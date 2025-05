Husqvarna 430X NERA arvostelu - rajalangaton robottiruohonleikkuri, joko sellainen toimii tarpeeksi hyvin?

Robottiruohonleikkurit ovat olleet suomalaisten omakotitaloasujien vakiovarusteita jo pidemmän aikaa. Yleensä laitteiden suosio tuntuu kasvavan siten, että yksi naapureista päättää sellaisen hankkia - ja pian muutkin naapurit seuraavat perässä.

Ja mikäs siinä, robottiruohonleikkurit säästävät kesän aikana valtavan määrän aikaa, joka kuluisi muuten nurmikkoa siistiessä. Samalla ne ovat hiljaisuutensa ansiosta naapurisopua lisääviä kapistuksia, etenkin verrattuna perinteisiin polttomoottorikäyttöisiin ruohonleikkureihin.

Valitettavasti roboruohonleikkureiden tekniikassa ei ole tapahtunut aivan valtavia kehityshyppäyksiä, varsinkin jos niiden teknologiaa vertaa vaikkapa robotti-imureiden jatkuvaan kehittymiseen.

Mutta nyt muutaman vuoden ajan suosiotaan ovat alkaneet kasvattamaan rajalangattomat robottiruohonleikkurit. Niiden merkittävin ero perinteisiin robottiruohonleikkureihin tulee selville jo nimestä itsestään: eli ne eroavat tavallisista robottiruohonleikkureista nimenomaan siinä, että pihan ympärille ei vedetä lainkaan robottia ohjaavaa rajalankaa, vaan robotti pysyy pihalla muilla konsteilla.

Saimme kesäksi 2024 testiin maailman suurimman robottiruohonleikkureita valmistavan firman, ruotsalaisen Husqvarnan yhden huippumalleista. Pistimme max. 3200 m2 pihoille tarkoitetun, noin 3500 euroa maksavan Husqvarna 430X NERA:n testiin useamman kuukauden ajaksi, testikohteena isolla ja möykkyisellä pihalla varustettu kohde Pohjois-Pohjanmaan pikkukunnassa.

Robotille syntyi testijaksosta lisähaastetta siten, että testikohteessa oltiin paikan päällä vain toisinaan, eli valtaosan ajasta robotti työskenteli ylhäisessä yksinäisyydessään, ilman ihmisten apua. Eli mahdolliset ongelmat tarkoittivat väistämättä sitä, että robotti ei liikahtanutkaan pahimmillaan useampaan viikkoon mihinkään.

Joten miten rajalangaton Husqvarna oikein pärjäsi testijaksomme ajan...



Millainen laite Husqvarna 430X NERA on?

Husqvarnan malli on ulkoisesti ja toiminnoiltaankin lähes identtinen kuin viisi vuotta aiemmin testissämme ollut Husqvarna Automower 430X, eli varsinaisen ruohonleikkurin osalta muutoksia ei ole puolessa vuosikymmenessä tapahtunut juurikaan.

Mallit ovat kuitenkin erit, vaikka nimi onkin lähes sama: "NERA" laitteen nimessä tarkoittaa Husqvarnan tapauksessa "New Eraa" eli uutta aikakautta. Käytännössä ohjelmisto ja pohjalla oleva arkkitehtuuri on uudistunut "vanhan" 430x:n ja 430X NERAn välillä, vaikka ne ulkoisesti kovin samanlaisia ovatkin.

Hyväksi koetussa rakenteessa pitäytyminen on toki fiksuakin, sillä annoimme aikanaan edeltäjämallille arvostelussamme täydet tähdet.

Ulkoisesti Husqvarna 430X NERA on siis kovin saman näköinen kuin useat muutkin Husqvarnan mallit, eli pelkästään ulkonäöstä on lähes mahdoton päätellä sitä, onko kyseessä rajalangaton malli vai perinteisempi robotti.

Husqvarnan muotokieli on vahvasti futuristinen - tai oikeastaan samalla tavalla futuristinen, kuin 1980-luvulla futuristisia tuotteita suunniteltiin. Linjakas, tummanharmaa rakenne, jossa Husqvarnan logo on selkeästi erottuvissa keulalla ja laitteen nopean virrankatkaisun mahdollistava pysäytyspainike on puolestaan erottuvalla punaisella värillä robotin takaosassa.

