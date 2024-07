Ecovacs Goat G1 arvostelu - Rajalangaton robottiruohonleikkuri

Saimme loppukesäksi ja syksyksi 2023 testiin uusinta uutta edustavan Ecovacs Goat G1 -robottiruohonleikkurin.

Goat G1 eroaa lähes kaikista muista myynnissä olevista robottiruohonleikkureista yhdellä merkittävällä tavalla: siinä ei ole lainkaan rajalankoja.

Eli Ecovacs Goat G1:n kanssa välttyy kokonaan varsin työläältä rajalankojen vetämiseltä kotipihan ympärille.

Kiinteästi maahan asetettavien rajalankojen sijaan "Vuohi" käyttääkin langattomia navigointimajakoita, joita ripotellaan pihalle sopiviin kohtiin. Majakoiden avulla Goat G1 osaa sitten hahmottaa sijaintinsa pihalla.

Joten vuohi pääsi kesäksi tositoimiin ja on aika arvioida miten siinä kävi..







Ulkonäkö ja tekniikka

Goat G1 on pitkälti tyypillisen robottiruohonleikkurin näköinen, joskin valkoinen värimaailma on harvinaisempi tapaus roboruohonleikkureiden maailmassa. Mutta yksi selkeä eroavaisuus robotissa on kaikkiin muihin roboleikkureihin nähden: siitä sojottaa pitkä antenni ylös, kuin radio-ohjattavassa autossa konsanaan.

Lisäksi Goat G1 eroaa muista robottiruohonleikkureista siitä, että sen keulasta löytyy kaksi kameraa. Toinen on ns. tekoälykamera ja toinen on tavanomaisempi panoraamakamera. Kamerat ovat osa Ecovacs Goat G1:n navigoinnin apuvälineitä.

Muutoin leikkuri on sinänsä tavanomaiselta vaikuttava tapaus: päällä olevan luukku aukeaa ja luukun alta paljastuu pieni näyttö, toimintapainikkeet ja leikkauskorkeuden säätöön tarkoitettu iso ruuvi.

Pohjasta löytyy roboleikkureille tyypilliseen tapaan yksi pyörivä rinkula, jonka reunoilta löytyy kolme vanhan parhahöylän terän näköistä leikkausterää. Vapaasti pyöriviä eturenkaita on Goatin tapauksessa kaksi ja vetävät, isommat takapyörät on varustettu varsin syvällä kuvioinnilla.

Myyntipakkauksen mukana toimitetaan kaksi korkealla taajuusalueella toimivaa navigointimajakkaa, jotka on tarkoitus sijoittaa pihaan käyttöönotto-ohjeiden mukaisesti. Ja tietysti robotin mukana tulee myös latausasema, jossa robo lataa akkunsa ja odottelee sopivaa hetkeä palata takaisin nurmikkoa ylläpitämään.







Käyttöönotto

Kuten arvata saattaa, Ecovacs Goat G1 -robottiruohonleikkuri on tarkoitettu ohjattavaksi ja opastettavaksi älypuhelimen avulla. Älypuhelin on käytännössä pakollinen Goat G1:n kanssa, joten tätä roboleikkuria ei missään nimessä voi suositella tekniikka pelkäävän sukulaisen pihaan tipautettavaksi.

Käyttöönotto etenee pitkälti kuten minkä tahansa muunkin modernin älylaitteen kanssa. Opastus oli toteutettu erinomaisen selkeästi ja sovellus neuvoi kädestä pitäen mitä ja miten pitää tehdä. Ensin robotin latausasemalle etsitään käyttöohjeiden mukaan sopiva kotipesä pihalta. Tässä on tärkeää huomioida pistorasian saatavuus sekä telakan etäisyydet pihalla oleviin esteisiin. Mukana tuli pitkä jatkojohto telakkaan, josta ehdottomasti iso plussa myyntipakkaukselle.

Robon latautuessa asennetaan Ecovacsin älypuhelinsovellus kännykkään. Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille ja se osaa suomea, joskin osa käännöksistä on sovelluksessa hieman erikoisesti käännettyjä.

Seuraavaksi käyttöohjeita noudattaen älypuhelinsovellus yhdistetään robotin kanssa. Kun yhteys on saatu aikaiseksi, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli navigointimajakoiden asentamiseen.

