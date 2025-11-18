Google julkisti Gemini 3 Pro -tekoälymallin - syvempi päättely, tehokkaampi koodaus

Google julkisti tänään ja toi heti saataville Gemini 3 Pro -tekoälymallin, joka korvaa aiemman, 8 kuukautta sitten julkaistun Gemini 2 Pron.

Gemini 3 Pro on luonnollisesti Googlen älykkäin malli. 3 Pro on ajatteleva malli. Google kuvailun mukaan Gemini 3 Pro kykenee paremmin päättelemään kontekstin ja idean käyttäjän pyynnössä eli sillä tavalla kyseessä on laajempi malli.





Muutenkin päättely ja ajattelu on mallin keskiössä. Gemini 3:n kohdalla siirrytään vahvemmin kohti agenttimaista toimintaa eli tekoäly kykenee paremmin suoriutumaan itsenäisesti.

Gemini 3 Pro kykenee niin sanottuun "Vibe Codingiin" eli se pystyy rakentamaan kokonaisia, toimivia sovelluksia tai jopa simuloimaan käyttöjärjestelmiä suoraan selaimessa. Se ei vain kirjoita koodia, vaan ymmärtää sovelluksen visuaalisen ilmeen ja käyttökokemuksen (UX) paremmin, mahdollistaen interaktiivisten elementtien luomisen lennosta.

Gemini 3 Prolla on parannetut kyvyt tuottaa puhetta suoraan, halliten äänenpainoja ja sävyjä luonnollisemmin. Lisäksi se kykenee paremmin hallitsemaan ja luomaan esimerkiksi kaavioita vastausten tueksi.





Googlen blogikirjoituksesta voi tarkemmin katsella erilaisten testien suoritukset. Testien mukaan koodauksessa otetaan selvä hyppy parempaan, kuten myös matematiikassa ja vaativassa päättelyssä.

Lisäksi Google esitteli Gemini 3 Deep Thinkin vieläkin vaativampaan päättelyyn, mutta tämä tulee saataville vasta seuraavien viikkojen aikana Google AI Ultra -tilaajille.

Muitakin Gemini 3 -malleja on luvassa.

Koodaajille esiteltiin samalla uusi Google Antigravity -niminen alusta. Se on kehitysympäristö, jossa tekoäly ei ole vain "avustaja" sivupalkissa, vaan "aktiivinen partneri". Alustalla agentit voivat itsenäisesti suunnitella, koodata ja validoida ohjelmistoja suoraan selaimessa, terminaalissa ja editorissa.





Alla olevalta videolta voi katsella Antigravityn toimintoja.