Pohjasta löytyvät roboruohonleikkurin tärkeimmät työkalut, eli varsinaiset leikkuuterät. Niiden osalta 430X ei yritä keksiä pyörää uudestaan, vaan terät on toteutettu tutulla tavalla: keskellä on yksi pyörivä metallinen levy, jonka alla on kolme partakoneen terää muistuttavaa varsinaista leikkuuterää. Terät ovat kiinni metallilevyssä pultilla ja pyörivät vapaasti metallilevyn pyöriessä.

Takarenkaat ovat vetäviä ja niissä on nurmikkoon varsin hyvin pureva maastokuviointi. Eturenkaat eivät ole ohjaavia, eivätkä vetäviä, vaan ne pyörivät vapaasti 360 astetta robotin mukana, ollen laitteessa lähinnä kulkemista mahdollistamassa.

Latausasema on sekin aiemmistakin Husqvarnan malleista tuttu ja ei oikeastaan poikkea muidenkaan valmistajien latausasemista millään tavalla. Kyseessä on kohtuullisen hontelon oloinen muovinen levy, jonka takaosassa ovat varsinaiset latausliittimet sekä kytkentä sähköverkkoon. Sähköt tuodaan latausasemaan mukana toimitettavan muuntajan kautta.

Muuntaja kannattaa ruuvata seinään kiinni, edes jonkin verran sateelta suojaan.

Laitteen omat valikot löytyvät suoraan robotin päältä olevasta näytöstä ja niitä ohjataan pyöritettävällä säätimellä sekä parilla painikkeella. Ongelma näytössä oli ehdottomasti se, että sen kirkkaus oli varsin kehno ja kirkkaana kesäpäivänä näytöstä oli todella vaikea saada mitään selvää (ja kuvien ottaminenkin tuli hieman haastavaksi).

Robotin omien valikoidenkin kautta voidaan säätää asetuksia varsin kattavasti, mutta 430X NERA on ehdottomasti suunniteltu ohjattavaksi tarkemmin kännykkäsovelluksen kautta.

kuvassa EPOS-vastaanottimen osat, odottamassa asennusta

Husqvarna 430X NERA toimii myös perinteisten rajakaapelien avulla, jos omistaja niin haluaa, mutta robotin ehdoton myyntivaltti on luonnollisesti sen satelliittinavigointiin pohjautuva toiminta. Navigointia käytettäessä robotti ei tarvitse lainkaan rajalankoja pihalle, vaan sille luodaan virtuaaliset rajat pihalle.

Husqvarna 430X NERA kuitenkin vaatii erikseen ostettavan EPOS-lisäosan, jotta se toimisi ilman rajalankoja.

EPOS-lisäosa on käytännössä pihalle asennettava erillinen satelliittivastaanotin, joka toimii samalla eräänlaisena kolmiomittaustornina robotille, kun se työskentelee ilman rajalankoja.

EPOS-asema asennettiin testikohteessamme autotallin katolle, tuuliviirin pylvääseen kiinni.

Järjestelmä toimii siten, että sekä ruohonleikkuri itsessään että kiinteästi asennettu EPOS-vastaanotin saavat satelliitista sijaintitiedon. Tämän lisäksi EPOS välittää tiedon omasta sijaintitiedostaan sekä vastaanottimen että robottiruohonleikkurin välisestä erosta. Näin pihalla tehdään tavallaan kolmiomittausta, satelliitilta saadun sijaintitiedon lisäksi. Husqvarnan mukaan ratkaisulla päästään 2 cm tarkkuuteen robotin sijainnin ja pihan rajojen suhteen.

Testijaksossamme keskityimme nimenomaan langattomaan toimintaan, emmekä kokeilleet 430X NERAa lainkaan rajalankojen kanssa. Tämä siitä syystä, että Husqvarna itsekin markkinoi uusia robottejaan nimenomaan langattomuudella - ja uskoaksemme tuo on tärkein syy, miksi kukaan Husqvarnan uusia malleja ostaisi.







