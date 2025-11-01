Tekoälyjätti OpenAI suunnittelee pörssiin listautumista - arvoksi tulisi tuhat miljardia
Tietojen mukaan tekoälyjätti OpenAI olisi suunnittelemassa pörssiin listautumista eli IPOa.
Listautuminen tuli mahdolliseksi, kun yhtiö sai pitkän väännön jälkeen muutettua yritysrakenteensa tavallista kaupallista yritystä muistuttavaan muotoon.
Reutersin tietojen mukaan OpenAI:n mahdollinen markkina-arvo listautumishetkellä olisi käsittämättömät tuhat miljardia dollaria eli biljoona dollaria
Samaisten tietojen mukaan yhtiö olisi listautumishetkellä kuitenkin keräämässä "vain" 60 miljardin dollarin verran uutta rahoitusta toimintojaan varten. Mutta listautuminen luonnollisesti mahdollistaisi myös yhtiön nykyisille omistajille helpon irtautumisen omistuksistaan. Ja etenkin se mahdollistaisi yhtiön työntekijöille mahdollisuuden muuttaa työsuhteen kautta saamansa osakkeet rahaksi.
OpenAI:n vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 20 miljardiin dollariin.
Kommentoimme hiljattain sitä, miten tekoälyfirmojen ristiinomistukset ovat muotoutumassa omituiseksi syheröksi, joka haistahtaa pahasti kuplalta.
