iRobot laittoi mallistonsa uusiksi - julkaisi kerralla useamman Roomba-robotti-imurin paremmalla navigoinnilla ja kartoituksella

Kotitalousrobottien valmistaja iRobot julkisti samalla kerralla useamman Roomba -robotti-imurin. Uudet mallit ovat teknisesti edistyksellisempiä ja tehokkaampia.

Uusia malleja ovat Roomba 105 Combo, 105 Combo + AutoEmpty -telakka, 205 DustCompactor Combo, Plus 405 Combo -robotti + AutoWash-telakka ja Plus 505 Combo -robotti + AutoWash-telakka.

Näiden hinnat alkavat 299 eurosta yltäen 999 euroon, ja ne tulevat Suomessa saataville maaliskuun lopussa.

"Nämä robotit edustavat paljon muutakin kuin vain innovatiivisia edistysaskeleita", iRobotin toimitusjohtaja Gary Cohen sanoo ja jatkaa: "Lanseeraus korostaa sekä iRobotin paluuta rooliinsa koko tuotekategorian luojana että yli kolme vuosikymmentä sitten vakiinnuttamaamme asemaa markkinajohtajana. Viime vuonna iRobot Research & Development Labs kävi läpi perusteellisen uudistuksen, jonka tuloksena huippuinsinöörimme ja-suunnittelijamme ovat kehittäneet nämä robotit."

Kaikissa uusissa roboteissa on suurempi imuteho (7000 Pa), parannettu navigointi ja ClearView Lidar -tutkan mahdollistama nopea kartoitus. Lidar-tutkia Roomba-roboteissa ei ole aiemmin käytetty, mutta tekniikka on tuttu monista muista robotti-imureista.

Joissain malleissa hyödynnetään myös PrecisionVision -tekoälyteknologiaa. Lisäksi kaikissa roboteissa on edistyksellinen moppaustoiminto sekä automaattinen mattojen, esineiden ja esteiden tunnistus- ja kiertotoiminto.





Uusien robottien myötä ohjaukseen käytettävää Roomba Home -sovellusta on päivitetty ja käyttäjät pystyvät paremmin hallitsemaan siivousta.

Tiedotteessa kerrotaan ,että "tuotteiden erottamisen helpottamiseksi iRobot on kehittänyt asiakaskeskeisen nimeämisstrategian, jonka avulla kuluttajien on helpompi valita siivoustarpeisiinsa sopiva Roomba -robotti". Esimerkiksi malliston paras vaihtoehto on nimeltään Roomba Plus 505 Combo -robotti + AutoWash-telakka, joka ei mielestäni ole kovinkaan selkeä.

Aiemmin nimet olivat lyhyempiä, kuten hiljattain AfterDawnin testaama Roomba Combo j9+.

Parhaassa mallissa on esimerkiksi kaksi pyörivää moppia pohjassa ja ne nousevat ylöspäin 10 millimetriä, joilla vältetään mattojen kastuminen. Vastaavaa tekniikkaa löytyy esimerkiksi Dreamen ja Roborockin roboteista.

Mukana on myös telakka, joka pesee ja kuivaa mopit, täyttää vesisäiliön ja tyhjää roskasäiliön robotista.

Plus 405 Combo -robotissa on myös kaksi pyörivää moppia, mutta Plus 505 Combo siivoaa tarkemmin reunat, sillä toinen moppi liikkuu hieman sivuttain. Plus 405 Combon telakka ei kykene kuivaamaan moppeja kuumalla ilmalla kuten Plus 505 Combon telakka tekee.

Alempaan päähän sijoittuvat Roomba 105 Combo ja Roomba 205 DustCompactor Combo hyödyntävät moppaamisessa mikrokuituista moppausliinaa eli pyöriviä moppeja näissä ei ole.





Roomba 105 Combon saa AutoEmpty -telakalla, johon robotin keräämät liat tyhjennetään automaattisesti. Roomba 205 DustCompactor Combo puolestaan sisältää uuden DustCompactor -tekniikan eli lika ja pöly puristetaan tiiviisti robotin pölysäiliöön ja valmistajan mukaan se voi siivota jopa pari kuukautta ennen tyhjennystä.

Jälkimmäinen voi olla hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa käyttäjä ei halua kotiinsa suurta telakkaa.

iRobotin nyt julkaisema sarja on yhtiön 35-vuotisen historian laajin ja kattavin tuotesarja. Se on myös yhtiölle todella tärkeä sarja, sillä taloudellisesti yhtiöllä ei mene hyvin ja yhtiön tulevaisuus on vaakalaudalla.