Husqvarna 430X NERA tekniset tiedot

Maksimi leikkuualue 3200 m² (perusmalli) / 4800 m² (EPOS-lisäosan kanssa) Rajausmenetelmä Rajakaapeli tai virtuaalinen raja (EPOS-lisäosan kanssa) Maksimikallistus työalueella noin 27 astetta Maksimikallistus alueen reunalla noin 14 astetta Paino 14,6 kg Leikkuuleveys 24 cm Leikkuukorkeus 20–60 mm, sovelluksen kauttta säädettävissä Akun kapasiteetti 5 Ah Li-Ion Leikkuuaika yhdellä latauksella noin 100 minuuttia Latausaika noin 40 minuuttia Äänitaso 56 dB(A) Suojausluokka IPX5 Ohjaus Automower® Connect -sovellus (Bluetooth®, WiFi, mobiilidata); Android ja iOS Älykoti-integraatio Alexa, Google Home, IFTTT Turvaominaisuudet GPS-varkaussuojaus, PIN-koodi, hälytin, nosto- ja kallistustunnistimet, tutkasensori Hinta arvosteluhetkellä ilman EPOS-lisäosaa: 3500 euroa

(tarkista päivän hinta) EPOS-lisäosa: 800 euroa

(tarkista päivän hinta)





Toimintaperiaate ja asennus

Tällä kertaa tarjolla oli meille harvinaista herkkua, sillä Husqvarna ei suostunut antamaan kesäksi testilaitetta käyttöömme, ellei heidän valtuuttama asentaja tekisi varsinaista asennusta. Tähän saakka olemme kohteliaasti kieltäytyneet maahantuojien tarjoamasta asennuspalvelusta ja halunneet tehdä asennuksen itse.

Toki tälläkin kertaa seurasimme silmä kovana ja otimme homman haltuun heti, kun kovin ystävällinen ja avulias Husqvarnan asentaja totesi, että nyt asennuksessa ollaan tarpeeksi pitkällä.

Kuten yleensäkin robottiruohonleikkureiden kanssa, ensimmäinen ja tärkein homma oli valita robotin kotipiste. Kyseisen paikan vieressä pitää olla tarjolla vapaa pistorasia robotin latausaseman sähköille - ja Husqvarna 430X NERAn tapauksessa toinenkin vapaa pistorasia EPOS-vastaanottimelle.

Tietysti sijainnin pitää olla myös sellainen, että robotti pääsee kulkemaan sinne vapaasti läpi kesän.

Paikan valitsemisen jälkeen robotin telakka asetettiin paikoilleen ja robo itsessään pistettiin latautumaan asemaansa. Tässä välissä kiipeiltiin sitten katolle (tai, no, asentaja kiipesi) ja asennettiin EPOS-viiteasema robotin vieressä olevan autotallin katolle.

Kun EPOS oli asennettu ja saatu yhdistettyä onnistuneesti robottiin, Husqvarnan kännykkäsovellus oli asennettu kännykkään ja sovellus yhdistetty sekin robottiin, päästiin tositoimiin. Eli luomaan pihalle leikkausalueita - eli tavallaan vetämään virtuaalista rajalankaa.



videolla kävellään robotin perässä ja luodaan samalla pihalle virtuaalisia rajoja

Siinä, missä robotti-imureiden kanssa kodin alueet voi näppärästi pilkkoa ja rajata suoraan kännykän ruudulta, oli Husqvarnan robottiruohonleikkurin kanssa tilanne hyvinkin eri.

Pihan rajat rakennettiin siten, että kännykän sovelluksesta löytyvällä joystickilla ohjattiin robottia kulkemaan haluttuja pihan reunoja pitkin, kävelemällä samalla robotin perässä.

Rajojen vetämisessä oli tietyt sääntönsä, jotka olivat hyvinkin samanlaiset kuin rajalankaa vedettäessä. Eli tietyt esteet pyörittiin robotin kanssa ympyrää ja rajat vedettiin siten, että mitään katkoksia rajaviivoihin ei kartalle syntynyt.

Loppujen lopuksi langattoman rajan määrittely pihalle oli lähes yhtä hidasta kuin varsinaisen rajakaapelin asennus on aiemmissa testeissämme ollut. Toki, vähemmän hikistä ja selkeästi vähemmän pyllistelyä vaativaa.

valmis piha-alueen kartta, jossa kielletyt alueet on merkitty punaisella

Kun rajat on saatu vedettyä, voi robotin lähettää kotipesäänsä hetkeksi ja sen jälkeen komentaa töihin.

Älypuhelinsovellus

Husqvarna 430X NERA on suunniteltu toimimaan yhteispelissä älypuhelimen kanssa, eli kännykkäsovelluksen käyttö on pakollista, jotta robotin esiasetukset ja asennus saadaan tehtyä kuntoon.

