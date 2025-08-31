Segway Navimow X3 arvostelu - erinomainen rajalangaton, esteitä väistelevä robottiruohonleikkuri

Olemme arvostelleet robottiruohonleikkureita jo vuodesta 2018 lähtien. Vuosien vieriessä roboleikkureiden perustekniikka on pysynyt pitkälti hyvin samanlaisena, mutta yksi muutostrendi niiden markkinassa on kuitenkin nostanut päätään todella vahvasti.

Tuo trendi on tietysti se, että lähes kaikilta valmistajilta on alkanut ilmestymään rajalangattomia robottiruohonleikkureita.

Ja näitäkin me olemme testanneet - ja yleensä pettyneet. Rajalangattomuuden tuomat hyödyt ovat olleet kovin vähäisiä, mutta käytännössä ilmenneet ongelmat sitäkin ärsyttävämpiä. Perinteisillä rajalangoilla varustetut mallit ovat olleet lähes idioottivarmoja tapauksia - ja langattomuus on puolestaan tarkoittanut aina jonkinlaisia odottamattomia ongelmia.

Mutta langattomien roboleikkureiden esiinmarssi on myös mullistanut markkinaa mielenkiintoisella tavalla, sillä etenkin kiinalaiset, muista älytuotteistaan tutut brändit, ovat laajentuneet vauhdilla nimenomaan langattomien robottiruohonleikkureiden markkinoille.

Rajalangattomien ruohonleikkureiden uuden aallon yksi suunnannäyttäjä onkin kiinalainen, paremmin sähköpotkulaudoistaan tunnettu Segway, joka esitteli ensimmäisen langattoman roboleikkurinsa vuonna 2021. Tuolloin julkaistu malli teilattiin etenkin käyttäjien keskuudessa mm. Redditissä varsin keskeneräiseksi kokeiluksi.

Kun Segway tarjosi meille uusinta, keväällä 2025 julkaistua malliaan testiin, suostuimme silmää räpäyttämättä - olisiko Segway onnistunut korjaamaan kaikki ne ongelmat, joista yhtiön ensimmäisiä malleja moitittiin kolmea vuotta aiemmin?

Joten.. pistimme Segway Navimow X3 -robon testiin koko kesäksi 2025 ja otimme selvää. Testikohteena oli Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva, isolla pihalla varustettu omakotitalo, syrjässä asutuskeskuksista. Kohteemme piha oli kaikkea muuta kuin tasainen ja helppo, eli pihalta löytyi kuoppia, istutuksia, puita, notkelmia ja esteitä varsin paljon.

Millainen laite Navimow X3 on?

Ulkonäöllisesti Segway Navimow X3 on hyvin futuristista muotoilua käyttävä kapistus, jonka pääväreinä ovat tummanharmaa ja oranssi. Tässä suhteessa se muistuttaa itse asiassa hyvin hieman aivan ensimmäisessä testissämme ollutta vanhaa Robomow'n leikkuria.

Pohjasta ei paljastu juurikaan yllätyksiä. Kaksi etupyörää ovat vapaasti liikkuvia, eikä niitä käytetä robotin ohjaukseen, eivätkä ne ole vetäviä. Takarenkaat ovat vetäviä ja niiden avulla robo myös ohjaa kulkusuuntaansa.

Renkaissa on varsin syvät kuviot, jotka purevat kosteaankin nurmikkoon varsin hyvin.

Ensimmäinen isompi yllätys löytyy robotin keulasta, josta löytyy Navimowin etukamera. Kameraa käytetään sekä navigoinnin apuna että esteiden väistelyyn.

Lisäksi molemmilta kyljiltä löytyy kamerat niistäkin, jotka nekin toimivat navigoinnin ja osittain myös esteiden havainnoinnin apuna.

Kenties hauskin elementti paljastuu robotin päältä, jossa on hurjan iso ja varsin kirkas matriisinäyttö. Näyttö on tarkoituksella tehty jopa koomisen isoksi ja fontti, jota näyttö käyttää, on 80-luvun mikrotietokoneiden estetiikkaa henkivä, isoja pikseleitä käyttävä fontti.

