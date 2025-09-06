Tekoälyjätti maksaa 1,5 miljardia kirjailijoille sopiakseen oikeusjutun
Yksi suurimmista tekoälyfirmoista, amerikkalainen Anthropic, on suostunut sovintoratkaisuun tekijänoikeuksia koskevassa oikeusjutussa.
Kyseinen oikeusjuttu oli laajentumassa syksyn mittaan joukkokanteeksi ja se olisi saattanut tarkoittaa, että hävitessään Anthropicin olisi pitänyt maksaa yli tuhannen miljardin dollarin korvaukset joukkokanteen osapuolille.
Oikeusjutun yhtiötä vastaan nostivat alunperin kolme kirjailijaa, jotka syyttivät Anthropicia kirjojensa luvattomasta käytöstä Anthropicin tekoälyn koulutukseen. Tuo oikeusjuttu olisi vielä ollut helppo kuitata rahalla, mutta juttua käsitellyt oikeusistuin salli sen laajentumisen joukkokanteeksi. Joukkokanne oltaisiin käsitelty yhtenä oikeusjuttuna ja potentiaalisia osallistujia juttuun olisi ollut yli seitsemän miljoonaa.
Oikeuteen toimitettujen asiakirjojen mukaan (PDF) Anthropic maksaa noin 3000 dollarin (noin 2600 euron) suuruiset korvaukset kaikille joukkokanteeseen jo osallistuneille, noin puolelle miljoonalle kirjailijalle. Rahat maksetaan keskitettyyn sovintorahastoon, joka tilittää kirjailijoille heille kuuluvan osuuden.
Samaisen sovintoesityksen mukaan Anthropic ei myönnä syyllistyneensä mihinkään laittomaan, eli sovintoratkaisua ei voida käyttää ennakkotapauksena myöhemmissä oikeusjutuissa.
Sovinto maksaa Anthropicille siis kaikkiaan noin 1,5 miljardia dollaria eli noin 1,28 miljardia euroa. Oikeusistuimen pitää vielä hyväksyä sovintoesitys.
Anthropicin tunnetuin tekoälytuote on yhtiön Claude-tekoäly.
