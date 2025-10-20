Eivätkö mitkään sovellukset toimi? Syynä ei ole puhelimesi, vaan valtava tekninen vika AWS-palvelussa
Jos huomasit, että jotkut sovellukset tai verkkosivustot eivät oikein tunnu toimivan, niin syynä ei ole kännykkäsi tai nettiyhteytesi.
Lähes kaikkia maailman verkkopalveluita vähintäänkin jollain tavalla ylläpitävä Amazon Web Services on kärsinyt tänään laajoista katkoista, joka on heijastunut koko internettiin.
Amazonin oma tilannekuva näyttää siltä, että lähes kaikki sen palvelut kärsivät jonknilaisista ongelmista tällä hetkellä (20.10.2025 klo 12:18).
Ongelmat alkoivat verkkosivujen tilaa seuraavan DownDetectorin mukaan noin klo 10:00 Suomen aikaa ja ovat koskettaneet vähän kaikenlaisia palveluita, aina verkkopankeista kännykkäpeleihin.
päivitämme uutista tilanteen kehittyessä..
10 aamulla Suomen aikaa on aika jolloin Yhdysvaltojen länsirannikolla on puoliyö. Useat serverit eri palveluissa tekevät päivittäiset resetoitinsa juuri tähän ajankohtaan. Vaikuttaa massiiviselta kaskadivirheeltä jossa yksittäinen virhe kasautuu lumipalloksi useiden eri palveluiden samanaikaisen tilttaamisen seurauksena yksittäisen virheellisen koodin takia. Vähemmän yllättävästi Microsoftin viime viikon tietoturvapäivitykset rikkoivat localhost-rutiinit mikä ei voi olla vaikuttamatta sisäänkirjautumistarkistuksiin.