Kun robotti aikanaan on saatu toimimaan halutulla tavalla, kännykkäsovellusta toki tarvitaan selkeästi harvemmin - jos lainkaan. Ideaalitilanteessahan robon rajat ja asetukset saadaan jo asennusvaiheessa viritettyä niin hyvin kohdalleen, että robo yksinkertaisesti vain työskentelee läpi kesän, ilman käyttäjän puuttumista mihinkään.

430X NERAssa on itsessään valmis, Husqvarnan toimesta maksettu datayhteys, joka käyttää 4G-verkkoa. Etäyhteys on maksettu valmiiksi 10 vuoden ajaksi, eli omaa SIM-korttia tai liittymäsopimusta Husqvarnan osalta ei tarvitse hankkia ihan hetkeen.

sovelluksen päänäkymä

Sovellus on läpikotaisin suomennettu ja suomennos on tehty erittäin laadukkaasti. Ainoastaan pari hassua käännöstä sovelluksesta osui silmiimme testijakson aikana ("save-toiminto" vs "tallenna").

ajastusten säätö on selkeää ja helppoa. kuvassa ajastukset ovat englanniksi, mutta se johtuu siitä, että puhelin oli kuvan oton hetkellä englanninkielisessä tilassa

Asetuksista voidaan säätää robotin toimintaa hyvinkin tarkasti. Arjessa tärkeimmät säädöt ovat ehdottomasti ajastukset, jotka kannattaa miettiä ajatuksen kanssa kuntoon sekä robotin leikkauskorkeus, eli se, miten lyhyeksi nurmikko halutaan leikata.

kullekin säädetylle leikkausalueelle voidaan asettaa omat asetukset mm. leikkauskorkeuden osalta

Näiden kahden kohdalla kannattaa aluksi pitää maltti mukana, sillä asettamalla nurmikon pituuden liian lyhyeksi ja asettamalla robotin leikkaamaan nurmikkoa aivan jatkuvasti, saa nurmikon poltettua karrelle vähän sateisempanakin kesänä.

Näiden lisäksi robotista voidaan säätää mm. esteiden väistely päälle, joka toimikin testeissämme varsin mainiosti. Ilmeisesti robotti käyttää jonkinlaista lidar-tutkaa tai vastaavaa sensoria tunnistaakseen eteen tulevat esteet. Husqvarna tosin erikseen mainitsee, että jos nurmikko on päässyt venähtämään tosi pitkäksi, saattaa esteiden tunnistus tunnistaa nurmikonkin esteeksi - eli se pitäisi kytkeä tällöin pois käytöstä leikkauksen ajaksi.

Robotin sijainnin voi tarkistaa reaaliaikaisesti nettiyhteyden yli, jolloin robotti näkyy näppärästi karttakuvalla ja samalla näkee sen, mihin se on parhaillaan liikkumassa.

Pienenä, hassuna bonuksena, robotti pitää kirjaa ajamistaan kilometreistä ja niiden etenemistä kesän aikana voi seurata sovelluksen kautta.

Robotin voi luonnollisesti myös komentaa leikkaamaan suoraan sovelluksen kautta - ja tietysti myös käskeä keskeyttämään leikkaus ja palaamaan takaisin latausasemalle.

Yleisesti ottaen sovellus oli selkeä ja hyvin toteutettu. Joitain toimintoja ei valitettavasti voi kuitenkaan tehdä pelkän nettiyhteyden kautta etänä, vaan niitä varten pitää olla puhelimella robotin kanssa samalla pihalla ja yhdistää sovellus robottiin Bluetoothin kautta. Näistä lisää hieman myöhemmin artikkelissamme.

Leikkausjälki

nurmikko oli kesän mittaan täydellisessä kunnossa

Leikkausjälki Husqvarnan toimiessa oli tuttuun tapaan erinomaista. Eli kun robotti pääsi leikkaamaan nurmikkoa päivästä ja tunnista toiseen, halutuilla leikkauskorkeuksilla, pysyi nurmikko golfkentistä ja sisustuslehdistä tutulla, täydellisellä tasolla.

Käsin leikattuna nurmikkoa ei saisi mitenkään pidettyä niin siistissä kunnossa kuin mihin robottiruohonleikkuri pystyy. Tähän tietysti vaikuttaa se, että robotti pyörii pihalla jatkuvasti - ja perinteisellä metodilla innokkainkaan nurmikon tuunaaja ei samaan pysty.