Jokaisen majakan kyljessä on QR-koodi, joka pitää lukea Ecovacsin sovelluksella ennen majakan sijoittamista pihalle. Koodin avulla sovellus tietää mitkä majakat on yhdistetty juuri sinun ruohonleikkuriisi - eli naapurin vastaava Goat G1 ei pääse majakoineen sotkemaan oman robottisi navigaatiota.

Majakoiden sijoittelussa auttaa sekä ohjekirja että sovellus. Kuhunkin majakkaan syötetään sisään C-mallin paristoja, joiden varassa majakoiden virta kesän ajan on.

Ongelma: Liian vähän majakoita

Sitten suosittelemme lukemaan robotin ohjekirjaa hyvin, hyvin tarkkaan. Majakoiden sijoittelu pihalle vaatii ohjeiden pilkuntarkkaa noudattamista. Ja tässä vaiheessa todennäköisesti suusta pääseekin ensimmäinen tuskankiljaisu. Mukana toimitetaan erillinen majakoiden sijoittelun suunnitteluun tarkoitettu ohjelma, mutta emme sitä ensimmäisellä yrittämällä käyttäneet. Joka osoittautui virheeksi.

Ecovacsin ohjeiden mukaan mukanatoimitettavat kaksi majakkaa sopivat käytännössä korkeintaan 45 metriä kanttiinsa olevalle suorakulmaiselle pihalle, jossa ei ole mitään isoja esteitä, polkuja tai vaikkapa ... taloa sotkemassa pihan suorakulmaisuutta.

Mikäli talosi ei sijaitse aivan tontin reunalla ja koko takapiha on yhtä suorakulmaista aluetta, ilman tarvetta talon sivulla olevan alueen leikkaamiselle, kaksi majakkaa riittää - mutta oikeastaan kaikissa muissa tapauksissa tarvitset vähintäänkin kolmannen majakan. Monissa tilanteissa majakoita pitäisi olla käyttöohjeiden mukaan jopa viisi, vaikka piha olisi alle 2000 m2 kokoinen.

Noh, emme alkaneet ruinaamaan testiämme varten lisää majakoita vaan päätimme purra hammasta ja pärjätä kahden majakan avulla, vaikka testikohteemme piha ei todellakaan ollut Ecovacsin ohjeiden mukainen eli täysin suorakulmainen.

Kun majakat on saatu asennettua, robottia ohjaillaan puhelimella ja sen kanssa "piirretään" pihalle yhteistyössä halutut leikkausalueet. Mutta tässä kohti tökkäsi..

Majakoiden sijoittelusta ja kartan rakentamisen yhdistelmästä tuli - apuohjelmankin kanssa - hermoja raastava prosessi. Käytännössä majakoiden asettelun jälkeen piti käyttää 15-60 minuuttia piha-alueen kartoitukseen robottia puhelimella ohjaten. Ja vasta tämän kierroksen jälkeen sovellus kertoi, että majakat on sijoitettu niin, että haluttu alue ei onnistukaan. Jonka jälkeen prosessi piti toistaa. Uudestaan. Ja uudestaan.





Ilmeisesti majakoita tarvitaan myös kohtuullisen suuri määrä, jos pihalla on mitään erikoisempaa muotoa tai käytävää. Kahden "ei saa leikata"-alueen väliin jäänyt 1,2 metriä leveä käytävä osoittautui robotille välillä täysin mahdottomaksi paikaksi. Siihen se myös jäi useamman kerran jumiin, tietämättä, saisiko siinä nyt olla vai ei.

Kuitenkin valmista saatiin, lopulta, kun pihasta karsittiin monimutkaisempia kulmia tarpeeksi pois.

Karkaileeko se?

Ecovacs Goat G1 navigointi pohjautuu siis robotissa oleviin kameroihin sekä pihalle sijoitettaviin navigointimajakoihin. Majakoiden avulla robotti ymmärtää sijaintinsa pihalla ja yhdistää sen sovelluksessa tehtyyn karttaan. Kameroita robotti käyttää lähinnä esteiden havainnointiin ja ilmeisesti tarkempaan navigointiin alueen rajoilla ja esteiden läheisyydessä.

Testijaksomme aikana emme käyttäneet robottia sellaisella pihalla, josta olisi ollut mahdollisuus "karata" pihalta, vaan pihan aidat olisivat estäneet karkaamisen joka tapauksessa. Eli tältä osin emme pysty täysin varmaksi sanomaan sitä, juoksisiko robotti pois pihalta joissain tilanteissa.

