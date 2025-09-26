Microsoftin ROG Xbox Ally -käsikonsoli viimeinkin ennakkotilattavissa

Microsoft ja Asus esittelivät yhteistyössä toteutetut ROG Xbox Ally- ja ROG Xbox Ally X-käsikonsolit kesällä, kolmisen kuukautta sitten.

Laitteiden speksit tuolloin jo paljastettiin, mutta tarkempi saatavuus ja hinnat jätettiin pimentoon. Alkuperäisesti kerrottiin vain se, että laitteet tulevat saataville myöhemmin tämän vuoden aikana, ja että ne tulevat Suomessa saataville ensimmäisten joukossa.





Tämän jälkeen saatavuus paljastettiin, ja nyt myös hinnat ovat tiedossa. Laitteet ovat nyt ennakkotilattavissa.

AMD Ryzen Z2 -sarjan prosessoreilla varustetut ROG Xbox Ally ja ROG Xbox Ally X tulevat myyntiin 16. lokakuuta 2025. Ennakkomyynti alkoi 26.9.2025.

ROG Xbox Ally maksaa 599,99 euroa, kun taas suorituskyvyn osalta kyvykkäämpi ROG Xbox Ally X maksaa 949,99 euroa.

Laitteiden hinnat ja saatavuuden näet täältä.





Päivitetty 26.9.2025, alkuperäisesti julkaistu 21.8.2025.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.