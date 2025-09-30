Suomessa teleyritykset laittoivat kiinteän verkon rakentamiseen lähes 500 miljoonaa euroa viime vuonna

Olemme aktiivisesti seuranneet ja uutisoineet kiinteän verkon, etekin valokuituverkon rakentamiseen liittyen viime vuosina. Valokuituverkon rakentaminen on Suomessa ollut hurjaa, sillä eri toimijat ovat laittaneet siihen satoja miljoonia euroja.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuosittain teleyrityksiltä keräämät tulo- ja investointitiedot paljastavat nyt, että teleyritysten investoinnit kiinteään verkkoon kasvoivat vuonna 2024 jopa 29 %, 497 miljoonaan euroon. Kasvu perustui erityisesti vilkkaaseen valokuiturakentamiseen.





Traficomin mukaan teleyritykset sijoittivat vuonna 2024 yhteensä 791 miljoonaa euroa (vuonna 2023: 712 miljoonaa euroa) aineellisiin investointeihin, jotka kohdistuivat matkaviestin- ja kiinteisiin verkkoihin sekä TV- ja radiotoimintaan. Määrä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, ja korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin.

Aineelliset investoinnit:

kiinteä verkko: investoinnit kasvoivat 29 % (noin 497 milj. euroon)

matkaviestinverkko: investoinnit vähenivät 12 % (noin 257 milj. euroon)

TV- ja radiotoiminta: investoinnit kasvoivat 4 % (noin 36 milj. euroon).



Valokuituverkkojen investoinneista olemme uutisoineet usein. Esimerkiksi GlobalConnect kertoi pari vuotta sitten laittavansa suomalaiseen valokuituverkkoon 500 miljoonaa euroa, Valoo keräsi yli 400 miljoonan euron rahoituksen ja DNA puolestaan kertoo laittavansa seuraavan kolmen vuoden aikana 120 miljoonaa euroa valokuituverkon rakentamiseen.

"Teleyritysten kiinteän verkon aineellisten investointien kovimman kasvun vaihe näyttää hieman hidastuneen edellisestä vuodesta, mutta silti valokuituverkon rakentamisinvestoinnit ovat korkealla tasolla. Yritysten viime vuosina julkistamat valokuiturakentamiseen varatut satojen miljoonien eurojen rahoituspaketit näkyvät edelleen investointien määrissä, kuten oli jo vuonna 2023", toteaa erityisasiantuntija Leo Sievänen.

Traficomin mukaan Elisa Oyj on teletoiminnan liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin teleyritys 35 %:n markkinaosuudellaan. Vastaavasti Telia Finland Oyj:n osuus oli 30 % ja DNA Oyj:n 24 %.





Muiden teleyritysten yhteenlaskettu osuus muodosti 11 % teletoiminnan liikevaihdosta vuonna 2024.