Mutta verkon keskutelujen pohjalta vaikuttaa siltä, että majakoiden luoma kolmiomittaus pitää robotin varsin tarkasti sovitun alueen sisällä - ja missään nimessä se ei lähde metritolkulla juoksemaan määritellyn alueen ulkopuolelle. Mutta läheskään rajalankojen varmuuteen ei karttapohjainen, navigointimajakoihin pohjautuva Goat yllä, sillä testissämme rajasimme pienen kulman pihaa eräänlaiseksi "älä mene tänne"-alueeksi ja useamman kerran robotti oli vähintäänkin pyörähtänyt määritellyn rajan väärällä puolella

Lisäksi sellaisissa tilanteissa, joissa majakoita mennään siirtämään päivittämättä tietoa sovelluksen kautta karttoihin, sotkeutuu robotin ymmärrys ympäristöstään - ja jonkinlaista isompaakin "karkailua" voisi tapahtua, mutta todennäköisempää on se, että robotti ei ymmärrä missä on - ja lopettaa kokonaan leikkaamisen.

Ongelma: Yhteys katkeilee

Isoksi ongelmaksi testijakson aikana muodostui erittäin epäluotettavaksi osoittautunut yhteys robotin, sovelluksen ja majakoiden välillä. Robotti oli useamman kerran testijakson aikana päättänyt vain jäädä paikoilleen johonkin pihan nurkkaan, valittaen yhteysvirheestä.

Ilmeisesti robotin kyky "muistaa" majakoiden taajuus ja sarjanumero jotenkin pätki, hyvin säännöllisesti. Lisäksi yhteyttä kännykkäsovelluksesta robottiin ei saatu lähellekään aina toimimaan, ilman manuaalista uudelleenyhdistämistä.

Kokemus veti pahasti pohjaa robotin omatoimisuuteen luottamiselta. Ajatukseksi muodostui se, että pidemmälle lomareissulle lähtiessä ei olisi todellakaan varmaa, että robotti olisi leikannut kiltisti nurmikkoa koko testijakson ajan. Kokemuksemme perusteella todennäköisempi skenaario olisi se, että parin viikon lomareissun aikana robotti olisi jossain vaiheessa törmännyt jonkinlaiseen yhteysvirheeseen telakkansa ja majakoiden välillä - ja olisi lomalta palatessa odottamasa jossain pihan nurkassa, akku tyhjänä.

Tässä mielessä rajalangaton Ecovacs Goat oli todella paha pettymys, sillä rajalankoihin perustuvat roboleikkurit ovat yleensä - ensimmäisten viikkojen säätämisen jälkeen - lähes pomminvarmoja työmyyriä, jotka eivät käytännössä koskaan kohtaa ongelmia, ellei pihalla tapahdu jotain isompaa muutosta.







Leikkausjälki

Leikkausjälki oli itsessään varsin hyvää - ja kuten robottiruohonleikkureissa yleensäkin, jälki parani tasaisesti viikkojen edetessä, kun robo päivästä toiseen siisti pihaa säännöllisesti.

Rajalankojen tyypillinen ongelma, eli kohtuullisen leveät reunat, joita robotti ei pysty leikkaamaan, eivät ole Goatin kanssa ongelma. Eli langattoman robotin ehdoton valttikortti on siinä, että se pystyy leikkaamaan tarkemmin pihan reunat kuin rajalangalliset kilpailijat.

Myös sovelluksessa asetettujen leikkausalueiden rajat toimivat, kun ne lopulta saa toimimaan. Eli robottia voi estää menemästä vaikkapa kukkaistutuksiin, luomalla kieltoalueen kartalle.

Akkukesto ja lataus

Ecovacs Goat G1:n akkukestoksi valmistaja ilmoittaa puolentoista tunnin verran. Se vastasikin todellisuutta varsin hyvin, vaikkakin robotti palaa telakkaansa yleensä jo siinä vaiheessa kun akun varaustaso lähenee 25% tasoa. Käytännössä Goat G1 leikkaa aina kerrallaan noin tunnin ajan, riippuen ajastuksista ja alueen koosta.