Leikkuujäljen osalta rajalangaton malli myös osoittaa yhden ehdottoman etunsa rajalangalliseen robottiruohonleikkuriin nähden: rajalangat muodostavat pihalle väistämättä aina kapean reuna-alueen, eräänlaisen suojavyöhykkeen rajalangan sisäpuoliselle pihalle, joka täytyy hoitaa kuntoon trimmerin avulla. Rajalangattoman mallin kanssa tuon suoja-alueen saa yleensä minimoitua tarkemmin ja trimmerille jää vähemmän työtä.

Ilahduttavana piirteenä mainittakoon myös se, että leikkauskorkeutta pystyi säätämään myös sovelluksen kautta, etänä. Joissain aiempina vuosina testaamissamme roboteissa leikkauskorkeutta pystyi säätämään ainoastaan laitteesta itsestään. Etenkin kuivan kauden iskiessä päälle, robotin leikatessa vaikkapa mökin nurmikkoa, on leikkauskorkeuden (ja tietysti myös ajastusten) säätö etänä erittäin hyödyllinen ominaisuus.

Robo osaa myös hakea säätiedot suoraan verkosta ja pystyy muokkaamaan omia ajastuksiaan niiden mukaan. Husqvarnan omien sivujen mukaan sään tunnistus - jos se otetaan käyttöön - vähentää leikkaustiheyttä kuivien jaksojen aikana ja tihentää leikkausten määrää silloin, kun vettä ja aurinkoa satutaan saamaan juuri sopivasti. Pidimme itse toiminnallisuuden testijaksomme aikana pois käytöstä, joten sen toimivuudesta emme valitettavasti osaa sanoa sen tarkemmin mitään.

Ongelmat

Valitettavasti Husqvarnakaan ei ole saanut tehtyä langattomista malleistaan yhtä toimintavarmoja kuin mitä rajalankaan luottavat mallit parhaimmillaan ovat.

Testikohteemme on tarkoituksella valittu haastavaksi, jotta saisimme ruohonleikkureiden ongelmat selville pitkissä testeissämme. Tässä tapauksessa Husqvarnan isoksi ongelmaksi muodostuivat tontilla kasvavat isot ja varjostavat puut sekä osittain tontin muoto.

Isoimmaksi ongelmaksi robotin kanssa muodostuivat ongelmat satelliittinavigoinnin signaalin kanssa. Vaikka Husqvarna nojaa kahteen satelliittivastaanottimeen (robotissa itsessään on vastaanotin ja lisäksi testissämme oli myös EPOS-vastaanotin), tuli signaalin kanssa ongelmia pitkin kesää.

robo on aivan talon vieressä, juuri sopivassa katveessa satelliittisignaalilta ja EPOS-signaalilta - jumittuneena paikoilleen

Aivan ensimmäiset ongelmat ilmenivät jo ensimmäisten viikkojen aikana, kun robotti jumitti talon takanurkalle, mahdollisimman kauas EPOS-vastaanottimesta. Samalla nurkalla oli tarjolla myös tiheitä puita, varjostamassa robotin omaa signaalin vastaanottoa.



videolla Husqvarna hukkaa GPS-signaalinsa kesken leikkauksen ja alkaa pyörimään paikoillaan

Tilanteissa, joissa Husqvarna ei onnistunut saamaan signaalia kummankaan vastaanottimen kautta, se pysähtyi paikoilleen, alkoi pyörimään ympyrää paikoillaan joksikin aikaa - ja jäi lopulta odottelemaan, josko signaali lopulta saataisiin. Mutta useamman kerran tilanne oli päätynyt siihen, että robotti ei ollut saanut satelliittisignaalia itselleen järkevässä ajassa lainkaan.

Sen sijaan, että robo olisi esimerkiksi palannut latausasemalleen, se jäi seisoskelemaan kohtaan, jossa signaali katosi. Ja koska testikohteessamme ei asuttu vakituisesti, oli lopputuloksena yleensä se, että robotin akku oli loppunut viikon mittaan ja seuraava kohteeseen saapunut ihminen joutui kantamaan robotin latausasemaan.

Muutaman kerran jälkeen tilanteeseen kyllästyttiin ja kyseinen ongelmallinen kohta rajattiin kokonaan leikkausalueen ulkopuolelle - eli robotti ei saanut mennä kyseiseen kohtaan ollenkaan.





