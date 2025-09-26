ChatGPT Pulse julkaistiin - tekoäly, jossa käyttäjä ei kysy mitään

Tekoälyjätti OpenAI julkaisi eilen täysin uudelaisen ChatGPT-palvelun.

Uudessa palvelussa käyttäjä ei kysy tekoälyltä mitään, eikä käyttäjä myöskään promptaa tekoälyä millään tavalla.

ChatGPT Pulse imaisee itselleen kaikki ne keskustelut, mitä käyttäjä on aiemmin käynyt "tavallisen" ChatGPT:n kanssa. Tältä pohjalta ChatGPT Pulse rakentaa käyttäjästään profiilin, eli hahmotelman aiheista, jotka kiinnostavat käyttäjää.

Näitä asioita voivat olla vaikka uutiset, tarjoukset, vinkit juoksuharjoitteluun, matkakohteet tai säätiedot.

Tietoa ChatGPT Pulse saa käyttäjästään myös muilla tavoilla: jos käyttäjä on yhdistänyt oman kalenterinsa tai Gmail -tunnuksensa "tavallisen" ChatGPT:n kanssa, osaa Pulse käyttää myös niistä löytyviä tietoja kiinnostusprofiilin rakentamiseen.

ChatGPT Pulse on oikeastaan moderni versio muinaisesta kortteihin pohjautuvasta Googlen etusivusta, iGooglesta. Ja itse asiassa aivan alkuperäiset "netin aloitussivut" olivat jo 1990-luvulla - Suomessakin - juurikin kortteihin pohjautuvia, eri tyyppisiä asioita esiin nostavia kokoelmia.

Tekoäly vain tekee aloitussivusta paljon henkilökohtaisemman, kun se pohjautuu syvempään dataan ja oikeisiin keskusteluihin tekoälyn kanssa.

Luonnollisesti tämän uuden "netin etusivun" kanssa voi myös keskustella ja ohjeistaa sitä parantamaan sisältöään. Alareunasta löytyy suoraan nappi, jonka kautta Pulsea voi ohjeistaa huomisen etusivun laadinnassa tarkemmaksi.

Ohessa virallinen esittelyvideo:







Palvelu tulee ensin kokeiluversiona käyttöön "tavallisesta" ChatGPT:stä maksaville ChatGPT Plus -tilaajille. Mutta se tulee myöhemmin käyttöön myös ilmaiskäyttäjille.

Pulse on selkeä askel siinäkin mielessä, että OpenAI:n tiedetään kehittävän omaa selaintaan. Selaimen kautta yhtiö saisi käyttöönsä vielä paljon enemmän tietoa käyttäjiensä kiinnostuksen kohteista - aivan kuten Google imuroi valtavat määrät tietoa omistamansa Chromen käyttäjistä.