Näyttö on kokonsa ja suurten kuvioiden ja ison fontin ansiosta erittäin helposti luettavissa. Se ei myöskään ole minkään luukun alla piilossa, kuten monissa muissa roboruohonleikkureissa.

Latausasema eli telakka on itse robottiin verrattuna äärimmäisen tavallinen ja tylsä. Se on siis käytännössä vain muovilevy, jonka päädyssä on varsinainen laturi, johon robo kytkeytyy kotipesäänsä palattuaan.

Viimeinen pala kokonaisuutta on robotin satelliittivastaanotin, joka asennetaan telakan läheisyyteen, oman tolppansa varaan, maahan upottaen.

Sekä robotilla, latausasemalla että satelliittvastaanottimella on kaikilla IP66 -luokitus, eli ne kestävät Suomen sateista kesää ja pölyä, kuten tietysti pitääkin.

Navimow X3 tekniset tiedot ja mallien erot

Malli Segway Navimow X3-sarja (X315, X330, X350, X390) Ulkomitat (L × K × S) 698 × 550 × 307 mm Paino 19.6 – 19,9 kg IP-luokitus IP66 (suojattu pölyltä ja sateelta) Leikkuuleveys 23.7 cm Leikkuukorkeus 20 – 70 mm Nousukulma (max) 50 % (27°) / reuna: 25 % (14°) Akkukapasiteetti 6 – 12.8 Ah (mallikohtainen) Latausaika 60 – 100 min (mallista riippuen) Leikkausaika täydellä akulla 120 – 240 min (mallikohtainen) Melutaso noin 60 dB(A) Navigointijärjestelmä RTK (EFLS 3.0) + VSLAM-kamerat Esteiden tunnistus 300° RGB + ToF-kamerat (VisionFence) Yhteydet Navimow-sovellus (Bluetooth, Wi-Fi, 4G);

Alexa & Google Home -tuki



Kuten taulukosta voi päätellä, Navimowia myydään neljällä eri akkukapasiteetilla, jotka ratkaisevat myös sen, miten isolle pihalle laite on tarkoitettu.

Testissämme ollut malli oli Segway Navimow X390, eli malliston järein laite.

Mallien välillä ei ole teknisesti mitään muuta eroa kuin akun koko, suositeltu leikkausalue sekä laitteen paino. Alla tarkat erot:



Malli Pihan koko Akku Leikkausaika Latausaika X315 1500 m2 6000 mAh 120 min 60 min X330 3000 m2 8000 mAh 160 min 65 min X350 5000 m2 10000 mAh 200 min 80 min X390 10000 m2 12800 mAh 240 min 100 min



Hinnat arvostelumme julkaisuhetkellä (elokuu 2025) ovat puolestaan tällaiset:



Navimow X315: 2400 euroa

Navimow X330: 2700 euroa

Navimow X350: 3300 euroa

Navimow X390: 4600 euroa





Asennus

Asennettaessa Segway Navimow X3:sta tulee esiin se isoin ero rajalangallisen robottiruohonleikkurin ja langattomien mallien välillä. Perinteinen roboleikkurin asennushan vaatii pihan "aitaamisen" rajalangalla ja samassa yhteydessä langalla rajataan myös kukkaistutukset ja muut alueet, joihin pääsy halutaan estää.

Navimow X3 puolestaan pohjautuu kahden navigoinnin yhdistelmään: se käyttää satelliitteihin pohjautuvaa navigointia (ns. RTK-navigointi) ja täydentää satelliittien antamaa sijaintitietoa omiin kameroihinsa pohjautuvalla navigoinnilla (VSLAM / Visual SLAM).

Asennus tapahtuu niin, että robotille etsitään ensin sopiva paikka pihalta, josta sillä on esteetön kulku ja johon saadaan tuotua helposti latausaseman vaatima virta. Käytännössä sijainti on jossain ulkopistorasian läheisyydessä.

