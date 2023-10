Windows 10 -tietokoneista voi tulla tietoturvapainajainen

Tavallisesti vanhan Windowsin elinkaaren päättyminen ei ole valtavan dramaattinen asia. Lopulta kyse on useimmiten vain siitä, että osa käyttäjistä ns. jääräilee päivittämistä vastaan ja yksinkertaisesti kieltäytyy päivittämästä uuteen Windowsin versioon.

Tilanne on ollut tuo jo pitkään, etenkin sen jälkeen kun Windowsin päivittäminen uudempaan versioon muuttui ilmaiseksi käytännössä kaikille. Ensimmäinen ilmaisen päivitysmahdollisuuden kaikille tarjonnut siirtymä oli Windows 8:sta päivittyminen Windows 8.1:een. Sittemmin ilmaisen päivityksen mahdollisuus on laajentunut merkittävästi ja Windows 7 on voinut päivittää (tosin vaivaa näkemällä) ilmaiseksi sekä Windows 10:iin että Windows 11:een.

Windows 10:n tukiajan päättyminen näkyy jo horisontissa, sillä tuki päättyy lokakuun 14. päivä vuonna 2025. Tuon jälkeen "tavallisiin" Windows 10 -tietokoneisiin ei enää jaella tietoturvapäivityksiä eikä mitään muitakaan päivityksiä.

Tilannehan on tietysti tavallaan helposti ratkaistavissa: päivitä tietokoneesi ilmaiseksi Windows 11:een. Windows 11 julkaistiin jo vuoden 2021 lokakuussa, joten käyttöjärjestelmä on jo vakaa ja koeteltu.



Mutta päivityksessä on yksi iso ongelma.

Windows 11 on ensimmäinen Windows-versio, joka kiristää merkittävällä tavalla järjestelmän laitteistovaatimuksia. Yleensä uuden Windowsin on voinut asentaa myös sellaiseen tietokoneeseen, joka ei nimellisesti täytä käyttöjärjestelmän vähimmäisvaatimuksia, mutta Windows 11 kohdalla näin ei ole.

Windows 11 laitteistovaatimuksissa on pari kriittistä kohtaa: ensinnäkin suoritintuki on rajallinen eli osa kohtuullisen tuoreistakin suorittimista puuttuu tuettujen listalta. Mutta ylivoimaisesti isoin ongelma on vaatimus TPM-turvasirusta. Kyseinen siru puuttuu jopa osasta vuonna 2018 valmistetuista tietokoneista.

Ja vaatimus mm. TPM-turvasirusta on ehdoton. Windows 11 ei suostu asentumaan, jos siru puuttuu. Käyttöjärjestelmän saa kyllä kikkailemalla asennettua, mutta asennuksen jälkeen uudet Windows 11 päivitysversiot eivät päivity tietokoneelle. Eli päädytään samaan tietoturvaongelmaan kuin siinä, että jäätäisiin Windows 10 kanssa elämään.

Ongelma koskee etenkin läppäreitä, joihin TPM:ää ei yleensä voi edes hankkia jälkikäteen.

Varsin todennäköisenä skenaariona nähdäänkin nyt tilanne, että lokakuusta 2025 eteenpäin nettiin on kytkeytyneenä kymmeniä miljoonia Windows-tietokoneita, joista on löytynyt ns. nollapäivä-haavoittuvuuksia, mutta joihin ei tulla koskaan tarjoamaan paikkauksia.

Kansalaisjärjestö Public Interest Research Group ajaa nyt adressia, jolla vedotaan Microsoftiin, jotta Windows 10 tukiaikaa pidennettäisiin merkittävästi.

Microsoft on taipunut vastaaviin tilanteisiin aiemminkin. Windows XP oli tästä kenties äärimmäisin esimerkki, sillä sen tukiaika venyi tavallisillakin asiakkailla lopulta yli 12 vuoden mittaiseksi - ja lisämaksullinen tukiaika kesti lähes 18 vuoden ajan käyttöjärjestelmän julkaisusta laskettuna.



Windows 10 julkaistiin alunperin heinäkuussa 2015 ja sen viimeiseksi jäävä suuri ns. ominaisuuspäivitys oli 22H2 -päivitys, joka julkaistiin lokakuussa 2022.