Lataus on moniin muihin robottiruohonleikkureihin nähden varsin nopeaa, sillä akku latautuu täyteen 2 tunnissa (valmistajan ilmoittama). Käytännössä koko päivän työskennellessä Goat G1 leikkaa nurmikkoa tunnin, latautuu noin puolentoista tunnin ajan ja jatkaa taas tunnin töitä.





Akkukesto ja latausnopeus kytkeytyvät suoraan siihen, miten ison leikkausalueen robotti ehtii hoitamaan vuorokauden aikana. Muuhun näillä ei sinänsä ole merkitystä, sillä robottiruohonleikkuria on tarkoitus ajaa täysautomaatilla, eli ajastaen se pyörimään pihalla päivittäin.

Akkukesto ja latausnopeus rajoittavat pihan koon maksimissaan 600 m2 kokoiseen. Lisäksi monimutkainen pihan rakenne laskee saavutettavaa leikkausalaa jossain määrin. Toisinpäin, leikkausalaa voidaan venyttää toki siten, että robotti leikkaa myös pitkälle iltaan ja heti aamuvarhaisesta alkaen.

Mutta peukalosääntönä sanoisimme, että yli 600m2 pihaan Goat G1-1600 -malli ei sovellu kovinkaan hyvin, vaikka mallia mainostetaankin jopa 1600m2 pihoille tarkoitetuksi.

Muut havainnot

Hämmentävä havainto oli myös Ecovacs Goatin sateentunnistus ja sen toiminta. Robotti tunnisti sateen varsin hyvin ja kieltäytyi leikkaamasta sateella, kuten pitääkin. Mutta sateen tunnistaminen tuntui vaikuttavan koko vuorokauden ajan: eli jos aamulla oli hieman tihkuttanut, ei robotti inahtanutkaan koko päivänä, vaikka aurinko olisi paistanut ja kuivannut nurmikon jo aamupäivästä. Seuraava leikkauskerta oli vasta, kun ajastuksissa vaihtui seuraava vuorokausi - ellei sitten silloinkin sattunut satamaan.

Robotin ja älypuhelimen välinen Bluetooth-yhteys oli kantamaltaan todella lyhyt, eli robottia ei voinut käytännössä ohjeistaa kotisohvalta, vaan sitä varten piti kiivetä sohvalta ylös ja kävellä pihalle, lähes robotin viereen seisoskelemaan. Lisäksi yhteyden katketessa ei myöskään robotti lähetä mitään ilmoituksia ongelmistaan. Eli robolla voi olla isokin pula (todennäköisesti majakoidensa kanssa, huoh..), mutta ilmoitusta siitä ei tule, jos olet yli 5 metrin päässä robotista.





Tilannetta voi paikata sillä, että Ecovacsin pystyy yhdistämään myös kodin WiFiin. Tässäkin tulee tosin ongelmaksi se, että harvalla on WiFi suunnattuna niin, että se kantaa myös pihan perukoille asti. Mobiilidata robotissa itsessään olisi todennäköisesti ainoa toimiva tapa varmistaa tiedonkulku, mutta sitä testilaitteessamme ei ollut. Isommassa G1-2000 -mallissa SIM-kortille olisi paikka itsessään, testimalliimme (G1-1600) se pitää hankkia itse.



valikoissa teksti "ladataan" on kääntynyt muotoon "veloitetaan"

Sovellus ja valikot oli suomennettu, mutta oikoluku on jäänyt tekemättä täysin - joitain hilpeitä ja joitain äärimmäisen sekavia käännöksiä oli sekä sovelluksessa että laitteen omissa valikoissa jäljellä.

Laitteesta löytyy asetuksista ruksi, joka kieltää robottia leikkaamasta sateella. Goat G1 ei tällaisista kielloista juuri välittänyt, vaan painoi urheasti menemään myös rankkasateella.

Esteiden väistely toimii kameroiden perusteella, mutta se on hieman vaihtelevasti toimivaa, kuten yllä oleva esimerkkivideomma osoittaa.

Ecovacs Goat G1-800, Goat G1-1600 ja G1-2000

Ecovacs myy samaa mallia eri kokoisille pihoille tarkoitettuina. Testissämme oli Goat G1-1600, joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu korkeintaan 1600 m2 pihoille.

Pienempi malli on Goat G1-800, joka on tarkoitettu max. 800 m2 pihoille. Ja viimeisenä on G1-2000, joka on tarkoitettu korkeintaan 2000 m2 pihoille.