Tämän jälkeen robotin kotipesään eli latausasemaan yhdistetään robotin mukana toimitettava satelliittivastaanotin. Vastaanotin sijoitetaan pihalla mahdollisimman avoimelle paikalle, josta on näköyhteys mahdollisimman laajalti taivaalle.

Tässä piileekin Navimow'n asennuksen kenties suurin vaikeus - latausasema eli telakka pitäisi saada lähelle pistorasiaa, mutta satelliittivastaanotin puolestaan mahdollisimman kauas rakennuksista ja korkeista puista. Lisäksi telakan ja satelliittivastaanottimen välinen johto ei saisi jäädä makaamaan maahan, ettei robotti puraise sitä poikki.

Kun paikka on löydetty, pitää ottaa käyttöön kännykkä. Eli ilman älypuhelinta Navimow X3:sta ei voi kunnolla käyttää.

Kännykkä yhdisteään robottiin Bluetooth-yhteydellä, jonka jälkeen aloitetaan pihan kartoitus. Kartoituksen yhteydessä robottia ohjataan puhelimella samaan tapaan kuin vaikkapa videopeleissä. Robotti ohjataan kiertämään koko piha sen reunoja myöten.

Samalla tavalla pihalle voidaan luoda kielletyt alueet, jotka lisätään uusina alueina pääalueen sisään. Niidenkin rajat määritellään ohjaamalla roboa halutun uuden alueen rajoja pitkin.

Tämän jälkeen robotilla on muistissaan haluttu leikkausalue ja se voidaan komentaa töihin.

Kännykkäsovellus

Segway Navimow X3:sta ohjataan yhtiön omalla Navimow-sovelluksella, joka on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille. Sovellus on kauttaaltaan suomennettu ja suomennosten laatu oli varsin hyvää tasoa, eli se on selkeästi suomennettu (tai vähintäänkin oikoluettu) oikean ihmisen toimesta.

Sovellus on varsin selkeä ja peittoaa mielestäni käyttölogiikaltaan vaikkapa suurimman osan kiinalaisten robotti-imureita valmistavien yhtiöiden kännykkäsovelluksista.

Valintoja ja säätöjä löytyy sovelluksesta toki valtava määrä, mutta niiden yhteydessä on kuitenkin yleensä selitetty selkeästi, mitä mikäkin toiminto käytännössä tarkoittaa.

Kytkimme itse asetuksista päälle mm. toiminnon, joka estää ruohonleikkauksen sateen sattuessa. Lisäksi kytkimme päälle esteiden väistelyn ja kielsimme erikseen toiminnan pimeän tultua, jotta eläimet eivät olisi vaarassa.

Sovelluksen kautta voi myös säätää robotin karttoja tarkemmin, kun ensimmäisten viikkojen jälkeen paljastuu pieniä muutostarpeita leikattaviin alueisiin. Valitettavasti karttoihin ei pysty tekemään juurikaan muokkauksia etänä, vaan esimerkiksi pihan reunojen säätäminen vaatii aina Bluetooth-yhteyden ja robotin vieressä kävelyä.

Ainoa karttoihin tehtävä isompi muutos, joka onnistuu myös etäyhteyden kautta on "älä välitä esteistä"-alueiden luonti. Nämä alueet luodaan nykyisen leikkausalueen sisälle ja kyseinen alue kertoo robotille, että tuon alueen sisällä kameraan pohjautuvan esteiden väistelyn voi kytkeä pois päältä. Sen sijaan kieltoalueita, eli paikkoja joihin roboa ei saisi päästää, ei voi luoda etäyhteyden yli.

Ainoa pieni moite sovelluksesta liittyy tilastoihin. Tilastot olivat hyvin ylimalkaiset, eikä sellaista todellisen datanörtin tarkkuutta tilastoihin pystynyt kaivamaan esiin.

Lisäksi sovellus aloittaa viikon laskemisen aina sunnuntaista, kuten vaikkapa Yhdysvalloissa on tapana - ja emme keksineet, miten tuota asetusta olisi voinut muuttaa.