Mutta tässä tuli vastaan Husqvarnan toinen ongelma. Vaikka robottia pystyy ohjaamaan etäyhteyden kautta, se ei salli leikkausalueiden muokkaamista pelkän kännykkäsovelluksen varassa. Ainoa tapa muokata leikkausaluetta oli se, että robotin kanssa käveltiin yhdessä pihaa läpi ja muokattiin aiempia rajoja, samalla tavalla kuin alkuperäisessä asennusprosessissa.

Tässä piilee yksi ehdoton korjausta vaativa kohta - parin metrin verran leikkausalueen pienennyksen toivoisi olevan mahdollista myös etäyhteyden kautta. Toki, taustalla lienee turvallisuusnäkökulma - Husqvarnassa ei ole kameraa, jonka avulla leikkausaluetta säätävä käyttäjä voisi varmistua siitä, että alueella ei ole mitään esteitä.

Mutta viime kesän testissämme tilanne oli turhauttava, kun kartalta näkee, että robotti on jumittuneena talon nurkalle, mutta sitä ei voi komentaa palaamaan kotiin - eikä leikkausaluetta voi muokata etäyhteyden kautta. Käytännössä testikohteessa oli pakko käydä mutka turhankin usein kesän mittaan, vaikka tarkoitus olikin testata juurikin kesämökkimäisessä käytössä olevan pihan ylläpitoa.

jumissa puun juurakossa

Kun talon reuna saatiin rajattua pois leikkausalueesta, robotti palasi takaisin työn touhuun. Mutta silloinkaan satelliittisignaalin vastaanottoon liittyvät ongelmat eivät loppuneet kokonaan. Robo oli säännöllisen epäsäännöllisesti pysähtyneenä myös loppukesästä, yleensä pihalla olevian tuuheiden puiden alla. Kyseinen sijainti ei maalaisjärjellä ajateltuna ollut niin "vaikea", että sen olisi pitänyt haitata sijannin saamista, mutta ilmeisesti pienetkin ongelmat sijaintitiedon kanssa aiheuttavat aina robotin täydellisen pysähtymisen.

virheilmoitus oli yleensä aina tämä, riippumatta siitä, miksi robotti oli jumiutunut

Toinen ärsyttävä ongelma ilmeni tilanteissa, joissa robotti pääsi jostain syystä luiskahtamaan leikkausalueen ulkopuolelle. Eli jos vaikkapa sateen jälkeen nurmikko oli liukas ja robotti valuikin muutaman sentin rinteessä alaspäin, juuri pari senttiä leikkausalueen rajan päälle, se jumitti siihen, eikä suostunut enää toimimaan lainkaan. Robottia ei tässäkään tilanteessa voinut komentaa "älä leikkaa, vaan palaa takaisin kotiin" -tyylisesti, vaan se piti konkreettisesti kantaa takaisin latausasemalle.

jumittuneena pohjasta kantoon

Esteiden osalta Husqvarna oli parempaa tasoa. Vain pari kertaa koko kesän aikana se oli onnistunut löytämään kuoppaiselta pihalta kohdan, jossa sen renkaat olivat nousseet niin pahasti ilmaan, että liikkuminen ei enää onnistunut. Kyseiset kohdat rajattiin leikkausalueista pois - tai ne täytettiin mullalla. Tämän jälkeen ei varsinaisia esteisiin jumittumisia enää tapahtunut kesän ja syksyn aikana.

ongelmatilanteita kertyi ensimmäisten viikkojen aikana ärsyttävän paljon

Ongelmallisten alueiden ja esteiden osalta toivoisin, että Husqvarna ottaisi robotti-imureiden valmistajista mallia: jos tietty pihan kohta aiheuttaa jatkuvasti ongelmia, olisi jokseenkin loogista, että robotti osaisi oma-alotteisesti väistää kyseistä kohtaa jatkossa.

Muut havainnot

Husqvarna 430X NERAssa on myös ajovalot, aivan kuten vuosia sitten testaamassamme Husqvarna Automower 430X:ssäkin oli. Ajovalot ovat tavallaan ihan näppärä lisävaruste, jos kesä sattuu jatkumaan pitkälle syksyyn ja nurmikkoa pitäisi leikata vielä iltojen jo pimentyessäkin. Mutta keskellä maaseutua olleessa kohteessamme ne olivat myös hieman kauhuelokuvamaista fiilistä tuomassa, kun pihalla sinkoilivat robotin ajovalot milloin missäkin, pimeän jo laskeuduttua.

