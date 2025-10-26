Telian ja Woltin yhteistyö laajeni - tuotteet kotiin tunnissa kaikista Telia myymälöistä

Operaattori Telia ja Wolt aloittivat yhteistyön jo pari vuotta sitten eli Wolt alkoi toimittamaan tunnissa kotiin Telialta tilattuja tuotteita viidestä myymälästä.





Nyt yhteistyö laajenee ja tuotteita voi jatkossa tilata kotiin kaikista Telia Kaupoista, joita on yli 40 kappaletta. Mahdollisuus elektroniikan tilaamiseen nopealla toimituksella on uutta monilla paikkakunnilla, kuten Jyväskylässä, Mikkelissä ja Lahdessa, Telia kertoo.

Telia on operaattoreista ainoa, joka tarjoaa tuotteita Woltin alustalla, mutta muiden jälleenmyyjien kautta Wolt kuljettaa myös Powerin ja Verkkokauppa.comin tuotteita.

"Tarjoamme asiakkaillemme ketterän tavan saada tarvitsemansa digilaitteet ja tarvikkeet pikaisesti kotiin. Nopea toimitus on asiakkaille tärkeä erilaisissa arjen tilanteissa. Yhteistyö Woltin kanssa on meille tärkeä askel, kun haluamme kehittää yhdessä digitaalisen ostamisen mahdollisuuksia", sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuula Heikkinen.

Telian mukaan pilottivaiheessa asiakkaat tekivät viidestä myymälästä tilauksia kasvavissa määrin ja suosituimmaksi tuotteeksi nousivat latauskaapelit ja Applen AirPods kuulokkeet. Telian laitetilauksista noin puolet tehdään verkosta, mutta digiostamisen ennakoidaan kasvavan.



"Jo yli neljännes Woltin tilauksista Suomessa on jotain muuta kuin ravintolaruokaa. Suomalaiset haluavat saada elektroniikan käsiinsä nopeasti. On hienoa, että Telia on mukana tekemässä tästä uudesta arjesta totta", kertoo Wolt Suomen maajohtaja Anna Klaile.

Yhteistyön myötä Telian asiakkaat saavat Wolt+ -jäsenyyden asiakasetuna liittymämyynnin yhteydessä.