Toiminta ja navigointi

Kuten todettua, Navimow X3 oli valtaosan testijaksostamme yksin, sillä testikohteemme oli suvun kesäpaikka, jossa vierailtiin yleensä vain viikonloppuisin.

Robo ajastettiin leikkaamaan kuutena päivänä viikossa, aamupäivästä alkuiltaan, läpi kesän. Kovimpien helteiden iskettyä heinäkuun puolivälissä robotti tosin otettiin kokonaan pois ajosta pariksi viikoksi, jotta nurmikko ei olisi täysin palanut karrelle.

Navimow'ta ohjattiin siis pääosin etäyhteyden kautta. Robotissa on sisäänrakennettu mobiiliyhteys, joka käytti ainakin testilaitteessamme DNA:n verkkoa. Kyseinen datayhteys on valmistajan toimesta maksettu valmiiksi viiden vuoden ajaksi. Jos mobiiliyhteyttä ei haluaisi käyttää, roboa voi käyttää myös WiFi-verkon kautta. Tällöin tietysti pihalle pitäisi saada rakennettua varsin kattava WiFi-kuuluvuus, jotta roboa pystyisi komentamaan kaikissa pihan nurkissa.

Navigointiin Navimow X3 ei datayhteyttä tarvitse, eli se saa satelliittiyhteyden tiedot suoraan telakkaan kytketystä antennista ja vSLAM-navigoinnin tiedot ovat sillä omassa muistissaan.

Segway Navimow X3 oli toiminnaltaan täysin pomminvarma, sillä robotti totteli kaikkia komentoja ja pelasi täysin ilman mitään ohjelmistoon liittyviä ongelmia koko testijaksomme ajan. Robottiin tuli testijaksomme aikana kaksi laiteohjelmiston päivitystä, jotka Navimow latasi itse, oman nettiyhteytensä avulla ja asensi ne itsestään myös käyttöönsä.

Käytännössä alun pienten leikkausaikataulujen säätöjen ja kartan reunojen tarkennuksen jälkeen sovellukseen ei tarvinnut koskea lainkaan - ja Navimow vain rouskutti nurmikkoa viikosta toiseen.







Esteet ja eläimet

Merkittävin ero, missä Segway Navimow X3 eroaa vaikkapa vuonna 2024 testissämme olleesta Husqvarnasta on esteiden väistelyssä. Navimow X3 käyttää esteiden havainnointiin moderneista robotti-imureistakin tuttua kamerapohjaista esteiden väistelyä.

Kameraa käytetään myös robotin sijainnin apuvälineenä, eli robotti ikäänkuin "muistaa" ympäristönsä ulkonäön ja osaa käyttää tuota tietoa satelliittisignaalin apuna, ymmärtääkseen paremmin tarkan kohdan, missä se pihalla kulloinkin sattuu olemaan.

Kamerapohjainen esteiden havainnointi oli erittäin tehokas ja se tunnisti maasta kaiken vähänkään epäilyttävän oloiset, esteiltä vaikuttavat elementit - ja vältti niihin törmäämistä.

Tästä aktiivisesta esteiden väistelystä seurasi myös muutamia mielenkiintoisia, kaikista muista testaamistamme robottiruohonleikkureista poikkeavia tilanteita.



kuvassa olevaa pensasta ei rajattu lainkaan leikkausalueen ulkopuolelle, vaan Navimow yksinkertaisesti väisteli sitä, koska se on "este"

Ensinnäkään kukkapenkkejä ei tarvinnut rajata pihalta lainkaan. Riitti, että kukkapenkkien reunoilla oli vaikkapa kiviä - Navimow päätteli kivet esteiksi, eikä suostunut menemään kukkapenkin lähelle lainkaan.

