Wolt ja Power yhteistyöhön - verkkokaupasta tuotteet asiakkaalle jopa tunnissa kotiin
Aikoinaan ruoan kotiinkuljetuksilla tunnetuksi tullut Wolt on hiljalleen laajentanut palveluitaan kattamaan kaikenlaisia kuljetuksia. Wolt on parin vuoden ajan kuljettanut Verkkokauppa.comin tuotteita sekä tämän vuoden puolella aloitettiin yhteistyö K-Raudan kanssa.
Nyt puolestaan yhteistyö on alkanut elektroniikkaketju Powerin kanssa.
Yhteistyö käynnistyy heti valtakunnallisesti ja mukana on 34 Power-myymälää varastoineen aina Helsingistä Rovaniemelle.
Asiakas voi tilata Powerin verkkokaupasta kaikenlaisia elektroniikkatuotteita, kuten vaikkapa Powerin oman älypuhelimen, ja Wolt toimittaa tuotteen kotiovelle jopa tunnissa.
"Haluamme jatkuvasti kehittää palveluitamme ja tarjontaamme yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Yhteistyö Woltin kanssa on tästä hyvä esimerkki. Elektroniikka on olennainen ja lähes välttämätön osa arkea ja työpäivää. Pikatoimitus tuo asiakkaille kätevästi ja nopeasti avun, eikä yllättävä tuotteen puuttuminen sotke koko päivää", sanoo Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.