei voida taata.

Verohallinnolle on annettu jo aiemmin päätös samasta asiasta, mutta tilanne ei ole korjaantunut. Apulaisoikeusasiamies vaatii uudessa päätöksessään, että Verohallinto ilmoittaa 29.1.2026 mennessä mitä toimenpiteitä se aikoo tehdä asian korjaamiseksi.