Erikoisempi piirre oli se, että myös korkeaksi kasvanut nurmikko oli robotin mielestä este. Ohjeissa kehotetaankin leikkaamaan nurmikko korkeintaan viiden senttimetrin korkuiseksi käsipelillä ennen robotin käyttöönottoa.



tarkoituksella pitkäksi jätetty nurmialue pölyttäjille, kuvattuna loppukesästä

Tätä ominaisuutta käytettiin hyväksi pihalla. Otimme robon käyttöön vasta jo kasvukauden alettua ja toiveena oli, että pihalle jätettäisiin pölyttäjille erinäköisiä puskia, joita ei leikattaisi lainkaan. Näiden osalta riitti se, että niitä ei vain leikattu alussa käsipelillä matalaksi, vaan annettiin niiden olla. Koska nuo nurmialueet olivat ehtineet kasvaa jo yli 10 sentin korkuisiksi, ei Navimow suostunut menemään niille alueille koko kesän aikana.

Eli itse asiassa kameraan pohjautuvan esteiden väistelyn ansiosta - tai siitä johtuen - pihalta ei tarvinnut merkitä robotin karttaan lainkaan istutusalueita tai muita kierrettäväksi merkittyjä alueita. Se vain omalla toimintalogiikallaan väisteli ne, koska sen algoritmi kielsi menemästä sitä esteiltä vaikuttaviin paikkoihin.

Navimowin kameraan pohjautuva esteiden väistely oli itse asiassa jopa liiankin hyvä yhdessä tilanteessa: testikohteemme pihalla oli pihalaatoista tehty polku ja halusin, että robo leikkaa myös laattojen päältä. Laatat olivat sen verran hyvin uponneet jo vuosien saatossa maahan, että vaaraa leikkurin terille niistä ei olisi - mutta halusimme, että leikkuri leikkaa myös niiden ympärillä ja välillä kasvavan nurmikon.

Robo kuitenkin tunnisti laatat ja totesi ne sellaiseksi esteeksi, jonne se ei halunnut vapaaehtoisesti mennä, peläten selkeästi leikkurin terien vaurioitumista.

Ratkaisu onneksi tähän ongelmaan löytyi: kartan sisälle luotiin kyseisestä polusta erillinen alue, jonka sisällä robotti ei käytä lainkaan esteiden väistelyä. Toki samalla kyseisestä käytävästä tuli potentiaalisesti alue, jossa robo voisi jyrätä myös pihalaatoille unohtuneet esteet. Mutta näin kuitenkin toimittiin ja myös pihalaatoista tehty polku saatiin pidettyä siistinä koko testijaksomme ajan.

Samaa "liian hyvää" esteiden väistelyn ongelmallisuutta ilmeni, jos robo oli ollut tauolla pidemmän aikaa - se havaitsi kymmensenttiseksi kasvaneet voikukat esteiksi, jotka se halusi ehdottomasti kiertää. Tähän ratkaisu oli se, että robon annettiin leikata nurmea läpi kesän, jotta näitä hassuja tilanteita ei sattuisi jatkossa.

Kameraan pohjautuva tunnistaminen oli niin tehokasta arjessa, että emme epäile lainkaan, etteikö robotti osaisi väistellä myös eläimiä. Eläinten tunnistukseen Navimowissa oli kuitenkin vielä erillinen asetus, joka havainnoi paremmin liikkuvat "esteet".

Näiden varotoimenpiteiden lisäksi säädimme robotin leikkaamaan pihaa vain päivisin - ja kytkimme päälle tilan, jossa robotti ymmärtää sijaintinta ja päivämäärän perusteella hämärän laskeutuneen ja lopettaa työnsä hämärän ajaksi.

Koko testijakson aikana Navimow X3 törmäsi tasan yhdesti esteeseen, josta se ei selvinnyt ilman ihmisapua. Se oli mennyt leikkaamaan lasten keinun alle, jossa keinu oli juuri väärällä korkeudella - ja keinu itsessään onnistui painamaan Navimowin fyysistä pysäytyspainiketta.

Leikkausjälki

Leikkausjälki oli Navimow X3:n kanssa erinomaisen hyvää, kuten käytännössä aina robottiruohonleikkureiden kanssa. Tässä piilee roboleikkureiden nerokkuus tavalliseen ruohonleikkuriin verrattuna: kun ruohoa leikataan pikkuhiljaa, mutta jatkuvasti, se pysyy viikosta toiseen hoidetun golf-kentän näköisenä.

