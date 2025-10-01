Xbox Game Passin hinnat nousivat
Microsoft on nostanut reippaalla kädellä Xbox Game Pass -tilauksen hintoja myös Suomessa. Samalla myös edullisimpien tilaustasojen pelitarjonta pienenee aiempaan nähden.
Uudet Xbox Game Passin tilaustasot ovat Essential, Premium ja Ultimate. Aiemmin Standard-tilauksesta maksaneet käyttäjät siirretään tilaamaan Premiumia ja edullisimman, vanhan Core-tilauksen tilaajat siirtyvät Essential-tilauksen asiakkaiksi.
Samassa rytäkässä mm. EA Play siirtyy ainoastaan kalleimman Ultimate-paketin osaksi, kun se aiemmin oli saatavilla kaikille tilaustasoille. Ubisoft+ Classics sekä Fortnite Crew ovat nekin ainoastaan Ultimate-tilaajien herkkua.
Uudet hinnat Suomessa ovat:
- Essential - 8,99 euroa/kk
- Premium - 12,99 euroa/kk
- Ultimate - 26,99 euroa/kk
Tilaus muuttuu samalla myös alustariippumattomaksi, eli hinta sisältää sekä Xbox-pelikonsolin että PC:n. Luonnollisesti uusi tilaus kattaa myös uuden Asus ROG Xbox Ally -käsikonsolin, eli samalla tilauksella voi pelata sekä olohuoneen Xboxilla, peli-PC:llä että kannettavalla käsikonsolilla.
Halvin tilaustaso sisältää valikoidun noin 50 pelin kokoelman, joka elää kuukaudesta toiseen. Premium-tilaajille kuuluvat Xboxin pelit noin vuoden ajan niiden julkaisuhetkestä (Call of Duty -sarjan pelit eivät kuitenkaan kuulu pakettiin).
Pilvipelaamisen vasteajat myös parantuvat sen mukaan, mitä kalliimmasta tilausmuodosta maksaa. Tarkemmin uusista tilaustasoista ja niihin kuuluvista peleistä kerrotaan Xboxin virallisessa blogissa.
Uudet hinnat astuivat voimaan uusille tilaajille jo nyt ja nykyisille tilaajille ne tulevat voimaan nykyisen laskutusjakson päätyttyä.