Toki em. alueiden kokojen osalta olisimme hyvin skeptisiä - 1600m2 pihalle tarkoitettu testiyksilömme sopisi mielestämme korkeintaan puolta pienemmille pihoille, ellei sitä sitten ajateta ympäri vuorokauden, aivan jatkuvasti.

Isoimmat erot mallien kesken ovat mukana toimitettavien majakoiden määrä sekä akkukesto - G1-2000:n mukana majakoita toimitetaan neljä, muissa kaksi. Lisäksi G1-1600:een saa hankittua 4G-yhteyden lisävarusteena ja G1-2000:ssa sellaiselle on tuki suoraan. Yhteys ja SIM-kortti pitää toki hankkia itse.





Arvostelumme julkaisun hetkellä, kesällä 2024, eri mallien hinnat olivat seuraavat:



Täsmennys 23.7.2024: G1-2000 -mallin mukana toimitetaan myös "autotalli" eli robotin suojakatos, joka muihin malleihin pitää ostaa erikseen.

Yhteenveto

Ecovacs Goat G1 oli ensimmäinen kosketuksemme rajalangattomiin robottiruoholeikkureihin.

Ecovacsia testatessa piti pohtia hyvinkin syvällisesti sitä, onko rajalangattomissa robottiruohonleikkureissa hirveästi järkeä. Rajalangan vetäminen on toki ikävää ja tylsää hommaa, kuten olemme jo vuosia sitten todenneet. Mutta rajalanka täytyy vetää yleensä vain kerran ja sen voi jättää huoletta maahan talven yli. Kun rajalanka on kerran asennettu, se on lähes pomminvarma ratkaisu robottiruoholeikkurin toiminnan kannalta.

Ainoa merkittävä hyötyä rajalangattomasta ratkaisusta saadaan, jos pihaa muutetaan kovin usein, eli robotilta pitää kieltää uusia alueita. Rajalankojen kanssa homma vaatisi johtojen katkaisua ja uusien lisäämistä, langattomassa mallissa tuo teoriassa onnistuu yksinkertaisemmin.





Ja ainakin Ecovacsin tapauksessa se aika, mikä säästetään rajalangan asennuksessa, menetettiin moneen kertaan majakoiden epäluotettavuuden takia. Lisäksi tekniikka oli äärimmäisen kallista suhteessa edes näennäiseen hyötyyn verrattuna. Lisämajakoiden tarve vähänkään monipuolisemmilla pihoilla nostaa hintalappua vielä ennestäänkin.

Robottiruohonleikkurina Ecovacs Goat G1 oli varsin hyvä: leikkausjälki oli hyvää ja sovelluskin oli mukavan monipuolinen. Mutta laitteen myyntivaltti on nimenomaan langattomuus ja sen kautta asentamisen helppous - ja niihin Ecovacsin ratkaisu ei valitettavasti tarjonnut mitään oikeaa hyötyä. Tämän perusteella ostaisin edelleen suosiolla ennemmin rajalangallisen robottiruohonleikkurin, kiroaisin ensiasennusta muutaman tunnin - ja nauttisin helposta elämästä tulevat kesät.

Plussat

Siisti leikkausjälki

Monipuolinen sovellus

Ei rajalankoja

Erittäin siistit nurmikon reunat





Miinukset

Yhteysongelmat

Mukana toimitettavat navigointimajakat eivät riitä useimmille pihoille

Kova hinta hyötyyn nähden





Tähdet



Tähtiarvosanaa pohtiessa yritimme pitää mielessä sen, että on olemassa käyttökohteita ja -tarkoituksia, joissa rajalangaton robottiruohonleikkuri on selkeästi parempi kuin rajalangallinen tapaus.

Ja Ecovacs Goat G1:nkin saa takuuvarmasti toimimaan suurinpiirtein haluamallaan tavalla, kunhan ostaa nipun navigointimajakoita ja asentaa esimerkiksi WiFi-verkon kattamaan koko piha-alueen. Mutta hyödyn ja vaivan ja hinnan suhde ei mielestämme oikein ole nyt Ecovacsin puolella millään tavalla.

Leikkausjälki oli kuitenkin hyvää ja virtuaalisten rajojen tunnistaminen toimi mainiosti. Kompromissina tähtiarvona aon tällä kertaa vaatimattomat 2,5 tähteä. Useimmille robottiruohonleikkurista haaveileville emme Ecovacsia suosittelisi.