Mutta Navimow X3:ssa oli yksi hieman mielipiteitä jakava piirre, joka liittyi juurikin leikkausjälkeen ja leikkauslogiikkaan. Robotti leikkaa nurmikkoa pitkillä, säännöllisillä, suorilla vedoilla. Eli hyvin samaan tapaan kuin ihminen leikkaisi nurmikkoa. Tätä on ilahduttava seurata vierestä, koska se jotenkin sopii ihmismäiseen loogiseen ajatteluun.

Tästä aiheutui se ongelma, että nurmikkoon syntyy "leikkausraitoja" eli selkeitä suoria viivoja, joissa robotin renkaat ja robotin kulkuväylä on luonut pitkiä viivoja pihalle. Tässä suhteessa Navimow X3 erosi kaikista aiemmin testaamistamme robottiruohonleikkureista merkittävästi, sillä kaikki aiemmin testaamamme leikkurit ovat leikanneet nurmialueen "kaoottisesti", eli hyvin erikoisia ja vaihtelevia ajolinjoja käyttäen.





Kaoottisen leikkaustavan vierestä seuraaminen on ihmissilmälle hyvin ärsyttävää, mutta mielestäni muiden testaamiemme roboleikkureiden leikkausjälki on ollut tässä suhteessa miellyttävämpää, kun nurmikko on vain "maagisesti" tasainen, eikä suorilla viivoilla leikatun näköinen. Navimow ei kuitenkaan onneksi ajele joka leikkauskerralla samoja uria pitkin, joten mitään pysyvää, säännöllistä leikkausurien jälkeä pihalle ei synny - lopputulos on vain heti leikkauksen jälkeen kovin... "ihmismäinen".

Mutta esteiden väistelyssä Navimow X3 oli suorastaan huikean hyvä.

Ongelmat

Segway Navimow X3 oli ensimmäinen ikinä testaamistamme robottiruoholeikkureista, jonka kanssa ei ilmennyt koko pitkän testijaksomme aikana mitään ongelmia.

Aivan testijaksomme alussa pihan rajoja piti hieman säätää, koska ensimmäisellä kartoituskerralla reuna tuli asetettua hieman liian lähelle ojaa ja robo valahti sinne. Lisäksi talon ympärillä oli muutama syvä ja jykkä kuoppa, jonka jälkeen päätimme rajata talon ja sen välittömän reunan pois leikkausalueesta kokonaan - muutoin taloakaan ei olisi tarvinnut merkata karttaan "esteeksi".

Edes satelliittisignaalin vaihtelut eivät hankaloittaneet robotin menoa, vaan se osasi käyttää kameraansa satelliittinavigoinnin apuna ja tiesi jatkuvasti missä se sijaitsee.

Ainoa pieni ärsytys koski säätietoja, joiden pohjalta robotti asetettiin toimimaan. Eli kytkimme päälle asetuksen, jonka pohjalta Navimow X3 ei leikkaa nurmikkoa lainkaan, silloin kun alueella sataa. Tämä toimikin erittäin hyvin, mutta säätiedotteet tulivat ilmeisesti joltain ulkomaiselta toimijalta, jonka sääennusteet olivat hieman epätarkkoja. Tosin tämä aiheutti lähinnä sen, että robo kertoi usein lepäävänsä tänään, koska nyt sataa - vaikkei satanutkaan. Toisinpäin tätä ei tapahtunut kertaakaan, eli robo ei leikannut kertaakaan sateen aikana.

Sekalaisia havaintoja

Pohjois-Pohjanmaalla ei tunneta käsitettä "rinnetontti", koska ainoat maastonmuodot ovat näillä leveyksillä alikulkutunneleita ja kaatopaikkoja. Tästä johtuen emme pystyneet kovinkaan aukottomasti testaamaan Navimowin kykyä kiivetä jyrkkiä tontteja ylös. Mutta valmistaja lupaa, että Navimow X3 osaisi kiivetä leikkausalueen sisällä jopa 50% nousukulmissa (leikkausalueiden reunoilla luvataan 25% nousukulmien tukea).

