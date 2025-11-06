Vibe coding eli "fiiliskoodaus" valittiin vuoden sanaksi

Arvostetun Collins-sanakirjan toimitus on valinnut tekoälyavusteiseen ohjelmointiin liitetyn termin vuoden 2025 sanaksi.

Kyseessä on tietysti vibe coding eli "fiiliskoodaus". Collins itse määrittelee termin tarkoittavan tekoälyavusteista ohjelmointia, jossa tekoälyä komennetaan tavallisella ihmisten puhumalla/kirjoittamalla kielellä.

Termin sisällöstä ja merkityksestä on toki useita eri koulukuntia. Joidenkin mielestä "fiiliskoodaus" ei tarkoita kaikkea tekoälyavusteista ohjelmointia, vaan se tarkoittaisi ohjelmointia, joka tehdään "fiiliksellä", sen kummemmin suunnittelematta ja käsketään vain tekoälyä tuottamaan koodia.

Toisten kriitikoiden mielestä vibe coding tarkoittaa sellaista ohjelmointia, jossa tekoälyä komentava ihminen ei itse osaa lukea ohjelmakoodia, jota tekoäly on hänelle tuottanut.

Olipa termin määritelmä mikä tahansa, se on saanut vuonna 2025 niin paljon jalansijaa, että se valittiin vuoden sanaksi, ohi mm. broligarchyn ja taskmaskingin.