Esteiden väistely puolestaan toimii myös pihalla liikuskeleviin eläimiin, erityisesti siileihin. Yhtiö on tehnyt siilien turvallisuuteen liittyvää työtä jo pidempään ja julkaissut aiheeseen liittyviä artikkeleitakin omilla sivuillaan. Tärkein keino siilien suojelemiseen on kuitenkin neuvo, joka menee hieman ristiin ajovalojen käytön kanssa: eli robotti olisi syytä pitää pois päältä pimeän tullen, mielellään jo hämärän laskeutuessa. Eli käytännössä loppukesästä olisi syytä säätää robotin ajastuksia siten, että se ei varmasti liiku pimeän aikaan.

Husqvarnan virallisen käyttöohjeen mukaan robotti pystyy leikkaamaan jopa 27 asteen kaltevuudella olevia pihoja, vaikka ajatus kuulostaakin hyvin hurjalta. Toisaalta manuaali sanoo myös, että virtuaaliset alueen rajat saavat olla korkeintaan 14 asteen kulmassa. Eli jos kotisi sattuu olemaan vuorenrinne, kannattaa ottaa nämä seikat huomioon.





Varkauksia varten Husqvarna on varsin nerokas kapistus. Sen oma GPS ja datayhteys mahdollistavat sen, että robotti lähettää jatkuvasti sijainnistaan tarkkaa tietoa oikean omistajan kännykkään. Lisäksi robotti lähettää kännykkäsovellukseen hälytyksen, heti, kun se siirtyy pihan ulkopuolelle - eli varkaustilanteisiin voi reagoida varsin nopeasti. Robotin käyttäjätiliä ei voi vaihtaa ilman laitteeseen itseensä syötettävää PIN-koodia.

Kenelle rajalangaton robotti sopii?

Moni tuntuu innostuneen rajalangattomista robottiruohonleikkureista jotenkin parempana ja modernmpana ratkaisuna. Ja toki, rajalangattoman mallin kanssa vältytään rasittavalta rajalankojen vetämiseltä pihalle.

Mutta vastapainona, pihalle pitää joka tapauksessa luoda rajat, joiden sisällä robotti saa operoida - ja älypuhelinsovelluksen kanssa robotin perässä kävely ja rajojen muodostaminen sen kautta kestää oman kokemukseni mukaan suurin piirtein saman verran ajallisesti kuin rajalankojen vetäminen pihalle.

Lisäksi rajalankoja pelätään turhankin paljon - oman kokemuksemme mukaan rajalangat kestävät vuodesta toiseen nurmikon pintaankin asennettuna, eli langat täytyy viritellä yleensä vain kerran - seuraavana kesänä ne ovat jo valmiiksi paikoillaan.

Rajalangattoman mallin edut tulevat mielestäni lähinnä niissä tapauksissa, joissa pihan rakennetta halutaan muuttaa useamman kerran, vähintään kerran, kaksi kesässä. Tällöin sovelluksen avulla pihan rajojen uudelleen muokkaus on huomattavasti helpompaa kuin rajalankojen uudelleen vetäminen olisi.

Toinen etu on tietysti se, että langattomissa malleissa pihan voi jakaa suhteellisen helposti eri lohkoihin, joille voidaan määritellä omat leikkausaikataulunsa ja leikkauskorkeutensa. Tässä suhteessa rajalangaton malli onkin erittäin näppärä.

Valitettavasti tekniikan toimintavarmuus on vielä hieman lapsenkengissä, etenkin vähänkään haastavammissa kohteissa. Neliön muotoisessa, pienessä kaupungin omakotitalotontissa rajalangaton malli toimisi varmasti erittäin hyvin - mutta olisi mielestäni täysin ylimitoitettu ostos pihaan ja sen "helppouteen" nähden.

Nykyisellään suosittelen harkitsemaan hyvin vakavasti haluatko ennemmin pomminvarmaa toimintavarmuutta (eli langallisen mallin) vai potentiaaliset hyödyt, joita et välttämättä koskaan hyödynnä, kalliimman langattoman mallin muodossa. Olemme langattoman tekniikan haasteita todistaneet jo kahtena peräkkäisenä kesänä, ensin Ecovacsin rajalangattoman Goat -mallin kanssa ja nyt Husqvarnan kanssa.