Testissämme ollut piha oli yhtä suurta aluetta, mutta Navimow X3 tukee myös useampaa, toisistaan erillistä leikkausaluetta. Näiden välille pitää kuitenkin luoda vähintään metrin leveä kulkukäytävä, jonka kautta robo pystyy siirtymään alueiden välillä.





kaksi esimerkkiä kohtuullisen kapeista "käytävistä" kahden esteen tai esteen ja leikkausalueen reunan välillä, joista Navimow kuitenkin leikkasi nurmikon

Kahden "esteen" välinen alue on tilanne, jota emme pystyneet aivan tarkasti testaamaan. Eli vaikkapa kahden toisiaan lähellä olevan pensaan välinen alue - pystyykö Navimow leikkaamaan tuon alueen vai ei? Pihalla oli muutama tällainen kohta ja niiden välit Navimow X3 selvitti mainiosti. Mutta se, miten kapeisiin väleihin robotti suostuu menemään, jäi testissämme testaamatta, mutta valmistaja mainitsee omissa julkaisuissaan, että 80 senttimetrin levyiset alueet kahden esteen välillä (kuten vaikkapa toisiaan lähekkäin olevat marjapensaat) onnistuisivat

Mainittakoon myös sekin, että Navimow X3 on käytännössä täysin äänetön. Sen leikkausäänet peittyvät tuulenhuminan ja luonnon äänten alle. Tässä suhteessa se ei toki poikkea muista roboleikkureista, mutta asia on hyvä nostaa esille heille, jotka eivät ole robottiruohonleikkureihin aiemmin tutustuneet.

Ostopäätöstä tehtäessä pohtisin hieman myös sitä, miten hyvin Segwayn roboleikkuriin saa osia vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Yhtiö on varsin tuore tulokas robottiruohonleikkureiden markkinoilla verrattuna vaikkapa Husqvarnaan tai Stigaan, joilla on kattava huoltoverkosto ja joiden varaosien saatavuus on erinomaisella tasolla.

Yhteenveto

Segway Navimow X3 oli ensimmäinen arvostelussamme käynyt rajalangaton robottiruohonleikkuri, jonka kanssa langattomuus ei aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia. Eli se oli ensimmäinen testaamamme laite, jossa rajalangattomuus oli oikeastikin helpompi ratkaisu kuin perinteisiin rajalnakoihin pohjautuvat mallit.

Navimow X3 oli yksinkertaisesti äärimmäisen luotettava ja helppokäyttöinen tapaus, josta ei keksinyt oikein mitään valittamisen aiheita, edes hakemalla. Kenties ainoa jollakin tavalla natinaa aiheuttanut piirre liittyi siihen, että leikkausrajojen muokkaaminen ei onnistu täysin vapaasti etäyhteyden kautta, vaan se vaatii Bluetooth-yhteyden. Tämä rajoitus on todennäköisesti tehty turvallisuuden vuoksi, eli muokatessa rajoja olisi toivottavaa, että rajoja muokkaava ihminen näkisi myös itse, mitä on tekemässä.

Toinen pieni moite koskee robotin hintaa ja lähinnä sen hintaa rajalangallisiin kilpailijoihin. Koska langattomuus ei edelleenkään mielestäni tuo hirvittävän paljoa lisäarvoa suurimmalle osalle kuluttajista, on Navimow X3 "ihan vain robottiruohonleikkuriksi" kohtuullisen kallis.

Mutta kokonaisuutta arvioitaessa, Segway Navimow X3 on lähes täydellinen robottiruohonleikkuri, jota on helppo suositella lähes mille tahansa pihalle. Etenkin sen kameraan pohjautuva esteiden väistely toimi suorastaan erinomaisen hyvin - sen ansiosta pihalta ei tarvitse muistaa keräillä sinne unohtuneita lasten leluja tai puutarhan työkaluja.







