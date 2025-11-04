Elisa toi myyntiin soundbariin rakennetun viihdeboksin, jota voi täydentää bassokaiuttimella ja takakaiuttimilla

Elisa on tänään tuonut tarjolle uuden laitteen Elisa Viihde -palveluun. Uusi laite on nimeltään Elisa Viihde Sound, ja laite yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi äänentoiston ja viihdeboksin.

"Elisa Viihteeseen tuotava äänentoisto on suunniteltu ratkaisemaan kotiviihteen yleisimmät haasteet: äänenlaatu ja laitteiden monimutkaisuus. Yhdistämällä palveluun kuuluvan viihdeboksin ja soundbarin yhdeksi laitteeksi, tarjoamme käyttäjille yksinkertaisen ratkaisun", kertoo Elisa Viihteen liiketoimintajohtaja Sami Aalto.

Elisa Viihde Sound lanseerataan 4.11. ja se yhdistää soundbarin ja viihdeboksin yhdeksi laitteeksi, tarjoten Dolby Atmos 2.0 -tason äänen jo peruspaketissa. Kokonaisuus toimii myös huippuluokan Bluetooth-kaiuttimena musiikin kuunteluun tabletin tai puhelimen kautta.





Laitteen valmistaa Strong.

Laitteessa on 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 4 gigatavua RAMia, 4K-kuvanlaatu (AV1, HDR10+), Wifi, Ethernet, HDMI 2.1a (eARC), USB-C ja SPDIF optinen sisääntulo. Käyttöjärjestelmänä toimii Android TV 14 ja käyttöliittymä on samanlainen kuin Elisa Viihde Plus -laitteessa.

Ääntä voi muokata valmiilla ääniprofiileilla.

Peruspaketissa, jonka hinta on 24 kk:n sopimuksella 25,99 euroa kuukaudessa, on Dolby Atmos 2.0 -äänentoisto. Tässä on siis viihdeboksi ja soundbar on yhdistetty samaan laitteeseen.





28,99 euron kuukausimaksulla saa myös langattoman bassokaiuttimen, kun 31,99 eurolla kuukaudessa saa lisäksi basso- ja takakaiuttimet. Sivuilla ei näytä käyvän ilmi, että saako esimerkiksi bassokaiuttimen ostettua jälkikäteen, jos hankkii peruspaketin.

Elisa ja DNA näyttävät viihdelaitteillaan kulkevan lähes käsi kädessä, sillä vain pari kuukautta sitten DNA toi myynti Dolby Atmos -tilaääntä toistavaan viihdeboksiin omat takakaiuttimet.





Itse laitteen DNA julkisti jo pari vuotta sitten, mutta vain vähän tämän julkaisun jälkeen Elisa esitteli Viihde Plus -laitteen.