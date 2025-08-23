4chan kieltäytyy maksamasta sakkojaan - Britannian ja USAn lait törmäyskurssilla
Britannian äärimmäisen tiukka Online Safety Act -laki on aiheuttanut kaaosta koko tämän vuoden ajan.
Laki mm. on velvoittanut useita sivustoja rakentamaan palveluunsa ikärajan todentamisen mekanismit. Ensikuulemalla voisi kuvitella, että tällainen vaatimus koskisi vain aikuisviihdettä, mutta itse asiassa se kattaa aivan kaiken, missä brittien näkökulmasta voi olla tarjolla vain aikuisille tarkoitettua sisältöä.
Eli nykyisin britit joutuvat todentamaan ikänsä mm. Spotifyssa ja Redditissä.
Laki asettaa myös vuoren muita vaatimuksia kaikille verkkosivustoille, joilla ylipäätään on brittiläisiä käyttäjiä. Tästä on seurannut myös se, että iso joukko brittiläisiä keskustelualueita sulki ovensa lain tultua voimaan - ja osa ulkomaisista sivustoista estää nyt brittikäyttäjiltä pääsyn omille sivuilleen, etteivät ne joutuisi Online Safety Actin alaisiksi.
Mutta nyt näyttää siltä, että Britannian viranomaiset ovat haukanneet liian ison palan kakkua. Jopa siinä määrin, että tilanne voi eskaloitua kansainvälistä oikeuskäytäntöä muokkaavaksi.
Online Safety Actia valvova viranomainen, Ofcom, on vaatinut eräänlaisena "netin likakaivona" tunnetulta 4chan -foorumilta tietoja siitä, noudattaako palvelu brittien lainsäädäntöä.
4chan on kieltäytynyt vastaamasta Ofcomin pyyntöihin, jonka seurauksena Ofcom on määrännyt 4chanille 20 000 punnan suuruiset sakot, jotka kasvavat määräajan jälkeen päivittäin, aina vain isommiksi.
Tilanteen tekee mielenkiintoiseksi se, että 4chan on amerikkalainen sivusto.
4chanin lakimies onkin kertonut Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle, että Ofcomilla ei ole minkäänlaista toimivaltaa 4chaniin.
Yhtiötä edustavat lakifirmat julkaisivat yhdessä tiedonannon Twitterissä, jossa ne totesivat seuraavaa:
Amerikkalaiset yhtiöt eivät luovu perustuslain takaamasta oikeudestaan sananvapauteen vain siksi, että ulkomaalaiset byrokraatit päättävät lähettää niille sähköpostia.
Britannian muutkin lait ovat hiertäneet viime aikoina amerikkalaisten ja brittien välejä, sillä Britannia vaati alkuvuodesta Applea murtamaan iCloud-palvelunsa salauksen, jotta brittien viranomaiset pääsisivät Applen käyttäjien tietoihin käsiksi. Tietojen mukaan Yhdysvaltain hallitus puuttui peliin loppukesästä ja sai britit perääntymään kiistassa, ainakin toistaiseksi.
Lisäksi mm. Wikipedia on haastanut Britannian Online Safety Actin oikeuteen, koska laki vaarantaisi Wikipedian muokkaajien yksityisyyden.
Kansallisten lakien ulottuminen maiden rajojen yli on osoittautunut 2000-luvulla valtavaksi ongelmaksi, kun digitaaliset, ylikansalliset palvelut ovat vallanneet maailman. Yleensä, jos yhtiö tekee suoraa bisnestä tietyssä maassa, se suostuu toimimaan kyseisen maan lakien mukaan - näin on esimerkiksi kaikkien suoratoistopalveluiden osalta, jotka ovat muokanneet palveluitaan ja sisältöjään kunkin toimintamaansa lakien mukaan.
Mutta palvelut, joilla ei ole suoraa liiketoimintaa tietyssä maassa, mutta josta niillä on käyttäjiä, ovat eräänlaisella harmaalla alueella. Kun vaikkapa AfterDawnin uutisia voi lukea Venäjältä käsin, onko sivustomme noudatettava Venäjän lakeja.
Tilanteisiin on puututtu monissa maissa, myös Suomessa, sensuurilla. Suomen nettisensuurin mahdollistava kehitettiin alunperin vanhalla kikalla, eli sitä perusteltiin lasten suojelulla. Mutta sittemmin sitä on laajennettu estämään piraattisivustot - ja vuosien mittaan on väläytelty, että Suomi ryhtyisi estämään myös pääsyn ulkomaisille kasinosivustoille.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.