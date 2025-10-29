Microsoftin pilvipalvelu Azure kaatui [PÄIVITETTY]

Microsoftin pilvipalvelu Azure on ollut vakavissa ongelmissa jo yli tuntien ajan.

Microsoftin oman tilannesivuston mukaan Azuren ongelmat alkoivat kello 18:00 Suomen aikaa 29.10.2025 ja palvelu on edelleen osittain pois toiminnasta.

Viimeisin päivitys asiaan on saatu kello 22:00, jolloin yhtiö kertoi ajavansa sisään viimeisintä toimintavarmaksi tiedettyä Azuren asetustilaa, jonka pitäisi palauttaa pilvipalvelut takaisin käyttöön.

Azuren kaatumisesta on aiheutunut valtavia ongelmia mm. julkishallinnon verkkopalveluille ympäri maailmaa, mutta myös mm. Xboxin pilvipalvelut ja tuhansien pelien taustapalvelut ovat olleet nurin, estäen pelien toiminnan.

Päivitys 22:09: Tarkalleen ottaen kaatunut elementti Azuren järjestelmissä on Azure Front Door, joka on Azuren content delivery network eli CDN-palvelu eli suomeksi sisällönjakeluverkko. Se luo nopean välimuistin Azuren pilvipalveluiden ja loppukäyttäjien välille - ja ohjaa liikenteen Azuren pilvipalveluille, mikäli välimuistista ei löydy pyydettyä elementtiä.



Nyt Microsoft arvioi, että palvelut saadaan takaisin toimimaan vasta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Tällä hetkellä arvio on, että palvelut palautuisivat Suomen aikaan klo 01:20.

Aivan hiljattain vastaava tilanne kävi myös maailman suurimmalle pilvipalvelulle Amazon Web Servicelle.