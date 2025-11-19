Oikeus: Facebook ei rikkonut lakia, kun se osti itselleen Instagramin ja WhatsAppin
Keväällä 2025 alkoi oikeusjuttu, jossa Metaa syytettiin kilpailulainsäädännön rikkomisesta.
Oikeusjuttu oli Yhdysvaltain hallinnon, tarkemmin ottaen FTC:n, nostama. FTC syytti Metaa, silloista Facebookia siitä, että yhtiö harhautti viranomaisia vuosina 2012 ja 2014, jolloin yhtiö teki kaksi jättimäistä yrityskauppaa.
Vuonna 2012 Facebook osti Instagramin ja vuonna 2014 Facebook osti puolestaan WhatsAppin.
Kummankin yrityskaupan yhteydessä pelättiin, että Facebook torppaa kilpailua yrityskaupoillaan. Mutta yhtiö onnistui vakuuttamaan viranomaiset siitä, että näin ei missään nimessä ole - ja sai lopulta hyväksynnän molemmille yrityskaupoille sekä Yhdysvalloissa että Euroopan Unionissa.
Jälkikäteen esiin vuotaneet Facebookin, eli nykyisen Metan, sisäiset asiakirjat paljastavat, että yrityskauppojen aikoihin Facebook ei ollut vielä onnistunut tekemään menestyksekästä siirtymää ns. mobile-first -maailmaan, eli maailmaan, jossa kuluttajat käyttävät palveluita ensisijaisesti kännyköillä.
Yhtiö kuitenkin havaitsi, että siirtymä on tapahtumassa - ja että kaksi firmaa oli hurjassa vauhdissa nimenomaan kännykkäkäyttäjien osalta, eli Instagram ja WhatsApp.
Asiakirjoista paljastuu, että Metan toimitusjohtaja kertoi sähköpostissa vuonna 2012, että yhtiön täytyy "neutraloida kilpailija" ja että ostamalla Instagramin, Facebook saa ostettua itselleen samalla aikaa mobiilisiirtymässä.
Uudessa oikeusjutussa FTC olisi halunnut pakottaa Instagramin ja WhatsAppin irrotettavaksi Metasta, omiksi yhtiöikseen. Se nosti kanteen yhtiötä vastaan jo alun perin vuonna 2020, mutta juttu eteni oikeuteen vasta tänä keväänä.
Metan tärkein puolustus oikeusjutussa oli se, että yhtiön mukaan sosiaalista mediaa ei vanhassa muodossa ole enää olemassakaan. Sen sijaan Metan kovimmat vastukset ovat nykyisin Googlen omistama YouTube sekä ByteDancen omistama TikTok.
Oikeus kallistui päätöksessään (PDF) Metan kannalle ja hylkäsi FTC:n nostamat syyteet. Tuomari käytti perustelunaan nimenomaan sitä, että TikTok ja YouTube ovat nykyisin merkittävä vastavoima Metan sosiaalisen median palveluille.
Metan omien oikeudelle toimittamien tilastojen mukaan sen palvelut ovat muuttuneet vuosien mittaan nimenomaan videopalveluiksi - Reels eli Kelat-videot ovat Metan mukaan nykyisin selkeästi suosituin osio myös Facebookia.
Reutersin mukaan FTC harkitsee seuraavia liikkeitään - sillä on mahdollisuus valittaa päätöksestä seuraavaan oikeusasteeseen eli valitustuomioistuimeen.