Joko rajalangaton robottiruohonleikkuri on järkevä hankinta?

Tähän saakka olemme olleet vahvasti sitä mieltä, että rajalangaton robottiruohonleikkuri on oikea valinta vain joissain kohtuullisen harvinaisissa tapauksissa.

Rajalankojen asentaminen vie isoonkin pihaan korkeintaan parin tunnin verran aikaa ja sen jälkeen niitä voi käyttää vuodesta toiseen sellaisenaan, ilman lisätyötä. Ainoa isompi ongelma niiden kanssa on lankojen joustamattomuus, eli jos piha muuttuu merkittävästi, pitää lankoja siirrellä ja asennella uudestaan. Eli vaikkapa uusi kukkapenkki vaatii sen, että lankoja pitää katkoa ja vetää uudella tavalla.

Rajalangattomissa leikkureissa asennusprosessi kestää itse asiassa lähes yhtä kauan kuin perinteisissä langallisissakin malleissa. Pihan kartoitus robottia ohjaamalla on yllättävän hidasta, joskaan ei aivan niin hikistä ja tylsää kuin rajalangan asennus.

Langattomien mallien ongelma on ollut aiemmissa arvosteluissamme (Husqvarna 430X NERA ja Ecovacs Goat G1) niiden navigoinnin epäluotettavuus. Ecovacsin kolmiomittaukseen pohjautuva ratkaisu olisi vaatinut jo pienellekin pihalle reilusti enemmän navigointiantenneja kuin mitä pakkauksen mukana toimitettiin. Husqvarnan kanssa puolestaan satelliittisignaalin heikkeneminen (sekä todennäköinen naapurivaltiomme aiheuttama satelliittihäirintä) tipauttivat robotin pelistä hieman turhan usein testijaksomme aikana.





Langattomissa leikkureissa joustavuutta on kuitenkin ollut tarjolla enemmän, eli uusien leikkausalueiden ja kiellettyjen alueiden säätäminen on ollut jälkikäteen selkeästi helpompaa kuin langallisissa. Mutta niiden yleisen epäluotettavuuden takia olemme tähän saakka suositelleet aina ennemmin langallista mallia. Lisäksi langattomat mallit maksavat yleensä selkeästi enemmän - ja ostajan saama hyöty langattomista malleista on useimmilla pihoilla varsin mitätön.

Segway Navimow X3:n myötä tätä ajattelutapaa oli pakko muuttaa, sillä robotti oli yksinkertaisesti niin hyvä ja luotettava. Satelliittinavigoinnin yhdistäminen kamerapohjaiseen vSLAM-navigointiin on selkeästi ratkaisu, jolla Segway on onnistunut pääsemään eroon kaikista langattomien ruohonleikkureiden luotettavuusongelmista.

Segwayn "ongelmaksi" jääkin jatkossa lähinnä hinta. Eli tarvitsetko oikeasti langatonta mallia pihallesi, joka maksaa selkeästi enemmän - vai pärjäisitkö langallisella mallilla? Tuleeko siis pihaa muokattua oikeasti niin usein, että langattomasta mallista viitsii maksaa lisähiintaa?

Plussat

Suomennettu sovellus

Asennuksen helppous

Selkeä kännykkäsovellus

Ongelmaton toiminta

Valmiiksi maksettu mobiiliyhteys kuuluu hintaan

Erinomainen leikkausjälki

Erinomainen esteiden väistely

Todella iso ja selkeä näyttö





Miinukset

Kallis

Karttojen vapaa muokkaus ei onnistu etänä

Leikkaustapaa ei voi säätää "vähemmän ihmismäiseksi" (ks. arvostelu)





Tähdet

Segway Navimow X3:sta oli todella vaikea keksiä mitään todellista valittamisen aihetta. Se oli luotettava ja ongelmaton roboruohonleikkuri, joka peittosi toimintavarmuudessaan jopa useimmat testaamistamme rajalangallisista robottiruohonleikkureista.

Täysien pisteiden arvoinen tapaus siis.