Yhteenveto

Husqvarna 430X NERA oli mielenkiintoinen tuttavuus kaikin puolin. Kyseessä oli maailman johtavan roboruohonleikkureita valmistavan firman tuore näkemys satelliittiyhteyksiä hyödyntävästä robottiruohonleikkurista. Pohjana oli jo vuosien ajan toimivaksi ja varmaksi todettu Husqvarnan 400-sarjan pohja, joka on viety nykyaikaan satelliittinavigoinnin avulla.

Valitettavasti edes Husqvarna ei ole saanut satelliittiyhteyksiin pohjautuvaa rajalangatonta roboleikkuria niin toimintavarmaksi, että sitä voisi vilpittömästi suositella kaikille robottiruohonleikkuria harkitseville.

Nykyisellään kyseessä on mielestäni enemmän yksi kehityksen askel, jossa ollaan matkalla kohti maalia. Maalina on tietysti tilanne, jossa rajalangattomat robot ovat yhtä toimintavarmoja kuin langallisetkin mallit, tarjoten samalla kuitenkin langattomuuden hyvät puolet, kuten alueiden muokkaukset lennosta.

Tällaisenaan Husqvarna 430X NERAa on vaikea suositella parhaana ratkaisuna kaikkiin tilanteisiin. Pikemminkin se on ratkaisu tiettyihin tilanteisiin, joissa ollaan valmiita karsimaan hieman laitteen toimintavarmuudesta.

Toki robotin saisi toimimaan myös perinteisten rajalankojen avulla, mutta siihen nähden robotin noin 3500 euron hintalappu on taas todella kova (ja se ei edes sisällä EPOS-lisäosaa, joka vaaditaan langattomaan toimintaan). Se on selkeästi hinnoiteltu langattoman ratkaisun kulmalla ja rajalangat ovat hieman "nice to have" -perälauta, jota yhtiö varmaankin suosittelee, jos robotin kanssa törmää isommin ongelmiin ensimmäisen kesän aikana.

Ruohonleikkurina se oli silti erinomainen - leikkausjälki oli laadukasta - mutta (langattomana) toimintavarmuus ei valitettavasti ole sillä tasolla, jota robottiruohonleikkurilta odottaisimme.







Plussat

Erinomainen leikkausjälki

Etäohjaus mobiilidatan yli

10 vuodeksi valmiiksi maksettu datayhteys

Esteiden tunnistus toimii varsin hyvin

Ajovalot

Suomennettu erittäin hyvin (sekä robotin valikot että kännykkäsovellus)

Selkeä kännykkäsovellus





Miinukset

Rajalangaton toiminta hieman epävarmaa / katvealueet ongelmallisia

Ei opi pihan vaikeita kohtia itse

Kartan muokkaus ei onnistu etäyhteyden kautta

Kallis





Tähdet

Tähtiarvosanan antaminen Husqvarna 430X NERAlle oli hieman haastavaa. Testasimme robottia ainoastaan rajalangattomassa tilassa, eli virtuaalisilla rajoilla. Tämä tehtiin siksi, että 430X NERA on roboruohonleikkuriksi kallis - ja perustelee hintansa pitkälti juurikin langattomuuttaan markkinoimalla.

Samaan aikaan oikeastaan kaikki robotin ongelmat liittyivät juurikin langattomuuteen ja siitä ilmenneisiin ongelmiin. Eli todennäköisesti edullisemapana, perinteisiä rajalankoja käyttävänä mallina se olisi ollut testijaksomme aikana täydellinen työmyyrä - kuten viittä vuotta aiemmin testaamamme edeltäjämallikin oli.

Toisaalta rajalangattomalle robottiruohonleikkurille on oma ostajakuntansa, jotka oikeasti haluavatkin - ihan järkevistäkin syistä - itselleen nimenomaan langattoman mallin. Ja parista testaamastamme langattomasta leikkurista, Husqvarna oli ehdottomasti se parempi malli tähän saakka.

Tällaisenaan se on neljän tähden tuote - heille, jotka nimenomaan haluavat langattoman mallin. Se saattaisi fiksuilla softapäivityksillä parantua lähemmäs viittä tähteä, jos Husqvarna päättää ratkoa havaitsemiamme ongelmia puhtaasti ohjelmistoja parantamalla tulevina vuosina.